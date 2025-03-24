https://ukraina.ru/20250324/1062007481.html

Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо Марса

Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо Марса - 24.03.2025 Украина.ру

Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо Марса

Замглавы Командования космических операций США генерал Майкл Гетлейн заявил, что Китай готовится к "звёздным войнам": американские наблюдатели обнаружили синхронные манёвры китайских спутников. "Это то, что мы называем воздушным боем в космосе. Они (…) отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических орбитальных операций"

2025-03-24T16:43

2025-03-24T16:43

2025-03-24T16:43

мнения

китай

сша

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Начнём с того, что каждый мыслит в меру своей распущенности. Разумеется, военному надо быть немного параноиком и сильно желать увеличения финансирования (или наоборот). Кроме того, у военных специфическое отношение к материальной части – в случае войны она сгорает довольно быстро. Потому заметив нечто непонятное военный обязан предполагать худшее.Между тем, синхронные манёвры спутников вовсе не обязательно означают подготовку к перехвату или шпионажу друг за другом. Это может быть, например, отработка вариантов осмотра космических аппаратов, их обслуживания или ремонта. Всё же спутник (даже не самый сложный) с учётом стоимости разработки и запуска не самое дешёвое устройство. Тот же украинский спутник "Сич-2-30" наверное можно было бы привести в рабочее положение (он вышел на орбиту в перевёрнутом положении – камерой вверх) при помощи специального аппарата-буксировщика, хотя, конечно, Украина бы это оплатить не смогла.Тем не менее, рассуждения Гетлейна имеют под собой некоторые основания.Опыт войны на Украине наглядно показывает огромное значение космической поддержки для действий и воздушных, и сухопутных сил. Прежде всего это разведывательные данные (в том числе – получаемые в режиме реального времени), связь и космические системы позиционирования GPS и ГЛОНАСС, позволяющие осуществлять полёты беспилотных ударных средств без участия операторов.Особую обеспокоенность и у России, и у Китая вызывает неравноценность существующих спутниковых группировок. Летом 2021 года на орбите находилось 2666 искусственных спутников, из них 154 принадлежат американским военным, около 100 — российским, 63 — китайской армии. Из гражданских подавляющее большинство – микроспутники системы Starlink Илона Маска, которые используются для организации связи западными (и украинскими) военными.В этих условиях и Россия и Китай заинтересованы в разработке систем нейтрализации или перехвата спутников вероятного противника, а также систем самообороны.В частности, по имеющейся информации на орбитальной станции "Салют-3", работавшей в 1974-75 годах, была размещена система "Щит-1" на основе 14,5-мм автоматической пушки Нудельмана-Рихтера. Отстреливаться предполагалось от американских Space Shuttle, грузовой отсек которых, по данным разведки, как раз вмещал станцию "Салют/Алмаз".Были у американцев планы похищения советских станций или нет – неведомо. О попытках забрать на борт Space Shuttle какой-либо космический аппарат неизвестно. Советские разведчики, судя по всему, подсмотрели этот сюжет в художественном фильме "Живёшь только дважды" 1967 года – пятой серии "бондианы" (последний фильм с Шоном Коннери в роли Джеймса Бонда), в котором злоумышленники похищают сначала американский, а потом и советский космические корабли, чем ставят мир на порог ядерной войны.В СССР в 1976 году была испытана система ИС ("истребитель спутников"), основу которой составлял специальный высокоманёвренный космический аппарат, который, сблизившись с целью, взрывался. Так был уничтожен Космос-839 (насколько можно понять — спутник-мишень). ИС состоял на вооружении в 1978-93 годах, боевое дежурство он нёс не в космосе, а на земле.15 ноября 2021 года в России было проведено успешное испытание противоспутникового оружия, в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат "Космос-1408" (типа "Целина-Д"), выведенный на орбиту в 1982 году. По сообщению НАСА, при этом была использована ракета комплекса ПРО А-235 "Нудоль", испытания которого были завершены в 2020 году. "Нудоль" должна заменить имеющийся комплекс ПРО Московского промышленного района А-135 "Амур" и предназначен для перехвата ракет, их боеголовок, гиперзвуковых боеприпасов и спутников.