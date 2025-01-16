Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал передачу Германией Украине первой САУ "Boxer RCH 155", а также рассказал о том, что у России есть в противовес. Кроме того, он проанализировал возможности ВСУ, учитывая личный состав и участившиеся случаи дезертирства.
00:35 - ФРГ передала Киеву САУ "Boxer RCH 155". Последствия;
04:57 - Личный состав ВСУ и количество дезертиров;
09:04 - Продвижение на Южно-донецком направлении;
16:38 - Продвижение ВС России на других направлениях;
21:08 - Ставка на авиацию;
27:01 - Готова ли Россия воевать ещё несколько лет?
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00:35 - ФРГ передала Киеву САУ "Boxer RCH 155". Последствия;
04:57 - Личный состав ВСУ и количество дезертиров;
09:04 - Продвижение на Южно-донецком направлении;
16:38 - Продвижение ВС России на других направлениях;
21:08 - Ставка на авиацию;
27:01 - Готова ли Россия воевать ещё несколько лет?
#Boxer #Германия #ЕС #танки #ФРГ #президент #Европа #ПВО #мобилизация #контракт #дроны #БПЛА #продвижение #войска #ВСРФ #спецоперация #ресурсы #ТЯО #потери #РЭБ #бригады #стратегия #НАТО #тактика #Курск #РФ #беспилотник #ВПК #атака #ДНР #Донбасс #ЛНР #Донецк #переговоры #ракеты #СВО #Украина #Брянск #Белгород #дезертиры #освобождение #Юг #призыв #наступление #ЧасовЯр #Покровск #Красноармейск #ВеликаяНовосёлка #бой #Херсон #Николаев #Сумы #Путин #Трамп #Киев #Зеленский #Россия #ВСУ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Вчера, 17:32Стали известны имена офицеров президентской бригады ВСУ, уничтоженных у ПокровскаВ результате удара российской армии по Покровску (Красноармейску) были уничтожены два старших офицера 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины. Об этом сообщило "Военное обозрение"