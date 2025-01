https://ukraina.ru/20250109/1060166082.html

Ле Пен жил, Ле Пен жив, Ле Пен будет жить. У правого поворота в мире появились разные "надгробия"

У того, что специалисты во всем мире уже давно называют "правым поворотом" или right turn (то бишь ростом влияния правых партий в политике своих стран в связи с кризисом левых и либеральных идей), случились почти одновременно падение и взлет.

Во Франции 7 января 2025 года в возрасте 96 лет умер Жан-Мари Ле Пен, до 2018 года почетный президент партии "Национальный фронт" (НФ), которую он же в 1972 году и создал и которая до 2018 года просуществовала под этим названием, затем превратившись в "Национальное объединение" (НО). НФ-НО считается партией ультраправой, консервативной и крайне националистической, исповедующей экономический национализм, социальный консерватизм, антиглобализм, антиатлантизм, этатизм-протекционизм, антиамериканзим и даже евроскептицизм. А в Австрии в это же время федеральный президент Александр Ван дер Беллен назначил временным канцлером главу МИД Александра Шалленберга, но до этого поручил формирование нового правительства страны Герберту Киклю, лидера Австрийской партии свободы, которую многие называют не просто ультраправой, но даже неонацисткой и неофашисткой.Чем на правый поворот на марше? Вот о нем и разговор.Итак, во Франции, похоже, появился свой Владимир Жириновский – политик, которого только после его смерти признали точным прогнозистом и почти провидцем, отменно чувствующим и предсказывающем тенденции развития окружающего мира. Точно так сейчас говорят и об усопшем Ле Пене. Его самый главный оппонент, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, выразив "свои соболезнования семье и друзьям Ле Пен", на кончину "врага" написал: "Историческая фигура ультраправых, он играл важную роль в общественной жизни нашей страны на протяжении почти 70 лет, о чем теперь должна судить история".Однако не только история будут судить о человеке, который еще накануне своего 85-летия в интервью российской газете "Культура" сказал: "Не чувствую себя счастливым, когда думаю о завтрашнем дне Европы и Франции. Если объективно проанализировать ситуацию, то все потеряно. Но мы народ, у которого в истории волею провидения были взлеты. Мы не имеем права опускать руки и должны продолжать борьбу".Итог борьбы он видел в победе НФ во главе с собой. "Политическая борьба никогда не прекращается и не ограничивается жизнью одного человека. Думаю, Национальный фронт придет к власти в драматических условиях, когда виновные в упадке Франции деятели скроются, чтобы не держать ответ за совершенные преступления", – напророчил он судьбу еще в 2013 году. А 23 годами ранее, на партийном съезде перефразируя лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, обозначил и свой главный жизненный девиз: "Если я буду продвигаться вперед, следуйте за мной; если я умру, отомстите за меня; если я уклонюсь, убейте меня". Так он, сын погибшего от немецкой мины бретонского рыбака и сельской белошвейки, и жил. Стал в 1956 году самым молодым депутатом французского парламента и был им до 1988 года. Потом побыл депутатом Европарламента с 2004-го до 2019 года. За эти годы он пять раз был кандидатом в президенты Франции и в 2002 году произвел фурор выйдя во второй тур и оттеснив от "кормушки" традиционного соискателя – социалиста Лионеля Жоспена. Тогда весь французский бомонд объединился в поддержке Жака Ширака под лозунгом "Лучше вор, чем фашист".Потом такой результат на выборах 2017 и 2022 годов показывала лишь дочь – Марион Ле Пен, которая, увы, по такому же принципу дважды проигрывала действующему Макрону. Но путь к этой вершине проложил ей папа. Хотя она, желая очиститься от стремного наследия, даже исключила его из обновленной партии. Но отец простил дочь. А может, это тактика такая была – пустить пыль в глаза избирателей очищением от одиозности…Но как бы там ни было, а за почти 70 лет жизни в политике Франции Ле Пен-отец фактически сформулировал, выпестовал и отстоял правую повестку, доказав ее правоту, правильность и жизнеспособность. Ее в основу своей деятельности так или иначе положили практически все правые партии и движения не только Европы, но и всего мира. Да что там Европа! Новый президент США Дональд Трамп хочет делать Америку снова великой, исповедуя главные постулаты правых. Если отбросить все "-измы" в определении идеологии сегодняшних правых, то можно утверждать, что в Европе она стоит на трех китах.Во-первых, это так называемый антиатлантический евроскептицизм и патриотическая защита национальной идентичности и Европы, и отдельных ее национальных государств. Но его главная миссия – сохранить Францию. И потому святая партийная покровительница НФ – Жанна д'Арк.