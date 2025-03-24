Что начнётся, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин

Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?

Представители России и США обсуждают 24 марта в Эр-Рияде возобновление сделки по вывозу зерна из украинских портов, более известной как Черноморская инициатива