https://ukraina.ru/20250117/1060354165.html

Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января

Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января - 17.01.2025 Украина.ру

Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января

Последний рабочий день президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, зачем Британии "столетнее сотрудничество" с... Украина.ру, 17.01.2025

2025-01-17T18:00

2025-01-17T18:00

2025-01-17T18:06

эксклюзив

джо байден

хантер байден

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Последний рабочий день президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, зачем Британии "столетнее сотрудничество" с Киевом. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В Кривом Роге накрыто учебное заведение по подготовке ВСУшников. Российская Армия продолжает продвижение на фронте.Последний аккорд БайденаСейчас в Вашингтоне 10 часов утра, пятница, 17 января. Это значит, что наступил последний рабочий день действующего лидера США Джо Байдена. Дальше выходные, а в понедельник, 20 января, его президентский срок истекает.Использовать свои последние часы в кресле американского президента 82-летний Байден решил по максимуму: сделал важное признание, отражающее его истинное отношение к киевскому режиму, в очередной раз попал впросак и оставил своему преемнику Дональду Трампу "медвежье" завещание. А именно - принял решение о смягчении приговоров для 2,5 тысяч преступников, осужденных за хранение наркотиков.Американское информагентство Associated Press уточнило, что свой шаг Байден мотивировал тем, что приговоры этим людям, как ему кажется, были вынесены крайне жесткие. Действующий лидер нации также сообщил, что в оставшиеся часы своего президентства планирует успеть помиловать и других осужденных.Американские СМИ утверждают, что он рассматривает вопрос, например, об упреждающем помиловании чиновников и своих союзников, которые, по его мнению, могут стать несправедливой мишенью для администрации Трампа.Так или иначе, Байден уже стал рекордсменом по числу помилований среди всех президентов США. Дело в том, что работу в этом направлении он начал еще в декабре. Тогда в одну из своих предрождественских смен он одномоментно оправдал примерно 1,5 тысячи человек.Среди тех, кому он смягчил приговоры, были и 37 заключенных, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне за убийства и насильственные действия в отношении детей. Байден решил, что пожизненного заключения им хватит.Подумал американский лидер и о будущем своего сына Хантера Байдена, которому в начале февраля исполнится 55 лет. Отец помиловал его по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет. Последнее - на случай, если Трамп захочет поступить с Хантером по закону.Успел Байден в последние часы своего лидерского срока и довольно символично проговориться. Он рассказал СМИ, что когда ездил в Киев 20 февраля 2023 года, то боялся, что на него там будет совершено покушение. А еще уточнил, что гипотетическая угроза для него тогда исходила от "радикальных элементов" на Украине.Не обошлись последние рабочие дни уходящего Байдена и без очередного фиаско. В этот раз он вспомнил, что когда-то говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, но сформулировать, о чем они беседовали, не смог."Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", - сказал Байден.Песков о неофициальном расширении НАТОВ пятницу, 17 января, комментируя заключенное накануне соглашение о "столетнем сотрудничестве" между Украиной и Британией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это фактически очередной шаг НАТО к расширению.Тем временем британское правительство уточнило, что в рамках соглашения с Киевом Лондон изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.Новый виток дружбы России и ИранаВ этот же день в Кремле прошли переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. В частности, они обсудили финальные договоренности Москвы и Тегерана в части строительства АЭС.Речь идет о крупнейшем совместном проекте "Бушер" в Иране. Первый блок этой атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019-го было начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект рассчитан на 10 лет.Обсудили лидеры двух стран и тему присутствия в ближневосточном регионе внерегиональных сил. Пезешкиан подчеркнул, что это недопустимо и проблемы внутри региона должны решать исключительно входящие в него страны.По итогам переговоров стороны договорились подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который охватит все сферы сотрудничества, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.Он добавил, что в настоящее время существует потребность в том, чтобы Россия и Иран "оперлись друг на друга" в региональных проблемах, а также подчеркнул, что подписание нового договора - это определенный сигнал всем, что отношения между Россией и Ираном не подвержены изменению конъюнктуры мировой политики.Удар по Кривому РогуВ пятницу телеграм-каналы сообщили о мощных прилетах по авиационному колледжу в Кривом Роге, где по информации СМИ, ВСУ обучали военнослужащих и технических специалистов. Об этом, например, написал тг-канал "Архангел Спецназа"."В Кривом Роге зафиксированы мощные прилёты. Два "Искандера" поразили учебный центр ВСУ, расположенный в Криворожском авиационном колледже. В данном случае вопрос в том, куда попали ракеты. Это могут быть как учебные корпуса, так и общежитие. Если попали по расположению, то потерь может быть довольно много, и это скажется на подготовке противника", - говорится в сообщении канала.Продвижение ВС РФРоссийское военное ведомство подтвердило освобождение населенного пункта Славянка в Донецкой Народной Республике (ДНР).Российские СМИ также сообщают о том, что бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ примерно на 80% зачистили Времевку и продолжают продвижение. Это значит, отмечают эксперты, что в ближайшее время можно ожидать форсирования реки Мокрые Ялы, а следом и начала штурма Великой Новоселки. За ней - выход к границе Днепропетровской области."Фронтовая птичка" отметила продвижение российских сил на Кураховском направлении, уточнив, что ряд населенных пунктов противник сдает без боя, что сигнализирует о том, что ВСУ намерены сконцентрироваться на более подготовленных линиях в тылу, чтобы потом встретить ВС РФ в более выгодных для себя условиях.Также военкоры сообщают о том, что ВС РФ зажимают с трех сторон село Новоандреевка на Красноармейском направлении, а в районе Часова Яра идут позиционные бои.Другие события дня: ВС РФ поразили бетонный завод, где делали "зубы дракона" для ВСУ - СМИ.

https://ukraina.ru/20250117/1060350322.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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