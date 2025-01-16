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НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России

НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России - 16.01.2025 Украина.ру

НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России

Попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО назвал посол России в Дании решения, принятые по итогам состоявшегося 14 января саммита государств-членов этого военно-политического блока. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телерадиокомпании DR.

2025-01-16T12:14

2025-01-16T12:14

2025-01-16T12:14

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"Меры, предложенные в заявлении саммита государств Балтийского моря - членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры. Они являются откровенной попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства", - заявил российский дипломат.Он упрекнул имеющие выходы к Балтике государства-члены НАТО в лицемерии при демонстрации якобы заботы о безопасности подводной инфраструктуры моря, учитывая их отношение к подрыву газопроводов "Северный поток".Актуальное интервью на эту тему: "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды

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