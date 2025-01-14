Трамп объявил, что хочет встретиться с Путиным как можно раньше. Что за этим может стоять
10:16 14.01.2025 (обновлено: 10:17 14.01.2025)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась как можно раньше. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Newsmax
"Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но, знаете, сначала нужно вступить в должность. Для определенных вещей это действительно необходимо", - сказал Трамп.
Ранее советник по нацбезопасности будущей администрации США Майк Уолц заявил о подготовке будущей встречи Трампа и Путина, отметив, что в ближайшее время может состояться их телефонный разговор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока никакой предметной подготовки к переговорам пока нет, сначала нужно дождаться инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января.
В декабре в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, в случае, если тот, конечно, этого захочет. В пятницу, 10 января, вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что стороны уже занимаются решением этого вопроса.
Тем временем эксперты обсуждают, действительно ли новый американский лидер хочет прекратить войну на Украине, или его намерение говорить с Путиным продиктовано личной выгодой. В частности, в интервью изданию Украина.ру старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин отметил, что Трамп часто меняет свои решения и стратегическое планирование явно не его конек. К тому же, практика показала, что поведение нового лидера США весьма неоднозначное.
"Если смотреть на его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов, но действует под влиянием другой мотивации. Но в целом это человек политически негибкий, действующий под влиянием сиюминутных факторов", - уверен собеседник издания.
Подробно в теме разбирался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко, свои выводы он представил в материале Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя.