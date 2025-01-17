Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и Киева - 17.01.2025 Украина.ру
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Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и Киева
Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и Киева - 17.01.2025 Украина.ру
Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и Киева
Договор о "столетнем партнерстве" Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению. Об этом 17 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-01-17T11:56
2025-01-17T11:56
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дмитрий песков
сергей лавров
дональд трамп
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В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как и было анонсировано, Лондон и Киев подписали о "столетнем партнерстве". Сообщается, что первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны.Также британское правительство сообщило, что в рамках соглашения Лондон изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что именно расширение НАТО стало основной причиной СВО, подчеркнув что вопрос вступления Киева в этот альянс нужно закрыть навсегда.Также Лавров отметил, что вновь избранный президент США Трамп впервые среди западных лидеров честно заявил о нарушении НАТО договоренностей с РФ. Глава российской дипломатии напомнил, что в договоренностях, подписанных в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, было прямо записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет других"."Вот НАТО занималась ровно тем, чего обещала не делать. И Трамп об этом сказал", - констатировал Лавров, добавив, что этот случай стал первым, когда "из уст не только американского руководителя, но и любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы с Россией и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".Подробности - в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой.
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новости, украина, киев, россия, дмитрий песков, сергей лавров, дональд трамп, нато
Новости, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО

Новый виток продвижения НАТО? Песков прокомментировал договор о "столетнем партнерстве" Лондона и Киева

11:56 17.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Договор о "столетнем партнерстве" Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО, однако этот документ можно рассматривать как очередной шаг альянса к расширению. Об этом 17 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это (договоренности о "столетнем партнерстве". - Ред.) не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", - сказал Песков.
В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как и было анонсировано, Лондон и Киев подписали о "столетнем партнерстве". Сообщается, что первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны.
Также британское правительство сообщило, что в рамках соглашения Лондон изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что именно расширение НАТО стало основной причиной СВО, подчеркнув что вопрос вступления Киева в этот альянс нужно закрыть навсегда.
Также Лавров отметил, что вновь избранный президент США Трамп впервые среди западных лидеров честно заявил о нарушении НАТО договоренностей с РФ. Глава российской дипломатии напомнил, что в договоренностях, подписанных в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, было прямо записано: "Ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не претендует на доминирование, и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет других".
"Вот НАТО занималась ровно тем, чего обещала не делать. И Трамп об этом сказал", - констатировал Лавров, добавив, что этот случай стал первым, когда "из уст не только американского руководителя, но и любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы с Россией и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
Подробности - в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
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