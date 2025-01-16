https://ukraina.ru/20250116/1060310010.html

Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России

Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России - 16.01.2025 Украина.ру

Не выпустить ВСУ из-под Курска, зачистить Покровский коридор и... Евсеев о ближайших задачах ВС России

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал передачу... Украина.ру, 16.01.2025

2025-01-16T12:08

2025-01-16T12:08

2025-01-16T12:08

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру прокомментировал передачу Германией Украине первой САУ "Boxer RCH 155", а также рассказал о том, что у России есть в противовес. Кроме того, он проанализировал возможности ВСУ, учитывая личный состав и участившиеся случаи дезертирства.00:35 - ФРГ передала Киеву САУ "Boxer RCH 155". Последствия;04:57 - Личный состав ВСУ и количество дезертиров;09:04 - Продвижение на Южно-донецком направлении;16:38 - Продвижение ВС России на других направлениях;21:08 - Ставка на авиацию;27:01 - Готова ли Россия воевать ещё несколько лет?#Boxer #Германия #ЕС #танки #ФРГ #президент #Европа #ПВО #мобилизация #контракт #дроны #БПЛА #продвижение #войска #ВСРФ #спецоперация #ресурсы #ТЯО #потери #РЭБ #бригады #стратегия #НАТО #тактика #Курск #РФ #беспилотник #ВПК #атака #ДНР #Донбасс #ЛНР #Донецк #переговоры #ракеты #СВО #Украина #Брянск #Белгород #дезертиры #освобождение #Юг #призыв #наступление #ЧасовЯр #Покровск #Красноармейск #ВеликаяНовосёлка #бой #Херсон #Николаев #Сумы #Путин #Трамп #Киев #Зеленский #Россия #ВСУНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, россия, германия, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины, шос, снг, вс рф, всу, курск, покровск/красноармейск