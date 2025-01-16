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Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ

Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ - 16.01.2025 Украина.ру

Били по украинским аэродромам, цехам и складам беспилотников: Минобороны перечислило успехи ВС РФ

Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также цехам и хранилищам беспилотников противника, сообщили 16 января в Минобороны РФ

2025-01-16T12:42

2025-01-16T12:42

2025-01-16T12:42

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Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.Кроме прочего, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 12 снарядов РСЗО HIMARS производства США и 95 беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.В зоне российской группировки войск "Восток" Киев за сутки лишился до 240 военнослужащих, танка и САУ Panzerhaubitze 2000.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 260 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток также наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, два автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три танка, в том числе Leopard.О других успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января на сайте Украина.ру.

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