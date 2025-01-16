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Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский"

Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский" - 16.01.2025 Украина.ру

Российские журналисты за 1,5 минуты довели мошенника с Украины до "Крым Московский"

Телефонный мошенник с Украины дозвонился журналисту российского СМИ с предложением "продлить номер". Через 1,5 минуты беседы звонивший признал, что Крым российский

2025-01-16T12:52

2025-01-16T12:52

2025-01-16T12:52

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владимир зеленский

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мошенники

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Соответствующее аудио выложил в сеть телеграм-канал "ЧП/Крым".Мошенник представился сотрудником "одного из крупных московских операторов", хотя звонил с турецкого номера. Он предложил своему собеседнику, которым оказался журналист, "продлить договор на номер". На уточняющий вопрос, почему он звонит с турецкого номера, мошенник попытался оправдаться тем, что "не он выбирает номер".Находившиеся в редакции коллеги журналиста подключились к беседе и стали спрашивать звонящего, не сидит ли колл-центр "на дизельном генераторе в Днепре" и не прилетала ли к нему сегодня ракета. Какое-то время мошенник все же настаивал, что он находится в Москве."В какой Москве? На Украине Москва есть какая-то?" - спросили журналисты."Москва у нас одна", - ответил мошенник, а на уточнение: "А Крым чей?", ответил: "Московский", на что сотрудники редакции ответили аплодисментами.Другие темы: "Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, москва, крым, владимир зеленский, телефон, мошенники