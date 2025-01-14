В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту - 14.01.2025 Украина.ру
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В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту - 14.01.2025 Украина.ру
В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
Любые действия, направленные против России физически и не только — это провокация глобального конфликта. Различные провокации, диверсии, теракты и так далее быстро и гарантированно приводят к глобальной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-14T03:00
2025-01-14T03:00
новости
сша
россия
ростислав ищенко
блокада
экономика
ядерная война
конфликт
санкции
япония
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В ситуации, в которой сейчас находится Россия, игнорировать долго подобного рода позицию не может ни одно государство. Поэтому вооружённые провокации, диверсии, теракты и так далее гарантированно и быстро приводят к глобальной войне, рассказал эксперт. В своё время США с помощью экономической блокады спровоцировали вступление Японии во Вторую мировую войну, указал политолог.И если российская ядерная доктрина предполагает нанесение полномасштабного ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию государству, то было бы глупо думать, что это означает "немецкие танки под Москвой", указал обозреватель."Это вполне может быть экономическая блокада, которая разрушает экономику и несёт ещё более страшную угрозу существованию российского государства. Поэтому политика санкций тоже может привести к глобальному вооружённому ядерному конфликту", —заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений и конфликта на Украине — в статье Олега Хавича "Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, ростислав ищенко, блокада, экономика, ядерная война, конфликт, санкции, япония, война, детали, сво
Новости, США, Россия, Ростислав Ищенко, блокада, экономика, ядерная война, конфликт, санкции, Япония, война, детали, СВО

В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту

03:00 14.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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Любые действия, направленные против России физически и не только — это провокация глобального конфликта. Различные провокации, диверсии, теракты и так далее быстро и гарантированно приводят к глобальной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В ситуации, в которой сейчас находится Россия, игнорировать долго подобного рода позицию не может ни одно государство. Поэтому вооружённые провокации, диверсии, теракты и так далее гарантированно и быстро приводят к глобальной войне, рассказал эксперт.
"Потому что кто бы эти провокации не организовывал, финны, эстонцы, румыны, кто угодно, это в любом случае — американцы. Любые действия, направленные против России физически, это провокация глобального конфликта. И не только физические", — подчеркнул Ищенко.
В своё время США с помощью экономической блокады спровоцировали вступление Японии во Вторую мировую войну, указал политолог.
И если российская ядерная доктрина предполагает нанесение полномасштабного ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию государству, то было бы глупо думать, что это означает "немецкие танки под Москвой", указал обозреватель.
"Это вполне может быть экономическая блокада, которая разрушает экономику и несёт ещё более страшную угрозу существованию российского государства. Поэтому политика санкций тоже может привести к глобальному вооружённому ядерному конфликту", —заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
Также на тему международных отношений и конфликта на Украине — в статье Олега Хавича "Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 15:53
Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведяКогда медведь должен начать бояться за свою шкуру? Правильно, не тогда, когда ее заочно уже поделили и подошли к берлоге с рогатиной, а тогда, когда загодя заговорили, что в медвежьем меху было бы тепло. В связи с этими разговорами медведь и должен понять: согреются за счет его шкуры.
 
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03:00В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
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