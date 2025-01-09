https://ukraina.ru/20250109/1060056315.html

Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями

Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями - 09.01.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями

Экономические санкции, если вдруг додавливают Россию, как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по Америке. И это то, что до США пытаются донести. У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии.

2025-01-09T07:00

2025-01-09T07:00

2025-01-09T07:00

интервью

россия

сша

америка

дональд трамп

джо байден

ростислав ищенко

украина.ру

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, на итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый шаг к нормализации отношений с Россией должны сделать США. Возможен ли вообще конструктивный диалог между двумя странами?- Возможность сделать шаг навстречу России у нее будет сохраняться и через 10 лет, и через 20, и через 50. Когда она созреет, мы не знаем, но думаю, что раньше, чем через 50 лет. Хотя, может быть, не при Трампе, но может быть еще и при Трампе.У нашего руководства та вполне понятная позиция: вы рвали отношения, вы их и восстанавливайте. Не знаю, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, ещё несколько шагов сделает. Но то, что у него нет возможности пока что выйти с Россией, на формат урегулирования, это мы тоже видим. Все предложения, которые они называют мирными, озвучивал Байден. То есть там ничего не поменялось со времён Обамы в этом плане. Со времён первого Трампа, который вводил против России самые жёсткие санкции, со времён Байдена, который всё это продолжал.И не поменялось это не потому, что они братья-близнецы, они очень разные. Они представляют разные политические и экономические блоки в Америке. И объективно интересы американских политических и экономических элит, интересы Соединённых Штатов не меняются.И генеральный интерес США это сохранить гегемонию, продолжать существование за счет остального мира. То есть продолжать пожирать остальной мир, потому что переток материальных ценностей уже не может удовлетворить потребности. Мы это видим по Европе, которую американцы каннибализируют. Они хотят пожирать весь мир, чтобы сохранить неприкосновенность и свою систему на период агонии, на 10, 15, 20 лет. Но это не такой глупый подход, как кажется. Они хотят быть последними бенефициарами уходящей системы.Они считают, что в их руках окажется больше ресурсов, больше ценностей, которые позволят им на новом витке цивилизации оказаться на коне. То есть оказаться опять на лидирующих позициях после того, как произойдёт окончательная катастрофа предыдущей системы.Если они пойдут на реформы сейчас, то лет на 10-15 окажутся в состоянии России 90-х. Они не верят, что им дадут подняться после этого. Они бы не дали. Они Россию прохлопали ушами, потому что считали, что Россия уже умерла.Эта позиция поддержана большей частью американского народа. Он выбирает того политика, который будет эффективнее сохранять гегемонию, а не того политика, который будет гегемонию сдавать. Поэтому в ближайшем будущем у Трампа просто физической возможности договориться с Россией, пойти и навстречу, нет.Он пытается убедить Россию заключить выгодный для США мир, потому что они не могут одновременно противодействовать России и Китаю. Всё их маневрирование и при Байдене, и при Трампе заключается в том, чтобы эту связь разорвать. Она становится всё прочнее и прочнее по мере того, как они маневрируют и давят на Пекин, и на Москву. Но они надеются, что эту связь разорвать всё равно можно.Поэтому нет у Трампа широкого пространства для манёвра. Для этого опять-таки надо быть как Путин. Человеком, который готов рискнуть собой, рискнуть своим будущим, пойти против системы, которая тебя выдвинула. Переформатировать эту систему, изменить её полностью. И на базе этих изменений уже проводить изменения в государственной политике.- В этом году мы наблюдали повышение ставок в конфликте. В одном из недавних интервью вы сказали, что 2025 год будет очень опасным для России. В чём заключаются наибольшие угрозы для нашей страны?- Это угроза роста конфронтации и сползания в глобальный конфликт. В том числе в ядерный конфликт. Но в первую очередь просто в глобальный военный конфликт. Эта угроза в 2025 году нарастает. Я уже говорил, объяснял почему. Потому что исчезает нейтральная площадка Украина, на которой велись боевые действия. Там шло горячее столкновение. И это позволяло все остальные манёвры проводить вне украинской площадки.