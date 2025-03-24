https://ukraina.ru/20250324/1062013781.html

В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ

В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ - 24.03.2025 Украина.ру

В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство

2025-03-24T17:12

2025-03-24T17:12

2025-03-24T17:59

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Журналист издания Саймон Шустер взял у Зеленского интервью и запечатлел его на фоне картин в офисе. По словам автора публикации, картина с горящем Кремлем висит в небольшой комнате, которая прилегает к кабинету украинского политика.P.S. Спустя несколько минут после публикации данной новости читатели Дзен Украина.ру представили свою версию картин, которые должны висеть в офисе главы киевского режима: Именно в интервью изданию Time Зеленский заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для него "как часть шаблона". Украинский политик вновь обвинил команду Белого дома в распространении российских нарративов. Подробности в публикации "Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США. Помимо обвинений в сторону команды Трампа, в Верховной раде призвали отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности, так как он "ретранслирует российскую пропаганду". Полное заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко — в материале В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду".

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новости, кремль, россия, черное море, владимир зеленский, украина, сша