Сообщается так же, что сбивать спутники и космические средства поражения могут ЗРК С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей", но информации о проведении соответствующих испытаний не было.То же самое можно сказать о самом "вероятном противнике".США с 1958 года проводили испытания различных систем – как специализированных, так и универсальных. Правда, тем речь шла, преимущественно, о поражении спутников электромагнитным импульсом высотных ядерных взрывов.В 1985 году в США системой ASM-135 ASAT (ракета, запускаемая с истребителя F-15) был сбит вышедший из строя научно-исследовательский спутник P78-1 Solwind (программа ASAT была закрыта в 1988 году). В 2008 году американский разведывательный спутник USA-193 был сбит ракетой SM-3 комплекса ПРО Aegis с крейсера Lake Erie. Потенциально против спутников могут быть использованы комплексы ПРО GBMD и THAAD (последний комплекс просила Украина, но серьёзно её запрос не рассматривался даже прошлой администрацией США).Обе стороны в ходе войны на Украине используют системы РЭБ для того, чтобы лишить БПЛА связи со спутниками систем GPS или ГЛОНАСС. Одна из версий попадания "Герани" по объекту "Укрытие" на ЧАЭС 14 февраля состоит в том, что аппарат был сбит с курса украинской РЭБ (по другой версии это провокация ГУР, которая собрала "Герань" из нескольких аварийных аппаратов).Свои противоспутниковые системы имеет Китай.11 января 2007 года запущенной с земли зенитной ракетой был сбит метеоспутник FY-1C серии Fengyun. Ещё одно испытание зенитной ракеты, способной поражать орбитальные цели, было проведено 30 октября 2015 года.США предполагали, что как истребитель мог использоваться спутник, запущенный Китаем 20 июля 2013 года. Он был оснащён манипулятором, и во время полёта изменил орбиту на 150 км., сблизившись с другим на небольшое расстояние. Впрочем, как раз использование манипулятора именно с военной миссией не очень вяжется – драка в космосе на кулачках смотрится как-то… странно.Так же имеют свои противоспутниковые системы Индия (26 марта 2019 года был сбит находящийся на низкой орбите космический аппарат) и Израиль (по таким целям может быть использована ракета "Хец-3").Отметим, что существующие системы, в том числе космического базирования, в принципе не противоречат существующей международной договорной базе.Подписанный в 1967 году "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" исключают использование в космосе ядерного оружия (кроме, разумеется, запускаемого с земли) и эксплуатации с военными целями любых естественных небесных тел. Так что формально размещённые в космосе СССР и КНР вооружения договору не противоречили. Ей противоречила американская "Стратегическая оборонная инициатива", официально объявленная в 1983 году – в соответствии с ней предполагалось размещение на орбите, например, рентгеновских лазеров с ядерной накачкой. Однако США к реализации этой программы так и не приступили (популярна версия, что это была грандиозная дезинформация с целью увеличить военные расходы СССР и подорвать таким образом его экономику).Интересно, что в мае 2024 года Россия подготовила для Совбеза ООН проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Российскую инициативу поддержал Китай, но не поддержали США, Великобритания и Франция.Эта информация привносит в истерику американского генерала новые краски. Похоже американский ВПК проводит сейчас против президента Трампа операцию вроде той, которую описали советские кинематографисты в мини-сериале "Последний довод королей" 1983 года.Грубо говоря – ВПК уже подготовился к новому этапу гонки вооружений в космосе, а тут приходит президент, который вместо этого хочет отправить экспедицию на Марс… Приходится срочно придумывать военное отставание, хотя доказательств военного использования китайских спутников нет, как нет и каких-либо комментариев китайской стороны, кроме того самого прошлогоднего голосования в СБ ООН которое скорее свидетельствует о том, что если у КНР и есть боевые космические аппараты, она готова от них отказаться.О роли космических средств в СВО можно прочитать в статье "Алексей Анпилогов: Чтобы решить задачи СВО, нужно ответить на главный вызов современной войны"

https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html

https://ukraina.ru/20221007/1039465975.html

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китай

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