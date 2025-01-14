В этой распутице вязнет все: Анпилогов о том, будут ли ВСУ отбивать рокаду "Покровск-Константиновка" - 14.01.2025 Украина.ру
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В этой распутице вязнет все: Анпилогов о том, будут ли ВСУ отбивать рокаду "Покровск-Константиновка"
В этой распутице вязнет все: Анпилогов о том, будут ли ВСУ отбивать рокаду "Покровск-Константиновка" - 14.01.2025 Украина.ру
В этой распутице вязнет все: Анпилогов о том, будут ли ВСУ отбивать рокаду "Покровск-Константиновка"
Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-14T05:15
2025-01-14T05:15
новости
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Теперь понятно, что атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области — это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве, рассказал эксперт.Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами, рассказал он."И я правда не знаю, будет ли противник отбивать у нас эту рокаду. По правилам военной науки, это делать надо. Сейчас в отсутствие шоссейных дорог ВСУ приходится двигаться по грунтам. Этот чернозем слабо проходим для гусеничной техники – в этой жутчайшей распутице вязнет все", — констатировал эксперт.Конечно, эту рокаду ВСУ отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой российского обходного маневра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250113/1060234239.html
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новости
Новости

В этой распутице вязнет все: Анпилогов о том, будут ли ВСУ отбивать рокаду "Покровск-Константиновка"

05:15 14.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Теперь понятно, что атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области — это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве, рассказал эксперт.
"Зато позиции, которые можно было держать достаточно долго и тем самым замедлить эту войну на истощение (те же Курахово и Селидово), ВСУ сдали относительно быстро. Потому что киевский режим между обороной Донбасса и "наступлением" сделал ставку на "наступление", — подчеркнул Анпилогов.
Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами, рассказал он.
"И я правда не знаю, будет ли противник отбивать у нас эту рокаду. По правилам военной науки, это делать надо. Сейчас в отсутствие шоссейных дорог ВСУ приходится двигаться по грунтам. Этот чернозем слабо проходим для гусеничной техники – в этой жутчайшей распутице вязнет все", — констатировал эксперт.
Конечно, эту рокаду ВСУ отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой российского обходного маневра, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 19:30
Андрей Суздальцев: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир Российские условия мира уже объявлены Мы не хотим перемирий, мы хотим твердый, стабильный, жесткий мир с легализацией освобожденной территории, признанный статус новых членов федерации. Но Трампу это не выгодно. Трамп хочет кинуть перчатку Путину на стол и сказать: немедленно прекращайте боевые действия по линии боевого соприкосновения.
 
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