ВС РФ поразили бетонный завод, где делали "зубы дракона" для ВСУ - СМИ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Российские военные поразили бетонный завод в районе населенного пункта Будевельня Сумской области Украины, где ВСУ производили оборонительные сооружения для своих укреплений. Об этом сообщил телеграм-канал "Управление Z" со ссылкой на осведомленные источники
Канал заявляет, что в результате удара производство на предприятии было остановлено.
Украинские военные регулярно жалуются на отсутствие подготовленных фортификационных сооружений. В частности, появлялись сообщения о том, что укреплений нет за Покровском в направлении Днепра. В ВСУ пожаловались, что там для видимости накопали по 50 метров окопов на разных участках, а путь в Днепропетровскую область защищен "одним противотанковым рвом посреди поля".
Чаще всего причиной такого положения дел является коррупция. На это, в частности, жаловался один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин. Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены зимой самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения.
Российские военные продолжают продвигаться на фронте. В среду, 15 января, ВС РФ освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк), осталась лишь зачистка прилегающей территории шахты.
Днем ранее подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
О других событиях дня - в материале ВСУ обвиняют Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 17 января.
* Запрещенная в России террористическая организация.