Из-за размывания границ еврогосударств в Евросоюзе, ведущего к потере национальной идентичности и патриотизма, Ле Пен и все правые являются евроскептиками, готовыми и ЕС похоронить, и от евро отказаться, и США бездумно не подчиняться.Отсюда и жесткая антиэмиграционная риторика, и критика мультикультурализма, и призывы "разобраться с эмигрантами" -- либо не давать им гражданства, либо вообще выслать из европейских стран тех, кто прибыл туда в последние годы. Особенно честят иммигрантов из мусульманских стран, обвиняя их в экономических и социальных бедах и Франции, и всей Европы.Ле Пен как-то сказал Associated Press об обвинениях в свой адрес в расизме: "Я? Расист? Это шутка, розыгрыш. Но я не за создание плавильного котла. Я за защиту своей культуры. Я бы пришел в отчаяние, если бы узнал о культуре Бруклина во Франции".А потом многократно разъяснял: "Эти обвинения смешны и абсолютно необоснованны. Когда меня избрали депутатом Национального собрания в 1956 году, вторым в моем списке шел чернокожий француз. Я был первым, кто выдвинул кандидата арабского происхождения в депутаты Парижа в 1957-м".И именно поэтому Ле Пен последовательно критиковал создание "единого отечества Европы" и поддерживал концепцию своего предшественника генерала и президента Шарля де Голля о Европе от Лиссабона до Урала и даже Владивостока. "Это может быть "Европа отечеств" или европейская конфедерация, куда вошли бы Россия и другие восточноевропейские страны. Нам есть над чем вместе работать, чтобы спасти нашу шкуру", – говорил он.НФ-НО лепеновцев никогда не страдало показной русофобией, разделяя российский народ и те "-измы", с помощью которых им руководили . И не страдает. Марин Ле Пен в 2017 году даже была в России принята президентом Владимиром Путиным.Во-вторых, все правые выступают за приоритетную социальную защиту прежде всего граждан своих стран, а уже потом поддерживают все возможные продиктованные геополитическими соображениями. Поэтому они выступают против бездумного предоставления гражданства по принципам рождения – и почвы, и крови.Ле Пен уверял всех: "Я против "права почвы". Козел, появившийся на свет в конюшне, не становится от этого лошадью. Французское гражданство раздавалось слишком щедро. …Франция — единственная в мире страна, где к иностранцам относятся лучше, чем к своим гражданам. Скажем, 63-летний человек, который никогда во Франции не работал, приезжает в нашу страну и имеет право на ежемесячную пенсию в 720 евро". А еще он все и объяснил: "Есть люди, которые приехали во Францию, но ее не любят. Напомню известный лозунг "Love it or leave it" — "Люби ее или уезжай". Мы вас не звали. Так считают большинство французов. …В своей стране надо в первую очередь заботиться о французах — в предоставлении работы, жилья, социального страхования. Это в порядке вещей. Человек думает прежде всего о самом себе, о своих близких, о своих соседях и соотечественниках".В-третьих, это верность традициям. Во всем – от экономики и до духовности и нравственности. По его мнению, "из зоны евро надо выходить", потому что "нам "продали" объединенную Европу как средство достижения свободы, мира, безопасности и процветания. Однако сегодня в "Евроленде" самый низкий в мире экономический рост. В итоге мы имеем результат, обратный тому, что нам сулили. Значит, мы оказались на ложном пути. Поэтому нужно как можно быстрее ударить по тормозам, дать обратный ход, добраться до развилки и свернуть туда, где можно выбраться из кризиса".Точно так же он скептически относится и ко всем другим новомодным тенденциям – к зеленой повестке в энергетике, к защите прав ЛГБТ-сообщества* и прочих извращенцев на сексуальной или гендерной почве, к религиозному, духовному и культурному ревизионизму, к разрушению основ традиционной семьи и однополым бракам.Когда во Франции принимали закон об однополых браках, Ле Пен напомнил об удивительной аналогии: "Я шокирован этим. И Марин Ле Пен полностью права, обвинив правительство в использовании этого закона для создания дымовой завесы. Власти занялись однополыми браками вместо того, чтобы взяться за острейшие проблемы — иммиграцию, безопасность, безработицу, государственную задолженность. Все это напоминает падение Византии. В тот момент, когда Мехмед II вместе с мусульманами собирался напасть на город, византийские мужи обсуждали вопрос о половой принадлежности ангелов".А кто знает историю то помнит, что именно 29 мая 1453 года турецкий султан Мехмед II взял столицу Византии Константинополь. Как сейчас посланец Трапа миллиардер Илон Маск берет на абордаж уже и так "обезжиренную" Европу, занятую трансгендерными спорами и помощью неонацистскому режиму в Украине, который ведет войну с Россией под западный заказ.