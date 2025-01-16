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Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика
Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика - 16.01.2025 Украина.ру
Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика
Арктика генерирует порядка 20% российского экспорта. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.
2025-01-16T12:36
2025-01-16T12:36
2025-01-16T12:36
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"Россия никогда не претендовала на контроль над Гренландией, не вмешивалась в отношения между Гренландией и Данией, проявляла неизменное уважение интересов Гренландии в Арктике и развитии международного сотрудничества в регионе", - сказал посол России.Он отметил, что в США проявляют интерес к Гренландии и выразил уверенность, что гренландцы решат свою судьбу сами.Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике Также в интервью Барбин рассказал о значении Арктики для экономики России. Он отметил, что Москва заинтересована в сохранении обстановки стабильности и предсказуемости в арктическом регионе."Арктика генерирует более 10% ВВП России и порядка 20% российского экспорта. Там сосредоточены большие запасы критически важных сырьевых материалов. Кратчайший морской путь между Европой и Азией пролегает вдоль российского арктического побережья. Объем перевозимых по этому маршруту грузов увеличивается из года в год. Россия в своем развитии будет всё больше опираться на арктический потенциал", - сказал российский дипломат.Автор издания Украина.ру Анна Черкасова рассмотрела ситуацию в публикации Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, арктика, дания, гренландия, ввп, экспорт, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, мид рф
Новости, Россия, Арктика, Дания, Гренландия, ВВП, экспорт, международные отношения, Международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, МИД РФ
Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата Арктика
Арктика генерирует порядка 20% российского экспорта. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.