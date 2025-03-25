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Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области

Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области - 25.03.2025 Украина.ру

Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области

Шестеро украинских военнослужащих приговорены к длительному лишению свободы за террористическую деятельность на территории Курской области. Об этом 25 марта сообщила Генпрокуратура России.

2025-03-25T15:29

2025-03-25T15:29

2025-03-25T15:29

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Приговор по уголовному делу в отношении шестерых военнослужащих 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины вынес 2-й Западный окружной военный суд.Сергей Блащенко, Сергей Бохонько, Николай Кононенко, Артур Волкова, Максим Хадеева и Виталий Чупин признаны виновными в уголовном преступлении - совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.Суд установил, что осенью 2024 года вооруженные подсудимые с оружием, совместно с другими украинскими военнослужащими на автомобильном транспорте пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. Там они совершили свои преступления."В целях реализации отведенной каждому из них преступной роли обвиняемые проследовали в направлении сел Гуево, Плехово, Борки и деревни Спальное Суджанского района Курской области для осуществления террористической деятельности, усиления группировки сил противника и расширения своей зоны присутствия", - рассказали в Генпрокуратуре."В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем населенных пунктов боевики дооборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, осуществляли наблюдение за территорией, предпринимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, запугивали местное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации", - сказано в официальном сообщении.Через непродолжительное время террористическая деятельность всех фигурантов была пресечена. Они были задержаны и до вынесения приговора содержались под стражей.Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Блащенко, Бохонько, Кононенко, Волкова, Хадеева и Чупина к лишению свободы на сроки от 13 до 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Остаток срока осужденные отбудут в исправительной колонии строгого режима.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова

https://ukraina.ru/20250323/1061978612.html

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новости, курская область, россия, украина, генпрокуратура, ск рф, всу, кто, военные преступления, приговор