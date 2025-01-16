НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России - 16.01.2025 Украина.ру
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НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России
НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России - 16.01.2025 Украина.ру
НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России
Попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО назвал посол России в Дании решения, принятые по итогам состоявшегося 14 января саммита государств-членов этого военно-политического блока. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телерадиокомпании DR.
2025-01-16T12:14
2025-01-16T12:14
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"Меры, предложенные в заявлении саммита государств Балтийского моря - членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры. Они являются откровенной попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства", - заявил российский дипломат.Он упрекнул имеющие выходы к Балтике государства-члены НАТО в лицемерии при демонстрации якобы заботы о безопасности подводной инфраструктуры моря, учитывая их отношение к подрыву газопроводов "Северный поток".Актуальное интервью на эту тему: "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
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новости, балтийское море, россия, дания, нато, северный поток, прибалтика, национальная безопасность, ес, мид рф, международные отношения, международная политика
Новости, Балтийское море, Россия, Дания, НАТО, Северный поток, Прибалтика, национальная безопасность, ЕС, МИД РФ, международные отношения, Международная политика

НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море - посол России

12:14 16.01.2025
 
© РИА Новости . Борис Приходько / Перейти в фотобанкУчения на Балтике
Учения на Балтике - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Борис Приходько
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Попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО назвал посол России в Дании решения, принятые по итогам состоявшегося 14 января саммита государств-членов этого военно-политического блока. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телерадиокомпании DR.
"Меры, предложенные в заявлении саммита государств Балтийского моря - членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры. Они являются откровенной попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО и ограничить свободу судоходства", - заявил российский дипломат.
Он упрекнул имеющие выходы к Балтике государства-члены НАТО в лицемерии при демонстрации якобы заботы о безопасности подводной инфраструктуры моря, учитывая их отношение к подрыву газопроводов "Северный поток".
Актуальное интервью на эту тему: "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
 
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