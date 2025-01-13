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Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса

Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса - 13.01.2025 Украина.ру

Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса

На протяжении 2023 и 2024 годов киевская власть пугала граждан Украины тотальным блекаутом из-за ударов ВКС России по объектам электроэнергетики и газоснабжения. Под эту угрозу Украине удалось мобилизовать США и ЕС, снабдивших Украину более чем 900 МВт мобильных электростанций, а также МАГАТЭ, чьи наблюдатели контролируют украинские АЭС.

2025-01-13T06:15

2025-01-13T06:15

2025-01-13T06:15

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украина

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Однако начало января показало, что граждане Украины по-прежнему живут со светом и теплом. Мало того, веерные отключения постепенно сошли на нет, а проблемой являются энергетические кризисы — то с теплом, то с электроэнергией — в отдельных городах по типу Кривого Рога или Днепропетровска.В действительности же киевская власть на пару с режимом Санду устроили энергетический кризис невиданных масштабов в Приднестровской молдавской республике (ПМР).Страны разные, инфраструктура однаВ советские годы при выстраивании связей между разными республиками всегда обращали больше внимания на физические карты, чем на административные так как никто из советских партийных функционеров и помыслить себе не мог, что СССР прекратит своё существование. Именно поэтом республики Средней Азии и Закавказья развивались в экономическом плане как единый организм. Украинская и Молдавские ССР также не были исключениями. При этом практически вся тяжёлая промышленность Молдавии располагалась на левом берегу Днестра, ставшего после развала союза Приднестровской молдавской республикой. При этом распад СССР не оказал никакого влияния на транспортную и энергетическую инфраструктуру региона.Основа электроэнергетики Приднестровья, Молдавии и юга Одесской области (украинская часть Бессарабии) — Молдавская ГРЭС мощностью 2520 МВт. Станция строилась не столько для трёх республик, но и для поставок электроэнергии в ещё социалистическую Румынию — этим объясняется её мощность.Вырезка из схемы ENTSO-E. В центре — Молдавская ГРЭС, откуда идут линии электропередач на 110 кВ и через которую идут ЛЭП покрупнее (на 330 кВ) как в Молдавию с Украиной, так и на Румынию.Но с распадом СССР экспорт электроэнергии в Румынию прекратился, вскоре она стала частью энергосистемы ENTSO-Е, а МГРЭС осталась работать синхронно с энергосистемой Молдавии, Украины и России. Как следствие, количество работающих энергоблоков стало сокращаться. После 2014 года были законсервированы 8 пылеугольных блоков совокупной мощностью 1600 МВт и два газомазутных блока по 210 МВт каждый. Потребность в их работе отпала, да и работать им было не на чем: блоки жгут антрацит из Донбасса, поставки которого прекратились, однако на станции остался запас топлива на чёрный день.В итоге к началу СВО на станции работали два газовых блока по 245 МВт. Из 500 МВт мощности 80% экспортировались преимущественно в Молдавию. "Молдовагаз" (наполовину принадлежит "Газпрому") закупал газ у "Газпрома", а топливо на МГРЭС (ею владеет российская компания "Интер" РАО) поступало инфраструктуре компании "Тираспольтрансгаз". На двоих Молдавия с Приднестровьем потребляли 2,9 млрд м3 газа, при этом лидировала по объёмам потребления ПМР с 1,6 млрд м3.К сентябрю 2020 года, когда пришло время продлевать контракт на поставку газа, "Газпром" потребовал от Кишинёва погасить задолженность в размере 433 млн долларов (с пеней больше 709 млн долларов), накопленную с 1990 года. К тому моменту Молдавия уже 7 лет как строила на средства соседней Румынии газопровод "Яссы-Унгены" мощностью 1,5 млрд м3. В итоге, не имея возможности получить газ из других стран, Кишинёв продлил контакт с "Газпромом". Была изменена формула ценообразования: молдавские власти отказались от нефтяной привязки, предпочтя им биржу взяв на себя обязательства по согласованию с Россией выбрать аудиторскую компанию для внешней оценки долга.Долг Кишинёв оспаривал. Аргументация сводилась к тому, что большую часть долга накопило Приднестровье, за часть долга можно не платить в силу того, что он был накоплен давно. Плюс, по признаниям молдавских чиновников, если погасить долг, то каждому домохозяйству РМ придётся заплатить "Газпрому" 1 тыс. долларов. При этом фактический долг Приднестровья за газ превысил 10 млрд долларов, однако необходимо учитывать тот факт, что это де-факто, не столько долг, сколько субсидии от России непризнанной ею республике, где проживает свыше 250 тыс. граждан России. И гасить этот долг Москва от Кишинёва не требует, хотя последний и считает Приднестровье своей частью.Энергокризис-2022С началом СВО настрой Кишинёва по отношению к России стал более воинственным. РМ поддержала Украину и присоединилась к антироссийским санкциям. В Кишинёве решили, что платить Москве не будут и в 2023 году сами выбрали аудиторов, которые стали на сторону заказчика, заявив, что Молдавия должна "Газпрому" только 8,6 млн долларов. Кроме того, ещё 1 октября 2021 года заработал газопровод "Яссы-Унгены-Кишинёв", что позволило Молдавии получать газ из Румынии.Москве такая постановка вопроса не понравилась, но деваться было некуда — шли боевые действия с Украиной. Но к осени 2022 года Россия сократила поставки газа в Молдавию на 30% из-за отказа "Нафтогаза" обеспечивать транзит в полном объёме (Украина лишилась физического контроля над ГИС "Сохрановка", что привело к сокращению объёмов прокачки газа).В ответ Кишинёв сократил подачу газа в Приднестровье на 40% — до 2,3 млн м3, в то время как сама Молдавия получала 3,4 млн м3. В Приднестровье 21 октября 2022 года из-за сокращения поставок газа пришлось ввести режим ЧП: газ пришлось нормировать таким образом, чтобы его хватало и бытовым потребителям и электростанции пусть и для меньшего объёма выработки электроэнергии.ПМР ограничила поставки электроэнергии в Молдавию. В качестве ответной меры Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии. Первые закупки провели 29 октября по цене вдвое дороже, чем у Приднестровья: 132 доллара за МВт*ч против 62,5 доллара. При этом стоимость румынского электричества определялась биржевым котировками, на которые влияет в том числе и выработка электроэнергии ветряками в Германии. Как следствие, на пике цен Молдавия платила за электроэнергию из Румынии в 5,56 раза больше, чем обходилось бы электричество из Приднестровья.В ноябре 2022 года стало активнее прилетать по украинской электроэнергетике, и Молдавия пару раз оставалась без поставок электроэнергии. Причина — остановка транзита электроэнергии из Румынии в Молдавию по территории Украины во время ракетных ударов. 3 декабря 2022 года Кишинёв возобновил закупки электроэнергии у Приднестровья. Это была, по сути, репетиция грядущего энергетического кризиса.Затишье перед бурей2023 и большая часть 2024 года для энергетики Молдавии и Приднестровья были спокойными, чего не скажешь о взаимоотношениях Приднестровья и Украины. Киевская власть пыталась убить главу республики Вадима Красносельского, не говоря уж о периодическом бряцанье оружием и размышлениями о необходимости провести военную операцию против ПМР. Впрочем, это не помешало в конце ноября 2024 года главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу пожаловаться на то, что ПМР отказала Украине в увеличении поставок электроэнергии после одного из ударов ВКС России по украинской энергетической инфраструктуре.Однако в 2023–2024 годах было понятно, что впереди маячат проблемы, связанные с транзитом газа по территории Украины. В 2024 году Кишинёв и Киев пару раз вели переговоры о поставках газа после 31 декабря 2024 года. На одних переговорах Киев согласился не препятствовать поставкам газа в ПМР. Но к концу года позиции как Кишинёва, так и Киева стали жёстче.Украина наотрез отказалась качать российский газ, даже в том случае, если он будет де-юре азербайджанским — для срыва газовой схемы, которую предложила Словакия по аналогии с прокачкой нефти, Киев потребовал от Баку дать гарантии отказа ВС РФ от ударов по энергетической инфраструктуре. На этом переговоры закончились.А Кишинёв по-прежнему отказывался признавать долг. В конце ноября глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов посетил Россию, где обсуждал вопросы сохранения транзита, а 5 декабря его уволили, обвинив в повышении тарифов на газ сразу на 27,6% — министру вменили отказ от закупок газа, пока он был недорогим. А 19 декабря президент Молдавии Майя Санду предсказуемо возложила ответственность за проблемы на Россию.28 декабря 2024 года "Газпром" анонсировал прекращение поставок газа в Молдавию с 1 января — решение было принято из-за регулярного неисполнения Молдавией платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность.