Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять - 14.01.2025 Украина.ру
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Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять
Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять - 14.01.2025 Украина.ру
Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять
Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax
2025-01-14T10:16
2025-01-14T10:17
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Ранее советник по нацбезопасности будущей администрации США Майк Уолц заявил о подготовке будущей встречи Трампа и Путина, отметив, что в ближайшее время может состояться их телефонный разговор.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока никакой предметной подготовки к переговорам пока нет, сначала нужно дождаться инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января.В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.В понедельник, 13 декабря, "заявки" на принятие этой встречи прилетели сразу из двух европейских стран: Сербии и Швейцарии.Тем временем эксперты обсуждают, действительно ли новый американский лидер хочет прекратить войну на Украине, или его намерение говорить с Путиным продиктовано личной выгодой. В частности, в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин отметил, что Трамп часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное."Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.Подробно в теме разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко, свои выводы он представил в материале Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя.
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Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру

Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять

10:16 14.01.2025 (обновлено: 10:17 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax

"Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но, знаете, сначала нужно вступить в должность. Для определенных вещей это действительно необходимо", - сказал Трамп.

Ранее советник по нацбезопасности будущей администрации США Майк Уолц заявил о подготовке будущей встречи Трампа и Путина, отметив, что в ближайшее время может состояться их телефонный разговор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока никакой предметной подготовки к переговорам пока нет, сначала нужно дождаться инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января.
В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.
В понедельник, 13 декабря, "заявки" на принятие этой встречи прилетели сразу из двух европейских стран: Сербии и Швейцарии.
Тем временем эксперты обсуждают, действительно ли новый американский лидер хочет прекратить войну на Украине, или его намерение говорить с Путиным продиктовано личной выгодой. В частности, в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин отметил, что Трамп часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.
"Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.
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Вчера, 06:00
Трамп и Путин могут договориться только без ЕС - экспертВашингтон и Москва могут договориться только сепаратно и только по комплексному соглашению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Подробно в теме разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко, свои выводы он представил в материале Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.ру
 
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