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Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский"
Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский" - 16.01.2025 Украина.ру
Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский"
Телефонный мошенник с Украины дозвонился журналисту российского СМИ с предложением "продлить номер". Через 1,5 минуты беседы звонивший признал, что Крым российский
2025-01-16T12:52
2025-01-16T12:52
2025-01-16T12:52
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украина
москва
крым
владимир зеленский
телефон
мошенники
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Соответствующее аудио выложил в сеть телеграм-канал "ЧП/Крым".Мошенник представился сотрудником "одного из крупных московских операторов", хотя звонил с турецкого номера. Он предложил своему собеседнику, которым оказался журналист, "продлить договор на номер". На уточняющий вопрос, почему он звонит с турецкого номера, мошенник попытался оправдаться тем, что "не он выбирает номер".Находившиеся в редакции коллеги журналиста подключились к беседе и стали спрашивать звонящего, не сидит ли колл-центр "на дизельном генераторе в Днепре" и не прилетала ли к нему сегодня ракета. Какое-то время мошенник все же настаивал, что он находится в Москве."В какой Москве? На Украине Москва есть какая-то?" - спросили журналисты."Москва у нас одна", - ответил мошенник, а на уточнение: "А Крым чей?", ответил: "Московский", на что сотрудники редакции ответили аплодисментами.Другие темы: "Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, крым, владимир зеленский, телефон, мошенники
Новости, Украина, Москва, Крым, Владимир Зеленский, телефон, мошенники
Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский"
Телефонный мошенник с Украины дозвонился журналисту российского СМИ с предложением "продлить номер". Через 1,5 минуты беседы звонивший признал, что Крым российский
Соответствующее аудио
выложил в сеть телеграм-канал "ЧП/Крым".
Мошенник представился сотрудником "одного из крупных московских операторов", хотя звонил с турецкого номера. Он предложил своему собеседнику, которым оказался журналист, "продлить договор на номер". На уточняющий вопрос, почему он звонит с турецкого номера, мошенник попытался оправдаться тем, что "не он выбирает номер".
Находившиеся в редакции коллеги журналиста подключились к беседе и стали спрашивать звонящего, не сидит ли колл-центр "на дизельном генераторе в Днепре" и не прилетала ли к нему сегодня ракета. Какое-то время мошенник все же настаивал, что он находится в Москве
.
"В какой Москве? На Украине Москва есть какая-то?" - спросили журналисты.
"Москва у нас одна", - ответил мошенник, а на уточнение: "А Крым чей?", ответил: "Московский", на что сотрудники редакции ответили аплодисментами.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.