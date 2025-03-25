Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области - 25.03.2025 Украина.ру
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Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области - 25.03.2025 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
Шестеро украинских военнослужащих приговорены к длительному лишению свободы за террористическую деятельность на территории Курской области. Об этом 25 марта сообщила Генпрокуратура России.
2025-03-25T15:29
2025-03-25T15:29
новости
курская область
россия
украина
генпрокуратура
ск рф
всу
кто
военные преступления
приговор
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Приговор по уголовному делу в отношении шестерых военнослужащих 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины вынес 2-й Западный окружной военный суд.Сергей Блащенко, Сергей Бохонько, Николай Кононенко, Артур Волкова, Максим Хадеева и Виталий Чупин признаны виновными в уголовном преступлении - совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.Суд установил, что осенью 2024 года вооруженные подсудимые с оружием, совместно с другими украинскими военнослужащими на автомобильном транспорте пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. Там они совершили свои преступления."В целях реализации отведенной каждому из них преступной роли обвиняемые проследовали в направлении сел Гуево, Плехово, Борки и деревни Спальное Суджанского района Курской области для осуществления террористической деятельности, усиления группировки сил противника и расширения своей зоны присутствия", - рассказали в Генпрокуратуре."В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем населенных пунктов боевики дооборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, осуществляли наблюдение за территорией, предпринимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, запугивали местное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.Через непродолжительное время террористическая деятельность всех фигурантов была пресечена. Они были задержаны и до вынесения приговора содержались под стражей.Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Блащенко, Бохонько, Кононенко, Волкова, Хадеева и Чупина к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Остаток срока осужденные отбудут в исправительной колонии строгого режима.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова
https://ukraina.ru/20250323/1061978612.html
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новости, курская область, россия, украина, генпрокуратура, ск рф, всу, кто, военные преступления, приговор
Новости, Курская область, Россия, Украина, генпрокуратура, СК РФ, ВСУ, КТО, Военные преступления, приговор

Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области

15:29 25.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Шестеро украинских военнослужащих приговорены к длительному лишению свободы за террористическую деятельность на территории Курской области. Об этом 25 марта сообщила Генпрокуратура России.
Приговор по уголовному делу в отношении шестерых военнослужащих 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины вынес 2-й Западный окружной военный суд.
Сергей Блащенко, Сергей Бохонько, Николай Кононенко, Артур Волкова, Максим Хадеева и Виталий Чупин признаны виновными в уголовном преступлении - совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.
Суд установил, что осенью 2024 года вооруженные подсудимые с оружием, совместно с другими украинскими военнослужащими на автомобильном транспорте пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. Там они совершили свои преступления.
"В целях реализации отведенной каждому из них преступной роли обвиняемые проследовали в направлении сел Гуево, Плехово, Борки и деревни Спальное Суджанского района Курской области для осуществления террористической деятельности, усиления группировки сил противника и расширения своей зоны присутствия", - рассказали в Генпрокуратуре.
23 марта, 09:39
СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской областиУкраинские военнослужащие занимались мародерством, поджогами домов и специально обстреливали дома жителей курской области. Об этом 23 марта заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем населенных пунктов боевики дооборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, осуществляли наблюдение за территорией, предпринимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, запугивали местное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.
Через непродолжительное время террористическая деятельность всех фигурантов была пресечена. Они были задержаны и до вынесения приговора содержались под стражей.
Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Блащенко, Бохонько, Кононенко, Волкова, Хадеева и Чупина к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Остаток срока осужденные отбудут в исправительной колонии строгого режима.
15:00
Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта Кровь российских журналистов на руках Украины; переговоры о мирном урегулировании третьи сутки подряд; полтора села Курской области под контролем ВСУ; британский актер в роли президента России
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Актуальное интервью на эту тему: Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинагенпрокуратураСК РФВСУКТОВоенные преступленияприговор
 
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