В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
17:12 24.03.2025 (обновлено: 17:59 24.03.2025)
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© Политика Страны / Telegram
В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство
Журналист издания Саймон Шустер взял у Зеленского интервью и запечатлел его на фоне картин в офисе. По словам автора публикации, картина с горящем Кремлем висит в небольшой комнате, которая прилегает к кабинету украинского политика.
"Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. Одна из них, висящая над его кроватью, изображает российский военный корабль, уходящий ко дну в Черном море. Другая показывает украинских солдат, воевавших недавно на территории России. Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнем" — поделился Шустер.
P.S. Спустя несколько минут после публикации данной новости читатели Дзен Украина.ру представили свою версию картин, которые должны висеть в офисе главы киевского режима:
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