Энергокризис-2024Утром 1 января 2024 года транзит российского газа по ГТС Украины остановился, что стало, по мнению главы Минэнергетики Украины, "историческим событием". Пока что из-за этого наибольшие проблемы у Молдавии и Приднестровья.Молдавия вновь осталась без электроэнергии из Приднестровья и начала её закупать и газ из Румынии. При этом если газом по газопроводу "Яссы-Унгены-Кишинёв" Румыния Молдавию обеспечивает в полном объёме, то потребности в электроэнергии полностью покрыть не получается — образовался дефицит в 60 МВт в пиковые часы. Так как его покрыть не получается, то власти призвали бизнес сократить потребление электроэнергии на 30%, ограничив его в пиковые часы, заодно пришлось прибегнуть к мерам экономии в виде отключения освещения и подсветки. Киев вызвался помочь Молдавии и предложил перетоки электроэнергии ночью (когда она никому не нужна) и поставки газового угля (его негде жечь).Заодно без газа и света осталось несколько молдавских сёл на правом берегу Днестра, которые были запитаны из Приднестровья. Их даже посетила Майя Санду, где её послали на три буквы и попросили не отключать сёла о ПМР так как платить по счетам за свет и газ из Молдовы крестьяне не смогут.Физически газ и электроэнергия в Молдавии есть, но далось это ценой переплаты. Тариф на электроэнергию там подняли в 2,5 раза и при необходимости поднимут ещё несколько раз — у властей есть возможность повышать его хоть каждую неделю. За 10 дней января Молдавия потратила за закупки электроэнергии 15 млн евро. Если ситуация будет развиваться также, то за год отсутствие дешевой энергии от Молдавской ГРЭС обойдется правому берегу Днестра в 540 млн евро. С точки зрения экономики было бы выгоднее погасить долг перед Россией, но политики в этой теме куда больше, чем экономики и здравого смысла.А вот Приднестровью досталось по полной. Республика осталась без газа и централизованного отопления. Суточное потребление газа сократилось в 20 раз, до 270 тыс. м3 в сутки — газа в газопроводах остаётся порядка 13 млн м3 и взять новый неоткуда.МГРЭС перешла с газа на уголь, запасов которого хватит примерно до 20 февраля. Мощность Дубосарской ГЭС ограничена запасами воды и колеблется в районе от 8 до 24 МВт, ещё 10–20 МВт даёт ТЭС крупнейшего текстильного комбината Европы — завода "Тиротекс". Так как мощностей одного блока МГРЭС недостаточно для покрытия внутреннего потребления — граждане ПМР, пытаясь согреться, стали потреблять в 4 раза больше электроэнергии — и необходимо экономить топливо (новых поставок угля не будет), то властям пришлось ввести графики веерных отключений продолжительностью от 3 до 8 часов в сутки и остановить почти всю промышленность за исключением пищепрома (и тот частично работает на дизельных генераторах). Как следствие, с 1 по 10 января товарооборот Приднестровья упал на 43 %, импорт снизился на 41%, экспорт — на 52%. Таможенных платежей собрано на треть меньше, чем за это же время в прошлом году.Электрические сети — особенно внутридомовые в многоквартирном жилом фонде — с нагрузкой не справляются. За две неполные недели зафиксировано 1100 аварий на сетях электроснабжения, а тепловики выезжают на вызовы по 150 раз в день — в 3 раза больше, чем обычно.Естественно, обогрев электрикой и всем, чем можно согреться, приводит к росту отравлений угарным газом. Если до энергокризиса бендерская скорая в неделю получала 2–3 вызова на отравление угарным газом, то теперь это дневная норма. А за 12 дней января в ПМР было 23 пожара из-за печек, электроприборов и неисправной проводки с 2 летальными случаями.Что дальшеНикакого ни то, что консенсуса, но даже намёков на компромисс в треугольнике Кишинёв — Киев — Москва по вопросу ПМР нет.Киевская власть, по всей видимости, при поддержке евробюрократии, ранее солидаризовавшейся с ней по транзиту нефти в Венгрию и Словакию, качать газ из России отказывается. ЕС энергокризис в ПМР безразличен, активность проявляет лишь Словакия, которая грозит остановкой перетоков электричества на Украину, блокирование евроинтеграции (на пару с Венгрией), голосованием против связанных с Украиной инициатив в ЕС, а также сокращением финансирования украинским беженцам. Но Киеву от угроз ни холодно, ни жарко.Кишинёв вести переговоры с Москвой не намерен, так как закупает всё тот же российский газ у Румынии (ей газа собственной добычи не хватает для обеспечения собственных потребностей). Молдавские власти заинтересованы в максимальном ослаблении Приднестровья и даже решении приднестровского вопроса. Поэтому их позиция является крайне лицемерной.9 января представитель ОБСЕ Элина Валтонен посетила Бендеры, где она провела переговоры с главой ПМР Вадимом Красносельским, и заявила, что Кишинёв не будет препятствовать возобновлению поставок в ПМР российского газа. Вот только Киев его качать пока не готов, а Кишинёв предлагает ПМР закупать газ из Румынии у Молдавии. При этом газ нужно будет прокачать через ГТС Украины, но заплатить за него Приднестровье не может из-за блокировки Молдовой счетов приднестровских предприятий — молдавские власти эти счета в долларах и евро просто закрыли в рамках своей многолетней борьбы с Приднестровьем.Власти ПМР и без того крайне тяжёлую ситуацию пытаются не обострять и надеются на то, что из кризиса удастся выйти с помощью кулуарных договорённостей и заключения прямого контракта на поставки газа между Россией и ПМР, без участия Кишинёва. Впрочем, ПМР за исключением России уповать больше не на кого.Вариантов выхода из энергетического кризиса пока просматривается несколько.Первый — дипломатический· ПМР получает газ из России под видом азербайджанского по ГТС Украины привычным маршрутом. Для этого потребуется серьёзное давление на Киев со стороны Словакии, чьи политики уже не стесняются в выражениях по отношению к Зеленскому, но пока не предпринимают реальных действий в виде ограничения перетоков электроэнергии. Такой вариант был бы наиболее выгодным для ПМР, однако вероятность такого исхода событий минимальна в силу противодействия со стороны Киева и евробюрократии, а также саботажа со стороны Кишинёва.· ПМР получает газ из России под видом азербайджанского через "Турецкий поток" по ГТС Украины. Этот вариант так же был бы положительным, а России для этого потребуется договориться с Азербайджаном об обмене газом.· ПМР покупает газ у Кишинёва, что коренным образом меняет расклад сил в треугольнике Кишинёв — Киев — Тирасполь, ослабляя Приднестровье. Этот вариант является желанным для молдавских властей, особенно в преддверии парламентских выборов, которые нужно будет провести осенью этого года.Второй вариант — силовойУ ВС РФ нет возможности выйти к границам ПМР, а коллапс ВСУ займёт от 6 до 18 месяцев, по истечении которых они утратят боеспособность от полного истощения. Однако у России есть возможность нанести удары по украинской электроэнергетической и газовой инфраструктуре.· Удары по генерации и сетям распределения на юге Украины могут вынудить Киев прибегнуть к поставкам газа в ПМР для компенсации выбывших мощностей в случае, если Одесса и область останутся без электроснабжения. Как вариант — ПМР сможет использовать МГРЭС, через которую идёт транзит электроэнергии, для кражи электроэнергии из Румынии в том случае, если её поставки на Украину станут односторонними. Для этого потребуется несколько серьёзных ударов по генерации и электроподстанциям.· Удары по газокомпрессорной станции "Радушное" в Днепропетровской области, что позволит отделить от ГТС Украины Николаевскую и Одесскую области, которые придётся снабжать газом через Приднестровье по "Турецкому потоку". Но в таком случае придётся договориться с Азербайджаном об обмене газом.· Удары по наземной инфраструктуре Бильце-Волицко-Угецкое ПХГ и газодобывающим мощностям в Харьковской и Полтавской областях для лишения Украины запасов газа и газа собственной добычи и принуждения киевской власти к переговорам с Россией о возобновлении транзита газа.Времени на поиски выхода из Приднестровского энергетического кризиса остаётся немногим больше месяца. Поэтому, скорее всего, ещё неделю-две будут идти переговоры, а там, если они ни к чему не приведут, к решению проблемы подключат военных.Подробнее по теме - в статье "Энергетический кризис как пролог к силовым действиям. Кто хочет расправиться с Приднестровьем"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, молдавия, украина, приднестровье, вадим красносельский, владимир зеленский, газпром, ес, гтс