Экономическое, информационное, всё остальное противодействие Запада России будет продолжаться. Но обоснование всего этого противодействия достигалось за счёт наличия военной площадки там, где шла война. За счёт наличия Украины. Не знаем, когда она исчезнет окончательно, но время очень близко. Западу надо либо искать новый формат взаимоотношений с Россией.В исторической перспективе США будут с нами мириться, но не прямо сейчас. Значит, им нужно искать новый формат конфронтации. Новый формат конфронтации предполагает нахождение новой площадки для столкновения. Посмотрите по сторонам. Вы видите такую площадку за пределами натовских стран Европы? Я не вижу. Даже натовская Турция воевать не хочет с Россией. И её заставить невозможно. Больше в Евразии на российских границах нет более-менее серьёзной страны, которая готова была бы предоставить свою территорию как площадку под американскую войну.Есть Прибалтика, Польша, которая упирается, Румыния, которая в угол прячется. Но вынудить ее к столкновению с Россией у Америки есть потенциальная возможность. Сомнительно, что Эстония пошлет ноту об объявлении войны России, или перейдет границу и начнет наступать на Архангельск. Но спровоцировать конфликт, как это сделали на Украине, в Грузии теоретически возможно.Но опасность такой провокации возрастает, потому что возрастает заинтересованность Соединённых Штатов. Мирного варианта нет. Нужен военный. Поэтому отсюда растёт опасность к глобальному столкновению. А глобальное столкновение опасно для всех. Нам ведь с вами всё равно уничтожат Америку в ядерной войне или нет. Нам интересно, что после этого останется от России. Даже от победившей России. Потому что восстанавливать российскую государственность с каменным топором в руках значительно хуже, чем даже с паровозом.Поэтому это угроза для всего мира и для России как для части этого мира, потому что планета очень маленькая. Так что главная угроза — это продолжение глобального противостояния, которое приводит к всё большей и большей деградации глобальной безопасности.- Помимо непосредственно боевых действий, можно же ещё вести войну посредством организации терактов, что мы в прошлом году наблюдали.- Война де-факто уже объявлена. И Россия, и Запад констатировали, что находятся в состоянии войны. Поэтому и народом, и государством, все подобного рода действия рассматриваются как непосредственная военная агрессия. И если государство еще может решить, на какие действия следует реагировать, а на какие нет, то народ, творец истории, всегда требует дать в морду в ответ. Причем в четыре раза сильнее, чем задели нас.В ситуации, в которой мы сейчас находимся, игнорировать долго подобного рода позицию ни одно государство не может. Поэтому провокации, вооружённые провокации, диверсии, теракты и так далее гарантированно и быстро приводят к войне. Причём к глобальной войне. Потому что кто бы эти провокации не организовывал, финны, эстонцы, румыны, кто угодно, это в любом случае американцы.Любые действия, направленные против России физически, это провокация глобального конфликта. И не только физические. В своё время американцы спровоцировали вступление Японии во Вторую мировую войну, экономической блокадой Японии. И если российская ядерная доктрина предполагает нанесение полномасштабного ядерного удара по врагу в том случае, если возникла угроза существованию российского государства, то только глупые люди думают, что это означает немецкие танки под Москвой. Это вполне может быть экономическая блокада, которая разрушает экономику и несёт ещё более страшную угрозу существованию российского государства. Поэтому политика санкций тоже может привести к глобальному вооружённому ядерному конфликту.Весь комплекс проблем, которые разделяют нас и США, невозможность мирного урегулирования ввиду объективной диаметральной противоположности позиций и создает главную опасность 2025 года.Экономические санкции, если вдруг додавливают Россию, как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по Америке. И это то, что до них тоже пытаются всё время донести. У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии. Пока они этого не поняли, посмотрим, поймут ли дальше.О других политических аспектах СВО - в интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241227/1060004380.html

https://ukraina.ru/20241226/1059972117.html

россия

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, сша, америка, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня"