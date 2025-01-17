Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в Киеве - 17.01.2025 Украина.ру
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Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в Киеве
Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в Киеве - 17.01.2025 Украина.ру
Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в Киеве
В свой последний рабочий день на посту президента США Джо Байден заявил, что опасался покушения во время визита в Киев в 2023 году. По его словам, гипотетическая угроза для него тогда исходила от "радикальных элементов" на Украине. Слова уходящего американского лидера 17 января обнародовало агентство РИА Новости
2025-01-17T11:29
2025-01-17T11:31
сша
украина
европа
джо байден
ллойд остин
владимир путин
пентагон
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Речь идет о поездке Байдена, состоявшейся 20 февраля 2023 года, тогда действующему американскому лидеру был 81 год. Во время его визита в городе была объявлена воздушная тревога.Интересно, что накануне его поездки был опубликован фальшивый распорядок дня главы государства, так что многие сотрудники Белого дома и Пентагона не знали о его планах. При этом США заранее уведомили о предстоящей поездке Байдена российскую сторону "в целях безопасности"."Интересно, а ведь получается, что Байден всегда знал, кто на самом деле кем является, но до сих пор продолжает играть в игру "Россия-агрессор" и кормить новый ИГ* под названием киевский режим. Ничему США не учатся, хотя Байдену, конечно, уже все равно", - отметил один из пользователей сети.В тот день в Киеве Джо Байден заявил, что Украину ждут "тяжелые дни, месяцы и годы" и пообещал новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.На деле за последние несколько лет США потратили на ВСУ более сотни миллиардов долларов. Причем все последние недели Байден торопился выдать киевскому режиму как можно больше денег американских налогоплательщиков. В частности, в конце ноября он объявил о выделении Украине транша почти в $2,5 миллиарда. Чуть позже - в январе - глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи еще на 500 миллионов долларов.Успел Байден в свой последний рабочий день и в очередной раз попасть впросак. Глава американского государства вспомнил, что когда-то говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, но уточнить, о чем они беседовали не смог."Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", - сказал Байден.Инаугурация Дональда Трампа назначена на понедельник, 20 января. После двух покушений, вновь избранный американский лидер нанял на это мероприятие ЧВК.Еще по теме: "За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента.* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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сша, украина, европа, джо байден, ллойд остин, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины
США, Украина, Европа, Джо Байден, Ллойд Остин, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины

Громкое признание: Байден рассказал, от кого ждал покушения на себя в Киеве

11:29 17.01.2025 (обновлено: 11:31 17.01.2025)
 
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В свой последний рабочий день на посту президента США Джо Байден заявил, что опасался покушения во время визита в Киев в 2023 году. По его словам, гипотетическая угроза для него тогда исходила от "радикальных элементов" на Украине. Слова уходящего американского лидера 17 января обнародовало агентство РИА Новости
Речь идет о поездке Байдена, состоявшейся 20 февраля 2023 года, тогда действующему американскому лидеру был 81 год. Во время его визита в городе была объявлена воздушная тревога.
Интересно, что накануне его поездки был опубликован фальшивый распорядок дня главы государства, так что многие сотрудники Белого дома и Пентагона не знали о его планах. При этом США заранее уведомили о предстоящей поездке Байдена российскую сторону "в целях безопасности".
"Интересно, а ведь получается, что Байден всегда знал, кто на самом деле кем является, но до сих пор продолжает играть в игру "Россия-агрессор" и кормить новый ИГ* под названием киевский режим. Ничему США не учатся, хотя Байдену, конечно, уже все равно", - отметил один из пользователей сети.
В тот день в Киеве Джо Байден заявил, что Украину ждут "тяжелые дни, месяцы и годы" и пообещал новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.
На деле за последние несколько лет США потратили на ВСУ более сотни миллиардов долларов. Причем все последние недели Байден торопился выдать киевскому режиму как можно больше денег американских налогоплательщиков. В частности, в конце ноября он объявил о выделении Украине транша почти в $2,5 миллиарда. Чуть позже - в январе - глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи еще на 500 миллионов долларов.
Успел Байден в свой последний рабочий день и в очередной раз попасть впросак. Глава американского государства вспомнил, что когда-то говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, но уточнить, о чем они беседовали не смог.
"Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", - сказал Байден.
Инаугурация Дональда Трампа назначена на понедельник, 20 января. После двух покушений, вновь избранный американский лидер нанял на это мероприятие ЧВК.
Еще по теме: "За четыре года угробил мир": журналисты перечислили провалы Байдена на посту президента.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.
 
СШАУкраинаЕвропаДжо БайденЛлойд ОстинВладимир ПутинПентагонВооруженные силы Украины
 
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