Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России - 16.01.2025 Украина.ру
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Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России
Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России - 16.01.2025 Украина.ру
Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал передачу... Украина.ру, 16.01.2025
2025-01-16T12:08
2025-01-16T12:08
видео
россия
германия
украина
владимир евсеев
вооруженные силы украины
шос
снг
вс рф
всу
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал передачу Германией Украине первой САУ "Boxer RCH 155", а также рассказал о том, что у России есть в противовес. Кроме того, он проанализировал возможности ВСУ, учитывая личный состав и участившиеся случаи дезертирства.00:35 - ФРГ передала Киеву САУ "Boxer RCH 155". Последствия;04:57 - Личный состав ВСУ и количество дезертиров;09:04 - Продвижение на Южно-донецком направлении;16:38 - Продвижение ВС России на других направлениях;21:08 - Ставка на авиацию;27:01 - Готова ли Россия воевать ещё несколько лет?#Boxer #Германия #ЕС #танки #ФРГ #президент #Европа #ПВО #мобилизация #контракт #дроны #БПЛА #продвижение #войска #ВСРФ #спецоперация #ресурсы #ТЯО #потери #РЭБ #бригады #стратегия #НАТО #тактика #Курск #РФ #беспилотник #ВПК #атака #ДНР #Донбасс #ЛНР #Донецк #переговоры #ракеты #СВО #Украина #Брянск #Белгород #дезертиры #освобождение #Юг #призыв #наступление #ЧасовЯр #Покровск #Красноармейск #ВеликаяНовосёлка #бой #Херсон #Николаев #Сумы #Путин #Трамп #Киев #Зеленский #Россия #ВСУНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, россия, германия, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины, шос, снг, вс рф, всу, курск, покровск/красноармейск
Видео, Россия, Германия, Украина, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины, ШОС, СНГ, ВС РФ, ВСУ, Курск, Покровск/Красноармейск

Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России

12:08 16.01.2025
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал передачу Германией Украине первой САУ "Boxer RCH 155", а также рассказал о том, что у России есть в противовес. Кроме того, он проанализировал возможности ВСУ, учитывая личный состав и участившиеся случаи дезертирства.

00:35 - ФРГ передала Киеву САУ "Boxer RCH 155". Последствия;
04:57 - Личный состав ВСУ и количество дезертиров;
09:04 - Продвижение на Южно-донецком направлении;
16:38 - Продвижение ВС России на других направлениях;
21:08 - Ставка на авиацию;
27:01 - Готова ли Россия воевать ещё несколько лет?

#Boxer #Германия #ЕС #танки #ФРГ #президент #Европа #ПВО #мобилизация #контракт #дроны #БПЛА #продвижение #войска #ВСРФ #спецоперация #ресурсы #ТЯО #потери #РЭБ #бригады #стратегия #НАТО #тактика #Курск #РФ #беспилотник #ВПК #атака #ДНР #Донбасс #ЛНР #Донецк #переговоры #ракеты #СВО #Украина #Брянск #Белгород #дезертиры #освобождение #Юг #призыв #наступление #ЧасовЯр #Покровск #Красноармейск #ВеликаяНовосёлка #бой #Херсон #Николаев #Сумы #Путин #Трамп #Киев #Зеленский #Россия #ВСУ

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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 17:32
Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у ПокровскаВ результате удара российской армии по Покровску (Красноармейску) были уничтожены два старших офицера 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило "Военное обозрение"
 
ВидеоРоссияГерманияУкраинаВладимир ЕвсеевВооруженные силы УкраиныШОССНГВС РФВСУКурскПокровск/Красноармейск
 
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