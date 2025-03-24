СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams - 24.03.2025 Украина.ру
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СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams
СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams - 24.03.2025 Украина.ру
СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams
Активисты из Австралии, которые поддерживают Россию, планируют акции протеста к приезду в страну главы Минобороны Украины Рустема Умерова. В их ряды входит приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван. Об этом 24 марта написало издание aif.ru
2025-03-24T17:04
2025-03-24T17:04
новости
украина
австралия
россия
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
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Таким способом участники сообщества австралийских казаков, в которое входит и сам Иван, хотят таким образом сорвать поставки на Украину оружия из Австралии.По его данным, Украина хочет получить, в том числе, танки Abrams, находящиеся на вооружении армии Австралии. Бойков отметил, что сейчас эта техника проходит модернизацию, на нее крепят антидроновую защиту и другое оборудование."В стратегическом резерве Австралии находились 49 Abrams. Все они были приготовлены для отправки Украине. Зачем отдавать другой стране все свои Abrams?", — задался риторическим вопросом собеседник издания. По словам лидера казачьего сообщества, его организация сумеет обратить на это внимание властей.Ранее пасынок украинского главкома Сырского Иван сообщил о планах устроить автопробег по Австралии с российским флагом. Кроме того, некогда родственник украинского командующего заявил, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради продвижения по карьерной лестнице. А на Украине тем временем забили тревогу по поводу того, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы агент не американского лидера Дональда Трампа, а президента России Владимира Путина. Подробности в публикации В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, австралия, россия, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Австралия, Россия, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины

СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams

17:04 24.03.2025
 
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Активисты из Австралии, которые поддерживают Россию, планируют акции протеста к приезду в страну главы Минобороны Украины Рустема Умерова. В их ряды входит приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван. Об этом 24 марта написало издание aif.ru
Таким способом участники сообщества австралийских казаков, в которое входит и сам Иван, хотят таким образом сорвать поставки на Украину оружия из Австралии.
"Готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова", — сообщил изданию лидер австралийских казаков Семен Бойков.
По его данным, Украина хочет получить, в том числе, танки Abrams, находящиеся на вооружении армии Австралии. Бойков отметил, что сейчас эта техника проходит модернизацию, на нее крепят антидроновую защиту и другое оборудование.
"В стратегическом резерве Австралии находились 49 Abrams. Все они были приготовлены для отправки Украине. Зачем отдавать другой стране все свои Abrams?", — задался риторическим вопросом собеседник издания. По словам лидера казачьего сообщества, его организация сумеет обратить на это внимание властей.
Ранее пасынок украинского главкома Сырского Иван сообщил о планах устроить автопробег по Австралии с российским флагом. Кроме того, некогда родственник украинского командующего заявил, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради продвижения по карьерной лестнице.
21 февраля, 14:53
Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корняхПасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван сообщил о том, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради продвижения по карьерной лестнице. Это заявление может быть сигналом к тому, что Сырским планируют заменить Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук
А на Украине тем временем забили тревогу по поводу того, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы агент не американского лидера Дональда Трампа, а президента России Владимира Путина. Подробности в публикации В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду".
 
НовостиУкраинаАвстралияРоссияАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
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