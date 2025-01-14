https://ukraina.ru/20250114/1060233338.html

В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту

В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту - 14.01.2025 Украина.ру

В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту

Любые действия, направленные против России физически и не только — это провокация глобального конфликта. Различные провокации, диверсии, теракты и так далее быстро и гарантированно приводят к глобальной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-14T03:00

2025-01-14T03:00

2025-01-14T03:00

новости

сша

россия

ростислав ищенко

блокада

экономика

ядерная война

конфликт

санкции

япония

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В ситуации, в которой сейчас находится Россия, игнорировать долго подобного рода позицию не может ни одно государство. Поэтому вооружённые провокации, диверсии, теракты и так далее гарантированно и быстро приводят к глобальной войне, рассказал эксперт. В своё время США с помощью экономической блокады спровоцировали вступление Японии во Вторую мировую войну, указал политолог.И если российская ядерная доктрина предполагает нанесение полномасштабного ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию государству, то было бы глупо думать, что это означает "немецкие танки под Москвой", указал обозреватель."Это вполне может быть экономическая блокада, которая разрушает экономику и несёт ещё более страшную угрозу существованию российского государства. Поэтому политика санкций тоже может привести к глобальному вооружённому ядерному конфликту", —заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений и конфликта на Украине — в статье Олега Хавича "Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060229127.html

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новости, сша, россия, ростислав ищенко, блокада, экономика, ядерная война, конфликт, санкции, япония, война, детали, сво