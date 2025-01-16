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Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика

Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика - 16.01.2025 Украина.ру

Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика

Арктика генерирует порядка 20% российского экспорта. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.

2025-01-16T12:36

2025-01-16T12:36

2025-01-16T12:36

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"Россия никогда не претендовала на контроль над Гренландией, не вмешивалась в отношения между Гренландией и Данией, проявляла неизменное уважение интересов Гренландии в Арктике и развитии международного сотрудничества в регионе", - сказал посол России.Он отметил, что в США проявляют интерес к Гренландии и выразил уверенность, что гренландцы решат свою судьбу сами.Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике Также в интервью Барбин рассказал о значении Арктики для экономики России. Он отметил, что Москва заинтересована в сохранении обстановки стабильности и предсказуемости в арктическом регионе."Арктика генерирует более 10% ВВП России и порядка 20% российского экспорта. Там сосредоточены большие запасы критически важных сырьевых материалов. Кратчайший морской путь между Европой и Азией пролегает вдоль российского арктического побережья. Объем перевозимых по этому маршруту грузов увеличивается из года в год. Россия в своем развитии будет всё больше опираться на арктический потенциал", - сказал российский дипломат.Автор издания Украина.ру Анна Черкасова рассмотрела ситуацию в публикации Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу

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новости, россия, арктика, дания, гренландия, ввп, экспорт, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, мид рф