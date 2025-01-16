Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ - 16.01.2025 Украина.ру
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Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ
Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ - 16.01.2025 Украина.ру
Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ
Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам и хранилищам беспилотников противника, сообщили 16 января в Минобороны РФ
2025-01-16T12:42
2025-01-16T12:42
новости
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сша
вооруженные силы украины
франция
минобороны
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Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме прочего, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 12 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 95 беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.В зоне российской группировки войск "Восток" Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток также наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, два автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три танка, в том числе Leopard.О других успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, вооруженные силы украины, франция, минобороны
Новости, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Франция, Минобороны

Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ

12:42 16.01.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам и хранилищам беспилотников противника, сообщили 16 января в Минобороны РФ
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Кроме прочего, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 12 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 95 беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.
В зоне российской группировки войск "Восток" Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток также наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, два автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три танка, в том числе Leopard.
О других успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января на сайте Украина.ру.
 
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