https://ukraina.ru/20250114/1060239797.html

Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять

Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять - 14.01.2025 Украина.ру

Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax

2025-01-14T10:16

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Ранее советник по нацбезопасности будущей администрации США Майк Уолц заявил о подготовке будущей встречи Трампа и Путина, отметив, что в ближайшее время может состояться их телефонный разговор.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока никакой предметной подготовки к переговорам пока нет, сначала нужно дождаться инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января.В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.В понедельник, 13 декабря, "заявки" на принятие этой встречи прилетели сразу из двух европейских стран: Сербии и Швейцарии.Тем временем эксперты обсуждают, действительно ли новый американский лидер хочет прекратить войну на Украине, или его намерение говорить с Путиным продиктовано личной выгодой. В частности, в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин отметил, что Трамп часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное."Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.Подробно в теме разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко, свои выводы он представил в материале Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя.

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