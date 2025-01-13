https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html

Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия

Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия - 13.01.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия

Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-13T12:02

2025-01-13T12:02

2025-01-13T12:03

интервью

украина

россия

европа

транзит

нефть

газ

экономика

сша

киев

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украина вслед за прекращением транзита российского газа хочет прекратить транзит российской нефти. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду партией "Европейская солидарность". Ныне существующий контракт предусматривает транзит "черного золота" до 2029 года.- Ростислав Владимирович, если транзит российской нефти через Украину все же будет прекращен, как это отразится на Украине, на России и на Европе?- На Украине это никак не отразится. Украине уже ничего не может ни помочь, ни повредить, потому что мертвые не потеют. А все остальные переживут. Мы же уже обсуждали, что остановку транзита газа "Газпром" и Россия точно переживут.- Венгрия и Словакия по этому поводу сильно возмущаются.- Возмущаются, но тоже переживут. Вы слышали, чтобы Будапешт или Братислава где-то сказали: "Если транзит газа не будет восстановлен в ближайшее время, то это приведет к геноциду, потому что в Венгрии и в Словакии больше не останется живых людей и работающей экономики"? Они это не говорили и не скажут. Проблемы будут, но их решат. А Украина эти проблемы точно не решит.Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать. И то, что происходит с Украиной сейчас – логичное завершение этого процесса.Если бы Европа была более субъектна и менее зависима от США (даже не на государственном, а на ментальном уровне политиков), она бы давно предложила России поделить Украину и избавиться от этой головной боли. Потому что и Европа, и Россия были заинтересованы в том, чтобы все эти транзитные пути работали.Разрыв экономических связей между Россией и Европы – это чисто идеологический прибамбас США. Американцы говорили, что у них молекулы свободного газа, а у нас – молекулы диктаторского газа. Они не могли никак иначе объяснить, почему Европа должна была рвать связи с Россией.А Украина делала все, чтобы через нее шло как можно меньше российского газа. При этом она теряла не только доходы, но и весь смысл своего существования. Если транзитная территория не хочет работать транзитной территорией, зачем она вообще нужна?Более того, прекращение транзита газа и возможное прекращение транзита нефти – это грубейшее нарушение европейской энергетической хартии, которую Украина подписала и ратифицировала (Россия этого не делала). Причем согласно украинскому законодательству, международные законы важнее даже украинской конституции. Этот документ требует от транзитера вне зависимости от обстоятельств обеспечить транзит энергоносителей от продавца к покупателю.То есть обеспечивать российский транзит в Европу – не право Украины, а обязанность. И Киев эти обязательства нарушает.Европа на это закрывает глаза, потому что у нее самого война с Россией. Украина – ее союзница и площадка, на которой эта война ведется. Но это же не отменяет результата: если Украина не обеспечивает российский транзит, смысл ее существования пропадает. Поэтому Украина существовать не будет. Если исчезает смысл существования государства, оно перестает существовать, сколько бы другие государства ни пытались его сохранить.Я уже много раз говорил, что Россия (и СССР, и РФ) для создания и сохранения Украины сделало больше, чем кто бы то ни было. Но Москва не может вечно действовать вопреки воли украинского народа: если украинский народ не хочет иметь свое государство, государства не будет. А украинский народ свое государство иметь не хочет.- Почему вы думаете, что гражданам Украины свое государство тоже не нужно?- Украинский народ радостно выехал в Европу, как только выпала такая возможность. Сейчас украинцы в Европе тоже говорят, что за Украину кто-то должен воевать с Россией, но не они. И украинцы, которые остались на Украине, тоже рыдают по поводу того, что кто-то смог уехать в Европу, а они не смогли. Они тоже считают, что за них кто-то должен воевать с Россией: "Пусть армии НАТО с русскими воюют". Зачем же тогда нужно государство, которое никто не готов защищать? Зачем тогда нужно государство, если его экономические интересы никто не готов обеспечивать?Понимаете, сама по себе идея прекратить российский транзит – это не просто плевок в суп соседу. Это плевок в ту же самую кастрюлю, из которой тебе тоже наливают. Поэтому смысла в существовании Украины нет.Допустим, соберутся российские руководители и скажут: "Знаете, мы привыкли, что есть пятно на карте под названием "Украина". Давайте его как-нибудь сохраним". Но Украина же не может сама на себя зарабатывать. Промышленности у нее нет, транзитного потенциала у нее нет, с сельским хозяйством тоже все вилами по воду писано. Сама-то она прокормится. А вот сможет ли она зарабатывать и развиваться? Конечно же нет.Без серьезной экономики и без производства удобрений с сельским хозяйством Украины будет то же, что и с сельским хозяйством Африки. Мы же не слышали, чтобы африканские страны при хорошем климате и плодородных почвах так уж благоденствовали.Короче говоря, Украину придется содержать. Кроме России Украину никто содержать не будет. А сколько будет стоить России содержание Украины? Зачем тратить большие деньги на сомнительное удовольствие? Чтобы уродов в клетке всем показывать? Так это рано или поздно всем надоест.Повторюсь, украинское государство все равно исчезнет. С большой кровью, с меньшей кровью, со второй войной, без второй войны, самораспустится, но исчезнет, потому что она не нужна самим украинцам.Украина же с 1994 года потеряла две трети населения, причем без всякой войны (из 52 миллионов осталось меньше 20). Люди в основном разъехались.Татьяна, насколько я знаю, в вашем родном Херсоне осталось 29 тысяч населения.- А ведь когда-то было 350 тысяч.- Когда наши войска его освободят, там останется еще вдвое меньше населения. Да, кто-то туда вернется. Может быть, в Херсоне будут жить 100 тысяч человек. Но 350 тысяч там будут жить очень нескоро.В Киеве, когда я там родился, было 2,6 миллиона человек. Сейчас там тоже живет 2,6 миллиона человек, потому что город сильно вырос по территории. Учитывая, что там у многих нет регистрации, считается, что фактически в Киеве живут 3,6 миллиона человек. Но ведь население Украины сбегалось из маленьких городков в областные центры, а из областных центров – в столицу.Да, столица всегда обезлюдивается последней, но население Киева на самом деле не растет. За последние десять лет от оценочных 5,5 миллиона население Киева сократилось до оценочных 3,6 миллионов. Причем неизвестно, все ли эти "оценочные" на месте. Украина же считает своими гражданами даже тех, кто давно уже не являются ее гражданами.Как может существовать государство, если его население бежит? Оставшееся население Украины тоже бы разбежалось, просто его не выпускают.Недавно очередной украинский нацист сказал: "Если мы закончим войну, нам придется открыть границы. Если мы откроем границы, разбежится все население. Кто же тогда у нас будет жить?". Это же их оценка результата создания украинского государства в том виде, в котором они его себе представляли. Это и есть ответ на все вопросы.О других аспектах ситуации на Украине - в интервью Михаила Павлива: Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратиться

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250112/1060191229.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, европа, транзит, нефть, газ, экономика, сша, киев, херсон, население, верховная рада