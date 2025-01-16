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Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе

Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе - 16.01.2025 Украина.ру

Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе

Бывший директор по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николай Борисов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.

2025-01-16T12:49

2025-01-16T12:49

2025-01-16T12:49

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Борисов проходит по уголовному делу, возбуждённом главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Следствием установлено, что в 2021 году "Десятый подшипниковый завод" в ходе исполнения государственного оборонного заказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на примерно 1,5 млрд рублей.В отношении Борисова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа продолжается, отметили в СК РФ.Ранее на эту тему: Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, мошенничество, хищение, впк, оборонный бюджет, минобороны рф, криминал, следствие