https://ukraina.ru/20250324/1062014543.html

Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа

Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа - 24.03.2025 Украина.ру

Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа

Коалиция образовательных организаций США объявила, что подает иск против администрации президента страны Дональда Трампа после того, как он подписал указ о начале ликвидации министерства образования страны. Об этом 24 марта сообщило агентство РИА Новости

2025-03-24T17:32

2025-03-24T17:32

2025-03-24T17:50

сша

европа

дональд трамп

малек дудаков

министерство

ес

образование

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Авторы иска уверены, что закрытие ведомства создаст риск для миллионов учащихся и в целом огромного количества лиц, зависящих от федеральных программ, а также поставит под угрозу более 400 тысяч рабочих мест в сфере образования. В Министерстве подчеркнули, что у президента США нет полномочий по ликвидации министерства, это право есть только у Конгресса.И действительно, новость о том, что президент страны ликвидирует министерство образования, звучит очень пугающе. Но только на первый взгляд. Если начать разбираться в теме, то оказывается, что свернуты будут околонаучные программы в области климатических изменений, гендерных вопросов и прав человека, на финансирование которых до сих пор тратились баснословные деньги.Об этом, в частности, говорится в самом указе, подписанном Трампом. В документе говорится, что ведомство, которое существует "менее одной пятой истории" США, не занимается процессом образования, но содержит офис по связям с общественностью, в котором работают более 80 сотрудников, на что уходит более $10 млн (примерно 850 млн рублей) ежегодно.Трамп подчеркивал, что США сейчас тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна, но по уровню успешности этого образования находятся "в самом низу списка": в настоящее время 70% учеников 8-го класса не владеют чтением, еще 72% - математикой.Принятые им решения, уверен новый лидер США, позволят стране повысить качество образования. Соответствующее указание он дал министру образования Линде Макмахон.Министерство образования США было создано в 1979 году президентом Джимми Картером. Закон запрещает ведомству устанавливать стандарты для учебных программ, этим занимаются местные органы власти.И именно штаты теперь будут принимать необходимые образовательные решения, а гранты в части климатических изменений и гендерных вопросов существенно сократят примерно на 100-200 миллиардов долларов в год, прокомментировал решение Трампа американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.Одним из первых шагов Трампа после инаугурации в январе стало юридическое признание только двух полов - мужского и женского. Также он подписал указ о запрете операций по смене пола у лиц, не достигших 19-летнего возраста. В феврале новый лидер США поставил подпись под документом под говорящим названием "Не допускать мужчин в женский спорт".Также Трамп анонсировал лишение трансгендеров права служить в армии. Такой запрет он вводил во время своего первого президентского срока, но его отменил Джо Байден.Исполняет Трамп свои предвыборные обещания и в части оптимизации государственных трат. В частности, он подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, а значит и финансирования этой организации. Чуть раньше то же самое случилось и в ВОЗ, а затем и с USAID.Также Трамп высказывая недовольство работой НАТО и грозил превентивными мерами, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Для понимания, в 2024 году только 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО.Тем временем мировые СМИ обсуждают, что в офисе Владимира Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущем кораблем ВС РФ.

https://ukraina.ru/20250118/1060367970.html

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сша, европа, дональд трамп, малек дудаков, министерство, ес, образование