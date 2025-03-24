https://ukraina.ru/20250324/1062012281.html
Что начнётся, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин
Что начнётся, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин - 24.03.2025 Украина.ру
Что начнётся, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин объяснил, для чего Трампу нужна Запорожская АЭС и в чём заключается мастерство российской дипломатии. А также -... Украина.ру, 24.03.2025
2025-03-24T16:47
2025-03-24T16:47
2025-03-24T16:47
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Политический обозреватель Дмитрий Бавырин объяснил, для чего Трампу нужна Запорожская АЭС и в чём заключается мастерство российской дипломатии. А также - проанализировал основные сценарии развития событий, если перемирия не случится. 00:31 – О борьбе США и России за будущее мира; 09:29 – Планы России на Одессу; 11:47 – Зачем Трампу нужна Запорожская АЭС? 13:55 – Почему Россия замедлила продвижение на фронте и что будет, если перемирия не случится? 22:14 – О размещении войск США и Европы на Украине; 26:51 – Пойдёт ли Россия на эскалацию конфликта на Украине? #США #Россия #КурскаяОбласть #Европа #Китай #оружие #Франция #Британия #Макрон #Стармер #Запорожье #АЭС #Трамп #Донбасс #Минск #Вэнс #Зеленский #Канада #Румыния #Африка #КНР #война #Украина #ВСУ ТГ-канал Дмитрия Бавырина: https://t.me/bavyrin_dabb Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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видео, новости, россия, украина, сша, дональд трамп, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Видео, Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины