https://ukraina.ru/20250324/1062013159.html

СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams

СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams - 24.03.2025 Украина.ру

СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams

Активисты из Австралии, которые поддерживают Россию, планируют акции протеста к приезду в страну главы Минобороны Украины Рустема Умерова. В их ряды входит приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван. Об этом 24 марта написало издание aif.ru

2025-03-24T17:04

2025-03-24T17:04

2025-03-24T17:04

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Таким способом участники сообщества австралийских казаков, в которое входит и сам Иван, хотят таким образом сорвать поставки на Украину оружия из Австралии.По его данным, Украина хочет получить, в том числе, танки Abrams, находящиеся на вооружении армии Австралии. Бойков отметил, что сейчас эта техника проходит модернизацию, на нее крепят антидроновую защиту и другое оборудование."В стратегическом резерве Австралии находились 49 Abrams. Все они были приготовлены для отправки Украине. Зачем отдавать другой стране все свои Abrams?", — задался риторическим вопросом собеседник издания. По словам лидера казачьего сообщества, его организация сумеет обратить на это внимание властей.Ранее пасынок украинского главкома Сырского Иван сообщил о планах устроить автопробег по Австралии с российским флагом. Кроме того, некогда родственник украинского командующего заявил, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради продвижения по карьерной лестнице. А на Украине тем временем забили тревогу по поводу того, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы агент не американского лидера Дональда Трампа, а президента России Владимира Путина. Подробности в публикации В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду".

https://ukraina.ru/20250221/1061261398.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, австралия, россия, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины