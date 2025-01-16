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Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе
Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе - 16.01.2025 Украина.ру
Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе
Бывший директор по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николай Борисов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.
2025-01-16T12:49
2025-01-16T12:49
2025-01-16T12:49
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Борисов проходит по уголовному делу, возбуждённом главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Следствием установлено, что в 2021 году "Десятый подшипниковый завод" в ходе исполнения государственного оборонного заказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на примерно 1,5 млрд рублей.В отношении Борисова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа продолжается, отметили в СК РФ.Ранее на эту тему: Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, уголовное дело, мошенничество, хищение, впк, оборонный бюджет, минобороны рф, криминал, следствие
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, уголовное дело, мошенничество, хищение, ВПК, оборонный бюджет, Минобороны РФ, криминал, следствие
Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказе
Бывший директор по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николай Борисов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.
Борисов проходит по уголовному делу, возбуждённом главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Следствием установлено, что в 2021 году "Десятый подшипниковый завод" в ходе исполнения государственного оборонного заказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на примерно 1,5 млрд рублей.
"В 2022 году Борисов путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитил не менее 800 млн рублей", - сказано в официальном сообщении следственного ведомства.
В отношении Борисова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа продолжается, отметили в СК РФ.