https://ukraina.ru/20250117/1060350322.html

Пиррово наследство Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям

Пиррово наследство Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям - 17.01.2025 Украина.ру

Пиррово наследство Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям

Действующий лидер США Джо Байден, президентский срок которого истекает в понедельник, объявил в свой предпоследний рабочий день о смягчении приговоров почти 2,5 тысячам осужденных

2025-01-17T15:48

2025-01-17T15:48

2025-01-17T16:27

сша

киев

джо байден

дональд трамп

заключенные

рекорд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ace96ed473f85c866ca91026cd377f5b.jpg

Об этом сообщило американское информагентство Associated Press, уточнив, что Байден активно использует свои последние часы на посту президента для принятия самых разных решений.В частности, в пятницу Байден смягчил приговоры почти 2,5 тысячам осужденных за хранение наркотиков. Свое решение действующий лидер страны объяснил стремлением отменить "непропорционально большие сроки заключения по сравнению с теми приговорами, которые они (осужденные. - Ред.)) получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой".Также Байден пообещал успеть в оставшееся время своего президентства помиловать и других осужденных. Американские СМИ утверждают, что он в частности рассматривает вопрос об упреждающем помиловании чиновников и своих союзников, которые, как считает Байден, могут стать несправедливой мишенью для администрации Трампа. Многие эксперты считают, что такое решение было бы крайне рискованным для партии демократов.Несмотря на это, не так давно действующий лидер нации помиловал своего сына Хантера по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет.Работу по помилованию заключенных и смягчению им приговоров Байден начал еще в декабре, тогда он оправдал примерно 1,5 тысячи человек. Среди тех, кому он смягчил приговоры были и 37 заключенных, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне за убийства и насильственные действия в отношении детей. Байден решил, что пожизненного заключения им хватит.Таким образом, отметило издание Associated Press, действующий лидер США установил рекорд по числу индивидуальных помилований и смягчений приговоров среди всех президентов США.Вновь избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, пообещал пересмотреть решения предшественника в части помилования преступников.Интересно, что сам Трамп также воспользовался президентским правом на помилование, когда истекал его срок полномочий в январе 2021 года. В частности, он подписал указы, касающиеся 140 человек. В этот список вошли его бывший главный стратег Стив Бэннон, рэперы Lil Wayne и Kodak Black, бывшие члены конгресса, а также бывший муж ведущей канала Fox News Джанин Пирро Аль Пирро.Под конец своего президентства Байден максимально накачал Киев военной помощью, а также сделал довольно интересное заявление. Подробности здесь: Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в Киеве.

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, киев, джо байден, дональд трамп, заключенные, рекорд