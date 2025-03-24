В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ - 24.03.2025 Украина.ру
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В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ - 24.03.2025 Украина.ру
В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство
2025-03-24T17:12
2025-03-24T17:59
новости
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черное море
владимир зеленский
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Журналист издания Саймон Шустер взял у Зеленского интервью и запечатлел его на фоне картин в офисе. По словам автора публикации, картина с горящем Кремлем висит в небольшой комнате, которая прилегает к кабинету украинского политика.P.S. Спустя несколько минут после публикации данной новости читатели Дзен Украина.ру представили свою версию картин, которые должны висеть в офисе главы киевского режима: Именно в интервью изданию Time Зеленский заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для него "как часть шаблона". Украинский политик вновь обвинил команду Белого дома в распространении российских нарративов. Подробности в публикации "Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США. Помимо обвинений в сторону команды Трампа, в Верховной раде призвали отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности, так как он "ретранслирует российскую пропаганду". Полное заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко — в материале В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду".
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новости, кремль, россия, черное море, владимир зеленский, украина, сша
Новости, Кремль, Россия, Черное море, Владимир Зеленский, Украина, США

В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ

17:12 24.03.2025 (обновлено: 17:59 24.03.2025)
 
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В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство
Журналист издания Саймон Шустер взял у Зеленского интервью и запечатлел его на фоне картин в офисе. По словам автора публикации, картина с горящем Кремлем висит в небольшой комнате, которая прилегает к кабинету украинского политика.

"Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. Одна из них, висящая над его кроватью, изображает российский военный корабль, уходящий ко дну в Черном море. Другая показывает украинских солдат, воевавших недавно на территории России. Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнем" — поделился Шустер.

P.S. Спустя несколько минут после публикации данной новости читатели Дзен Украина.ру представили свою версию картин, которые должны висеть в офисе главы киевского режима:
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Именно в интервью изданию Time Зеленский заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для него "как часть шаблона". Украинский политик вновь обвинил команду Белого дома в распространении российских нарративов. Подробности в публикации "Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США.
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Помимо обвинений в сторону команды Трампа, в Верховной раде призвали отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности, так как он "ретранслирует российскую пропаганду". Полное заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко — в материале В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду".
 
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