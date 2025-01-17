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Байден запутался, попытавшись передать суть разговора с Путиным

Байден запутался, попытавшись передать суть разговора с Путиным - 17.01.2025 Украина.ру

Байден запутался, попытавшись передать суть разговора с Путиным

Президент США Джо Байден произнес набор бессвязных выражений в попытке описать телефонный разговор, который, по его утверждению, состоялся с президентом России Владимиром Путиным

2025-01-17T10:59

2025-01-17T10:59

2025-01-17T10:59

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"Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", - сказал Байден.При этом президент США не уточнил, когда мог состояться описываемый разговор.Накануне глава Белого дома, которому предстоит покинуть кресло главы государства уже 20 января, выступал на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны США. Часть своего выступления Байден посвятил поддержке Украины со стороны Вашингтона, а также воспоминанию о звонке с президентом РФ.Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Старейший президент в истории США нередко давал своим политическим оппонентам повод усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы.Подробнее - в материале Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, европа, россия, владимир путин, нато