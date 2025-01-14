В любом случае это американцы: Ищенко раскрыл, как политика санкций может привести к ядерному конфликту
Любые действия, направленные против России физически и не только — это провокация глобального конфликта. Различные провокации, диверсии, теракты и так далее быстро и гарантированно приводят к глобальной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В ситуации, в которой сейчас находится Россия, игнорировать долго подобного рода позицию не может ни одно государство. Поэтому вооружённые провокации, диверсии, теракты и так далее гарантированно и быстро приводят к глобальной войне, рассказал эксперт.
"Потому что кто бы эти провокации не организовывал, финны, эстонцы, румыны, кто угодно, это в любом случае — американцы. Любые действия, направленные против России физически, это провокация глобального конфликта. И не только физические", — подчеркнул Ищенко.
И если российская ядерная доктрина предполагает нанесение полномасштабного ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию государству, то было бы глупо думать, что это означает "немецкие танки под Москвой", указал обозреватель.
"Это вполне может быть экономическая блокада, которая разрушает экономику и несёт ещё более страшную угрозу существованию российского государства. Поэтому политика санкций тоже может привести к глобальному вооружённому ядерному конфликту", —заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
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