Ле Пен объяснил как-то истоки своего евроскептицизма, ссылаясь на голосование в 1957 году против Римского договора – документа, который заложил основу Европейского экономического сообщества, прообраза нынешнего ЕС, и который должен был привести к образованию Соединенных Штатов Европы. "Но я считал глупостью стремление копировать Соединенные Штаты. И, кстати, противник того, что я называю "Советским Союзом Европы". Напомню, что 80% законов во Франции принимаются не национальным парламентом, а Брюсселем", – говорил патриарх ультраправыхВот эти идеи сегодня и лежат в основе правого поворота, так или иначе становясь политическим мейнстримом во многих странах мира. И в первую очередь – Европы, что и подтвердили события в Австрии.И если херр Кикль сформирует правительство в Вене, то Австрия станет восьмой в Европе, где правые идеи так или иначе легализованы во власти. И вообще – правые пришли к власти, допущенные сдающим свои позиции лево-либеральным истеблишментом, действующим под видом всевозможных центристов-глобалистов.В Венгрии у власти бессменно с 2010 года находится лидер правой партии "Фидес" Виктор Орбан. Италию в конце 2022 года возглавила глава крайне правых "Братьев Италии" Джорджа Мелони. Одним из самых громких успехов правых стал в Нидерландах взлет в ноябре 2023 года крайне правой Партии свобод Гирта Вилдерса, которая удвоила число своего представительства в парламенте, но ей не позволили возглавить кабинет. Точно такая же картина повторилась в прошлом году во Франции, где тормознули лепеновцев, не позволив им стать победителями парламентских выборов.Однако правительства с крайне правым уклоном уже работают в Хорватии, Чехии, Финляндии, Словакии, а также в Нидерландах и Австрии.Явно к победе идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в прошлом году на местных выборах набрала почти треть голосов в восточногерманской земле Тюрингия, и со времен Второй мировой войны это стало первой в стране победой ультраправой партии на выборах в земельный парламент. В соседней земле Саксония АдГ тогда же заняла второе место на выборах. А выборы в федеральный бундестаг назначены на 23 февраля 2025 года.А потрясла всех Румыния, где в прошлом году в первом туре президентских выборов победил правый кандидат Кэлин Джорджеску, для блезиру прикрывшийся формальным независимым статусом. Но румыны так разочарованы евроатлантистами-глобалистами, а также бытовыми и политизвращенцами, что по-любому проголосовали против привычного и насильственно навязываемого мейнстрима. И в Румынии правых пока остановили, нарушив все принципы демократии, что, по общему мнению, не может длиться вечно…Эти правые в Европе, а также Трамп и трамписты в США и стали как бы живыми "надгробиями" в судьбе усопшего Ле Пена. Как говорится, он умер, но дело его продолжает жить, потому что исходит из прагматизма и здравого смысла, а не надуманных лживых идей или приказов извне.А как это отразится на судьбе Украины и России, воюющих сегодня на фронтах СВО? Практически все упомянутые выше европейские правые являются если и не ярыми противниками продолжения войны, то уж точно выступают за ограничение поставок в Украину оружия и военной техники. А это и есть одна из главных предпосылок российской победы, мира и гарантированного обеспечения европейской безопасности.Европейские правые, как ни странно, могут вписать мир в Украине в контекст обновления европейского политического мейнстрима на ближайшие годы. Если, конечно, европейцев опять не обманут политические доброхоты и идеологические ловкачи-эквилибристы, превратив их прагматичный национализм и спасительный патриотизм, основанные на здравом смысле и разумном изоляционизме, в нацистские и фашистские русофобские теории. Не зря же французский Макрон как-то сказал, что национализм – это предательство патриотизма. Да и Ле Пен оставил потомкам такой завет: "Первый плакат Национального фронта… гласил: "Вместе — пока еще не поздно!" Никогда не поздно начать хорошее дело, но лучше было бы этим заняться раньше".Хорошо сказали и Макрон, и Ле Пен, грамотно и броско. Но только они же этот патриотизм и могут предать в пользу национализма и русофобии, выступая в поддержку создания нового так называемого санитарного кордона вокруг новой же России. Национализм в форме неонацизма – это и есть замена любви к Родине ненавистью к другим – чужим и "инородцам". А у правых, умеючи, это довольно легко произвести эту подмену и замену…* запрещенная в России экстремитская организацияБольше о события в Европе читайте в материале Владимира Скачко Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью

