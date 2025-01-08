Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью - 08.01.2025 Украина.ру
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Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью
Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью - 08.01.2025 Украина.ру
Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью
В ушедшем 2024 году, до предела обострившем и передавшем наступившему 2025-му все военные конфликты, чреватые полномасштабной Третьей мировой войной, после которой перекличка людям может и не понадобиться, так как все они погибнут, сложно найти и героев, и антигероев.
2025-01-08T07:23
2025-01-08T07:23
эксклюзив
россия
запад
украина
роберт фицо
виктор орбан
дональд трамп
ес
мид
нато
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И все, увы, оказались виноваты. Антигерои маниакально толкали человечество к пропасти, а герои суматошно не смогли объединиться, чтобы противостоять возможной катастрофе. Поэтому легче говорить о тенденциях и людях, которые их так или иначе олицетворяют.Тенденции, однакоЛилась кровь в Европе между Украиной и Россией и в Азии на Ближнем Востоке, где до сих пор неистовствуют Израиль и протурецкие террористы, уничтожившие старую Сирию и обнулившие Иран.Трясло Африку, Северную и Южную Америки. На Черном континенте черные африканцы продолжили выбрасывать со своей земли белых колонизаторов. А в Америках возбудились США, возжелав страстно и Панамский канал вместе с Панамой, и всю Канаду, где профукавший ее премьер-министр Джастин Трюдо в разных носочках и на не твердо стоящих ножках уже запросился в отставку, и даже Гренландию, которую владеющая ею Дания готовится защищать войсками на собачьих упряжках.Нестабильно на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где англосаксы во главе с США так сильно взбудоражили Китай и Северную Корею, что волны геополитического цунами ударили по Южной Корее и Японии. Рискуя потопить все американские авианосные группы, а вместе с ними и Океанию с Австралией, невзирая на расстояния и размеру двух последних.Однако именно в ушедшем году, кажется, окончательно определились две главные глобальные линии, по которым и будет развиваться противостояние.Определяющие условияВо-первых, в политике изменилась идеологическая парадигма. Теперь традиционные правые, которым раньше приписывали капиталистическую жестокость, милитаристскую воинственность и беспринципную социальную жадность выступили против войны за социальные преобразования в интересах людей, которым сохранят жизнь.А вот левые либо утратили свое былое влияние либо видоизменились и выступили с либеральных и глобалистских позиций в отношении всего мира по принципу "так не доставайся же ты никому, если не хочешь жить по нашим постулатам". Насилие, доходящее до войны, и безапелляционность, не терпящая возражений в навязывании людям и странам своих постулатов, стали главными инструментами леволиберальных глобалистов. Они пошли сами и потянули за собой все человечество в свой "последний и решительный бой", не желая признавать, что бой таки действительно может стать последним. Для всех.И теперь на планете правые выступают за мир, достаток и процветание людей, а вот левые несут человечеству разорение, войну и обнищание.Что делают сейчас в гробах Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, Лев Троцкий и Мао Цзэдун вкупе со всеми своими почившими в Бозе и живыми почитателями, даже представить трудно. Но можно предположить, что все встает на свои места – практичный прагматизм жизни побеждает прожектерство и фанатизм бесплодных завиральных идей о счастье, которое не всеобщее, а у каждого свое.Впрочем, посудите сами. Мировой тренд определяют ожидания даже не от миллиардера-капиталиста Дональда Трампа, который стал президентом США и как акула стяжательства" как бы должен думать о своей кубышке и уже породил такую сильную волну чаяния перемен, что от предчувствия обмана многих уже коробит, но от политической "мелюзги". От тех мировых политиков, которые в своих странах выступили с правых позиций. Не призывающих в светлое будущее с деланием чего-либо "великим", а с прагматичных и заземленных на сегодняшнем дне. Не за мировой глобализм и торжество всеобщего потребления, а за удовлетворение сиюминутных запросов своих граждан и за такие же национальные интересы своих же стран.Во-вторых, в эмоционально-духовной сфере возобладали не, повторяю, завиральные прекраснодушные мечтания или фантомный набор предчувствий фанатиков и мечтателей, обещающих рай на земле, а вера в себя и, может быть, для многих в Бога. И опора на старые добрые чувства, исторические традиции и духовные устои, благодаря которым человечество до сих пор и сохранилось.Кажущееся еще вчера банальными любовь и верность, патриотизм и преданность, порядочность и терпимость оказались сегодня самыми трудными для воплощения в жизнь, но ее (жизнь) сохраняющими и гарантирующими. И, может быть, именно поэтому самыми трудными. Парадокс, но живительный и обнадеживающий. И для людей, и для целых стран, ради прежних традиций отринувших политико-культурные и нравственно-духовные конструкты и планы будущего, предложенного бездумными глобалистами.Людей, олицетворяющих все эти тенденции, старые и новые веяния, очень много. И нет никакого смысла подробно и кропотливо блуждать в их биографических перипетиях. Однако главные вехи их жизни характерны.Роберт Фицо – верность традициямОтпраздновавший в сентябре прошлого года свое 60-летие Роберт Фицо – трижды премьер-министр своей страны: сейчас с 2023 года, а и ранее, в 2006-2010 и 2012-2018 годах. С 1987 по 1999 год успел побывать и твердокаменных коммунистом, и "реформированным" левым. Но потом создал свою партию – "Направление – социальная демократия". По риторике она – как бы левоцентристская, но по общему сегодняшнему признанию – правая, ибо не признает новомодных глобалистских веяний и извращений, а выступает за сохранение традиций. В политике и в обычной жизни, уровень которой для словаков он старается повышать делом, а не только словом.Фицо не просто выступает за установление мира в Украине, но и за возобновление деловых, конструктивных и равноправных отношений с Россией. Несмотря на то, что его Словакия – член НАТО и Евросоюза, в Братиславе при Фицо выступают против отмены России, против антироссийских санкций и прочих проявлений русофобии.За свои взгляды Фицо конкретно пострадал. В мае прошлого года в него стрелял проукраинский фанатик. Однако Фицо остался верен своим взглядам. Он даже собирается в этом году прибыть в Москву на 80-летие Великой Победы. А в прошлом единственным из европолитиков посетил Москву, встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему посредничество в урегулировании украинского кризиса. "Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск. …Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — заявил он.Путин поблагодарил и обещал подумать.Сегодня Фицо за свою позицию сражается с "наказанием", которое по инициативе Украины и с согласия ЕС наложено на Словакию. Киев прекратил транзит российского газа по своей территории, что сильно бьет по экономике страны. Но Фицо остается верен взглядам и предупреждает обезумевших евроколлег: "Европейский Союз заплатит около 120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти 1 млрд евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 млрд евро. Мы снова наказали россиян, не так ли?". Украине же он обещает прекращение поставок электроэнергии.Виктор Орбан – патриотизмЕще один возмутитель евроспокойствия 61-летний премьер-министр Венгрии с 2010 года Виктор Орбан – вообще воплощение предторжества правых идей. Он уже назван в прошлом году "смотрящим Трампа в Европе", потому что в своей борьбе за победу прагматизма и здравого смысла опирается на нового президента США Трампа, который обещает перемены в международной жизни и мир в Европе.А Орбан – ярый сторонник мира и признанный "русофил" Европы. То есть выступает против участия ЕС в войне в Украине против России. Он также против антироссийских санкций, разоряющих его страну. И выступал против них всю вторую половину 2024 года, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС и своим вето на принимаемые решения портила кровь многим записным русофобам. Вряд ли стоит говорить, что для этого требуется особое мужество. Личное.Орбан – президент созданной еще в 1988 году на волне модного тогда антикоммунизма партии "Фидес — Венгерский гражданский союз", которую ее недруги и конкуренты обвиняет в правом популизме, этатизме, венгерском национализме, национал-консерватизме, социал-консерватизме, традиционализме, протекционизме и даже евроскептицизме. Классический правый идеологический набор навешанных "собак".Но Орбана эти визги недоброжелателей и врагов не пугают, он старается выполнять социальную повестку для венгров слева. Получается это у него пока плохо, чем и постарались воспользоваться конкуренты. Их постарались сегодня объединить в центристскую партию "Уважение и свобода" ("Тиса") во главе с неким оппозиционным политиком Петером Мадьяром. Он уже призвал Орбана: "Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу".Слабый экономический рост и высокая инфляция подорвали доверие к Орбану. Подвели его и соратники, члены "Фидес": в феврале 2024 года в отставку ушла президент Каталин Новак, а бывшая министр юстиции Венгрии Юдит Варга, объявила об уходе из политики после скандала с помилованием ею осужденного, помогающего педофилу.В итоге в июне 2024 года на выборах в Европарламент "Фидес" набрала 44,6%, показав худший результат за всю ее историю. А вот "Тиса" Мадьяра получила 30% голосов и добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет.Может быть, потому Орбан и опирается на Трампа – им это обоим выгодно."Альтернатива для Германии" – национальный прагматизмВ Германии есть коллективный победитель политических гонок – основанная в 2013 году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую называют немецкой националистической, правопопулистской, правой, ультраправой и даже евроскептической.АдГ – партия парламентская: по итогам выборов 26 сентября 2021 года занимает 83 места в бундестаге. Ее лидеры – 45-летняя Алис Вайдель и 49-летний Тино Хруппала.Из-за парламентского кризиса на предстоящих в 2025 году досрочных выборах в бундестаг АдГ впервые выдвинула Вайдель кандидатом на пост федерального канцлера. И та сразу опередила по популярности всех остальных претендентов – у нее 21% голосов. Правда, столько же только у лидера консерваторов Фридриха Мерца, которого называют самой вероятной кандидатурой на пост канцлера Германии. Но тут еще, как говорится, нужно посмотреть.И вот что известно о той же Вайдель. Ее политический кумир – покойная экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. За то, что приняла страну разваливающейся (как сейчас Германия) и восстановила ее, дав населению более-менее приличный уровень жизнь после многих лет лишений.Выступает за восстановление деловых и политических связей с Россией, призывает прекратить всю военную помощь Украине и предостерегает от дальнейшей военной эскалации со стороны Запада. Потому что рассчитывает, что с окончанием войны удастся возобновить поставки дешевого природного газа из России. Их отсутствие считает причиной кризиса в немецкой химической и автомобильной промышленности.При этом ратует за выход из ЕС и возвращение немецкой марки. Считает, что необходимо реформировать Евросоюз, чтобы вернуть суверенитет странам-членам, устранить "дефицит демократии" и сократить полномочия неизбираемого исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии. Получила хорошее образование (звание доктора экономических наук) и знает китайский язык (мандаринский диалект). Осведомлена и об американцах-глобалистах: работала аналитиком в отделе управления активами в крупнейшем в мире инвестиционном банке Goldman Sachs.Именно поэтому и сама Алис, и все говорящие о ее партии называют АдГ еще и прагматиками. Национально ориентированными.Помешать взлету Алис во главе АдГ может только то, что ее родственники служили нацистам Адольфа Гитлера. А сама она – открытая лесбиянка. Но тоже практично прагматичная – не смешивает личное с политикой. Сексуальный вась-вась у нее с кинопродюсером из Шри-Ланки Сарой Боссард, воспитывает двоих приемных сыновей. Но при этом Вайдель выступает против однополых браков и обсуждения гомосексуальности с детьми до совершеннолетия и поддерживает сохранение традиционных гендерных ролей – мужчин и женщин.Самое интересное – Алис во всем поддерживает Илон Макс, а значит, не исключено, что и Трамп. То бишь и тут правые рулят.Саломе Зурабишвили – продажность властолюбияСреди антигероев, как ни странно, одиозной и показательной вполне может быть 72-летняя старушка Саломе Зурабишвили, экс-президент Грузии в 2018-2024 годах. В декабре прошлого года ее еле вытурили из президентского дворца в Тбилиси, где она собиралась сидеть до следующих парламентских выборов и возглавлять грузинскую оппозицию. Но по заданию коллективного Запада и у него же на зарплате.Одиозной же бабушка Саломе стала еще и потому, что ей глубоко было плевать на страну и людей, которых она возглавила. Родилась она во Франции в семье белогрузинских эмигрантов, там же работала в МИД пока ее не рекрутировали для насаждения демократии на исторической Родине. В Грузию она вернулась главой тамошнего МИД в 2004 году, но уже ноябре 2010 года объявила об уходе из грузинской политики, так как, по ее словам, убедилась, что в Грузии нет демократии, и оппозиция не может работать.Но западные наниматели ничего ее не спрашивали и приказали остаться. И грузины сделали ошибку – идя как бы в Европу, они подумали, что бывшая иностранка в качестве президента поможет им и избрали старушку главой страны.Ей так понравилось, что когда в прошлом году ее попросили на выход в связи с окончанием полномочий, она, выполняя задачи спонсоров с Запада, призвала не признавать итоги парламентских выборов и позвала грузин к бунту. Даже детей она пригласила на улицу и хотела бросить их под дубинки и водометы тамошних спецназовцев, законно и по приказу законных же властей вставших на защиту государственного строя. А сама начала шариться в колоннах протестующих, объявивших настоящую уличную войну властям.Грузия пока выстояла, и где сейчас находится взбунтовавшаяся старушка, точно не знает никто. Но это и не важно: Зурабишвили стала олицетворением методов и приемов борьбы за власть по заданию Запада там, где этому же Западу что-то не нравится. Запад готов на все. На кровь и смерть. И его наемники – такие же. Это и должно отрезвить будущих любителей "общечеловеческих ценностей", под которыми, увы, струится кровь.Борис Акунин – ментальное предательствоОб этом 68-летнем антигерое – как бы россиянине грузинского происхождения и довольно известном и популярном писателе Борисе Акунине (при рождении Григории Чхартишвили) можно было бы и не вспоминать.Еще в декабре 2023 года Следственный комитет России в отношении Акунина-Чхартишвили возбудил уголовное дело по статьям о "фейках" об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). В прошлом году он был включен Минюстом России в список иностранных агентов и объявлен МВД России в розыск, а Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его "сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ". Акунину так же грозит новое уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента.Но Акунин с 2014 года живет в Лондоне и оттуда поливает России и Путина всяческими помоями. Под видом "критики режима". Но как?!С его политическими взглядами можно было бы даже сосуществовать, если бы Акунин периодически не напоминал о себе и не подтверждал, что дело тут в ментальном предательстве человека, который получает свои Иудины гроши именно за ненависть к стране, которая дала ему все – от статуса до денег. Это самое омерзительное, что есть в нем и в таких, как он.И в конце ушедшего года Акунин заявил, что не испытывает… желания возвращаться в Россию. Что в первые годы эмиграции скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые московские улицы, а сейчас вот – как отрезало. "Россия — это предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться. Последняя — Северная Корея. Не хочу видеть мою страну в униженном состоянии. Такие ощущения, что кто-то в твой дом влез и испоганил все. Не хочу", — заявил Акунин. И сделал это так, вроде бы его кто-то приглашал в Россию. Или кто-то ждет его здесь.Но он это сделал – предал еще раз. Потому что сейчас за это хорошо платят. За это, а не только за то, что Акунин признался: он очень уважает тех, кто покинул страну после начала специальной военной операции (СВО).То есть предал еще раз. Но с ним, по большому счету, расквиталась по-своему сама жизнь: он – грузин, дважды женат, но детей у него нет…Алисса Маккоммон – извращенка-педофилЭта 38-летняя учительница Алисса Маккоммон из США (штат Теннесси) – тоже антигероиня. Причем зачетная и крайне символичная. Она – извращенка.В декабре прошлого года ее признали виновной в сексуальных отношениях с 12-летним учеником, что привело к ее же беременности. За это суд приговорил ее к 25 годам лишения свободы. Без права на УДО. Также она пожизненно внесена в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.Но как все произошло и как обстояли дела потом! Местные власти, оказывается, в полном соответствии с новыми западными веяниями смотрели на педофилию учительницы сквозь пальцы. Следствие выяснило, что эта педагогиня была заправской педофилкой со стажем: еще в 2023 году полюбила заниматься любовью с подростками. Ее арестовали, но потом выпустили под залог. Однако Алисса не успокоилась, а пригласила домой нового школьника, которому на тот момент было 12 лет, и радостно занялась с ним сексом.Тогда же ее снова доставили в тюрьму. И выяснилось, что она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. В переписке она угрожала мальчику, а затем позвонила ему и заявила, что беременна и "будет воспитывать этого ребенка сама".Самое удивительное: ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. А следователи установили: учительница общалась на откровенные темы с несколькими подростками в мессенджерах. В общей сложности против Маккоммон было выдвинуто 23 обвинения, но она признала себя виновной в непристойном общении с пятью подростками. Родительница совращенного школьника пожелала Маккоммон "сгореть в аду". Рожденного же Маккоммон в тюрьме ребенка отдали на попечение семье школьника. А его мать заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с младенцем.Вот так вот – педофилия шагает по Западу победоносно! Не зря уже многократно упомянутый Илон Макс кошмарит сегодня премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который, как оказалось, в свое время, будучи прокурором, смотрел сквозь пальцы на выходки банд мигрантов-педофилов из Пакистана.Сегодня уже известно, что пакистанские банды издевались над тысячами девочек из неблагополучных семей на протяжении многих лет, многих насиловали и избивали. Полиция же, правоохранители и социальные службы закрывали на это глаза, опасаясь обвинений… в расизме. Даже в случае обнаружения случаев педофилии чаще всего арестовывались сами девушки за "ненадлежащее поведение". Более того – местные власти еще и получали откаты от этнической мафии, принуждающей девушек заниматься проституцией.А сейчас Стармер – премьер. И как сообщают британские СМИ, правый активист Томми Робинсон, который разоблачал педофилов, сейчас он сидит в тюрьме после летних расовых беспорядков и де-факто является главным политзаключённым Британии.И вот что показательно: отогнанные от власти британские консерваторы очень медлительно реагировали на педофильские скандалы. Но и лейбористы, придя к власти, пошли на поводу у этнических диаспор и стали прикрывать расследования. Обвинения в расизме стали страшнее реальной педофилии. Нормальный такой признак извращенной западной демократии. И ее зеркало…Вместо резюмеС Запада в Россию пришли квадроберы. И сейчас все определяются, что с ними делать. А меж тем Запад сам ответил на этот вопрос. Действием. С лета 2023 года соцсети захватывает концепция "мягкой жизни" и тренд "постельного гниения". Название неприятное, но суть довольно безобидная: люди целый день лежат, едят и серфят в Сети в кровати.И вот в 2024 году тренд распространили на другие платформы, и все больше людей начали следовать концепции "постельного гниения". И на TikTok любители "гниение в постели" набрали более 220 миллионов просмотров, а значит, так называемый тренд становится популярным среди "поколения Z" (зумеров, рожденных, по разным классификациям, примерно с 1990-х до начала 2010-х годов. Лицензированный консультант Тэмми Фостер-Харбан в своем видеоролике объяснила такое поведение и такую тягу: "Я думаю, это новая форма перегруппировки. Гниение – это способ, которым представители поколения Z предпочитают заботиться о себе".Нормально так: даже добавлять что-то о героях и антигероях не хочется. Есть желание дверь закрыть от напасти…
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эксклюзив, россия, запад, украина, роберт фицо, виктор орбан, дональд трамп, ес, мид, нато
Эксклюзив, Россия, Запад, Украина, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Дональд Трамп, ЕС, МИД, НАТО

Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью

07:23 08.01.2025
 
Коллаж: Маккомон, Акунин, Зурабишвили, Трамп, Орбан, Фицо
Коллаж: Маккомон, Акунин, Зурабишвили, Трамп, Орбан, Фицо
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В ушедшем 2024 году, до предела обострившем и передавшем наступившему 2025-му все военные конфликты, чреватые полномасштабной Третьей мировой войной, после которой перекличка людям может и не понадобиться, так как все они погибнут, сложно найти и героев, и антигероев.
И все, увы, оказались виноваты. Антигерои маниакально толкали человечество к пропасти, а герои суматошно не смогли объединиться, чтобы противостоять возможной катастрофе. Поэтому легче говорить о тенденциях и людях, которые их так или иначе олицетворяют.
Тенденции, однако
Лилась кровь в Европе между Украиной и Россией и в Азии на Ближнем Востоке, где до сих пор неистовствуют Израиль и протурецкие террористы, уничтожившие старую Сирию и обнулившие Иран.
Трясло Африку, Северную и Южную Америки. На Черном континенте черные африканцы продолжили выбрасывать со своей земли белых колонизаторов. А в Америках возбудились США, возжелав страстно и Панамский канал вместе с Панамой, и всю Канаду, где профукавший ее премьер-министр Джастин Трюдо в разных носочках и на не твердо стоящих ножках уже запросился в отставку, и даже Гренландию, которую владеющая ею Дания готовится защищать войсками на собачьих упряжках.
Нестабильно на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где англосаксы во главе с США так сильно взбудоражили Китай и Северную Корею, что волны геополитического цунами ударили по Южной Корее и Японии. Рискуя потопить все американские авианосные группы, а вместе с ними и Океанию с Австралией, невзирая на расстояния и размеру двух последних.
Однако именно в ушедшем году, кажется, окончательно определились две главные глобальные линии, по которым и будет развиваться противостояние.
Определяющие условия
Во-первых, в политике изменилась идеологическая парадигма. Теперь традиционные правые, которым раньше приписывали капиталистическую жестокость, милитаристскую воинственность и беспринципную социальную жадность выступили против войны за социальные преобразования в интересах людей, которым сохранят жизнь.
А вот левые либо утратили свое былое влияние либо видоизменились и выступили с либеральных и глобалистских позиций в отношении всего мира по принципу "так не доставайся же ты никому, если не хочешь жить по нашим постулатам". Насилие, доходящее до войны, и безапелляционность, не терпящая возражений в навязывании людям и странам своих постулатов, стали главными инструментами леволиберальных глобалистов. Они пошли сами и потянули за собой все человечество в свой "последний и решительный бой", не желая признавать, что бой таки действительно может стать последним. Для всех.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И теперь на планете правые выступают за мир, достаток и процветание людей, а вот левые несут человечеству разорение, войну и обнищание.
Что делают сейчас в гробах Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, Лев Троцкий и Мао Цзэдун вкупе со всеми своими почившими в Бозе и живыми почитателями, даже представить трудно. Но можно предположить, что все встает на свои места – практичный прагматизм жизни побеждает прожектерство и фанатизм бесплодных завиральных идей о счастье, которое не всеобщее, а у каждого свое.
Впрочем, посудите сами. Мировой тренд определяют ожидания даже не от миллиардера-капиталиста Дональда Трампа, который стал президентом США и как акула стяжательства" как бы должен думать о своей кубышке и уже породил такую сильную волну чаяния перемен, что от предчувствия обмана многих уже коробит, но от политической "мелюзги". От тех мировых политиков, которые в своих странах выступили с правых позиций. Не призывающих в светлое будущее с деланием чего-либо "великим", а с прагматичных и заземленных на сегодняшнем дне. Не за мировой глобализм и торжество всеобщего потребления, а за удовлетворение сиюминутных запросов своих граждан и за такие же национальные интересы своих же стран.
Во-вторых, в эмоционально-духовной сфере возобладали не, повторяю, завиральные прекраснодушные мечтания или фантомный набор предчувствий фанатиков и мечтателей, обещающих рай на земле, а вера в себя и, может быть, для многих в Бога. И опора на старые добрые чувства, исторические традиции и духовные устои, благодаря которым человечество до сих пор и сохранилось.
Кажущееся еще вчера банальными любовь и верность, патриотизм и преданность, порядочность и терпимость оказались сегодня самыми трудными для воплощения в жизнь, но ее (жизнь) сохраняющими и гарантирующими. И, может быть, именно поэтому самыми трудными. Парадокс, но живительный и обнадеживающий. И для людей, и для целых стран, ради прежних традиций отринувших политико-культурные и нравственно-духовные конструкты и планы будущего, предложенного бездумными глобалистами.
Людей, олицетворяющих все эти тенденции, старые и новые веяния, очень много. И нет никакого смысла подробно и кропотливо блуждать в их биографических перипетиях. Однако главные вехи их жизни характерны.
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Роберт Фицо – верность традициям
Отпраздновавший в сентябре прошлого года свое 60-летие Роберт Фицо – трижды премьер-министр своей страны: сейчас с 2023 года, а и ранее, в 2006-2010 и 2012-2018 годах. С 1987 по 1999 год успел побывать и твердокаменных коммунистом, и "реформированным" левым. Но потом создал свою партию – "Направление – социальная демократия". По риторике она – как бы левоцентристская, но по общему сегодняшнему признанию – правая, ибо не признает новомодных глобалистских веяний и извращений, а выступает за сохранение традиций. В политике и в обычной жизни, уровень которой для словаков он старается повышать делом, а не только словом.
Фицо не просто выступает за установление мира в Украине, но и за возобновление деловых, конструктивных и равноправных отношений с Россией. Несмотря на то, что его Словакия – член НАТО и Евросоюза, в Братиславе при Фицо выступают против отмены России, против антироссийских санкций и прочих проявлений русофобии.
За свои взгляды Фицо конкретно пострадал. В мае прошлого года в него стрелял проукраинский фанатик. Однако Фицо остался верен своим взглядам. Он даже собирается в этом году прибыть в Москву на 80-летие Великой Победы. А в прошлом единственным из европолитиков посетил Москву, встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему посредничество в урегулировании украинского кризиса. "Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск. …Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — заявил он.
Путин поблагодарил и обещал подумать.
Сегодня Фицо за свою позицию сражается с "наказанием", которое по инициативе Украины и с согласия ЕС наложено на Словакию. Киев прекратил транзит российского газа по своей территории, что сильно бьет по экономике страны. Но Фицо остается верен взглядам и предупреждает обезумевших евроколлег: "Европейский Союз заплатит около 120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти 1 млрд евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 млрд евро. Мы снова наказали россиян, не так ли?". Украине же он обещает прекращение поставок электроэнергии.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
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Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Виктор Орбан – патриотизм
Еще один возмутитель евроспокойствия 61-летний премьер-министр Венгрии с 2010 года Виктор Орбан – вообще воплощение предторжества правых идей. Он уже назван в прошлом году "смотрящим Трампа в Европе", потому что в своей борьбе за победу прагматизма и здравого смысла опирается на нового президента США Трампа, который обещает перемены в международной жизни и мир в Европе.
А Орбан – ярый сторонник мира и признанный "русофил" Европы. То есть выступает против участия ЕС в войне в Украине против России. Он также против антироссийских санкций, разоряющих его страну. И выступал против них всю вторую половину 2024 года, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС и своим вето на принимаемые решения портила кровь многим записным русофобам. Вряд ли стоит говорить, что для этого требуется особое мужество. Личное.
Орбан – президент созданной еще в 1988 году на волне модного тогда антикоммунизма партии "Фидес — Венгерский гражданский союз", которую ее недруги и конкуренты обвиняет в правом популизме, этатизме, венгерском национализме, национал-консерватизме, социал-консерватизме, традиционализме, протекционизме и даже евроскептицизме. Классический правый идеологический набор навешанных "собак".
Но Орбана эти визги недоброжелателей и врагов не пугают, он старается выполнять социальную повестку для венгров слева. Получается это у него пока плохо, чем и постарались воспользоваться конкуренты. Их постарались сегодня объединить в центристскую партию "Уважение и свобода" ("Тиса") во главе с неким оппозиционным политиком Петером Мадьяром. Он уже призвал Орбана: "Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу".
Слабый экономический рост и высокая инфляция подорвали доверие к Орбану. Подвели его и соратники, члены "Фидес": в феврале 2024 года в отставку ушла президент Каталин Новак, а бывшая министр юстиции Венгрии Юдит Варга, объявила об уходе из политики после скандала с помилованием ею осужденного, помогающего педофилу.
В итоге в июне 2024 года на выборах в Европарламент "Фидес" набрала 44,6%, показав худший результат за всю ее историю. А вот "Тиса" Мадьяра получила 30% голосов и добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет.
Может быть, потому Орбан и опирается на Трампа – им это обоим выгодно.
"Альтернатива для Германии" – национальный прагматизм
В Германии есть коллективный победитель политических гонок – основанная в 2013 году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую называют немецкой националистической, правопопулистской, правой, ультраправой и даже евроскептической.
АдГ – партия парламентская: по итогам выборов 26 сентября 2021 года занимает 83 места в бундестаге. Ее лидеры – 45-летняя Алис Вайдель и 49-летний Тино Хруппала.
Из-за парламентского кризиса на предстоящих в 2025 году досрочных выборах в бундестаг АдГ впервые выдвинула Вайдель кандидатом на пост федерального канцлера. И та сразу опередила по популярности всех остальных претендентов – у нее 21% голосов. Правда, столько же только у лидера консерваторов Фридриха Мерца, которого называют самой вероятной кандидатурой на пост канцлера Германии. Но тут еще, как говорится, нужно посмотреть.
И вот что известно о той же Вайдель. Ее политический кумир – покойная экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. За то, что приняла страну разваливающейся (как сейчас Германия) и восстановила ее, дав населению более-менее приличный уровень жизнь после многих лет лишений.
Выступает за восстановление деловых и политических связей с Россией, призывает прекратить всю военную помощь Украине и предостерегает от дальнейшей военной эскалации со стороны Запада. Потому что рассчитывает, что с окончанием войны удастся возобновить поставки дешевого природного газа из России. Их отсутствие считает причиной кризиса в немецкой химической и автомобильной промышленности.
При этом ратует за выход из ЕС и возвращение немецкой марки. Считает, что необходимо реформировать Евросоюз, чтобы вернуть суверенитет странам-членам, устранить "дефицит демократии" и сократить полномочия неизбираемого исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии. Получила хорошее образование (звание доктора экономических наук) и знает китайский язык (мандаринский диалект). Осведомлена и об американцах-глобалистах: работала аналитиком в отделе управления активами в крупнейшем в мире инвестиционном банке Goldman Sachs.
Именно поэтому и сама Алис, и все говорящие о ее партии называют АдГ еще и прагматиками. Национально ориентированными.
Помешать взлету Алис во главе АдГ может только то, что ее родственники служили нацистам Адольфа Гитлера. А сама она – открытая лесбиянка. Но тоже практично прагматичная – не смешивает личное с политикой. Сексуальный вась-вась у нее с кинопродюсером из Шри-Ланки Сарой Боссард, воспитывает двоих приемных сыновей. Но при этом Вайдель выступает против однополых браков и обсуждения гомосексуальности с детьми до совершеннолетия и поддерживает сохранение традиционных гендерных ролей – мужчин и женщин.
Самое интересное – Алис во всем поддерживает Илон Макс, а значит, не исключено, что и Трамп. То бишь и тут правые рулят.
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Саломе Зурабишвили – продажность властолюбия
Среди антигероев, как ни странно, одиозной и показательной вполне может быть 72-летняя старушка Саломе Зурабишвили, экс-президент Грузии в 2018-2024 годах. В декабре прошлого года ее еле вытурили из президентского дворца в Тбилиси, где она собиралась сидеть до следующих парламентских выборов и возглавлять грузинскую оппозицию. Но по заданию коллективного Запада и у него же на зарплате.
Одиозной же бабушка Саломе стала еще и потому, что ей глубоко было плевать на страну и людей, которых она возглавила. Родилась она во Франции в семье белогрузинских эмигрантов, там же работала в МИД пока ее не рекрутировали для насаждения демократии на исторической Родине. В Грузию она вернулась главой тамошнего МИД в 2004 году, но уже ноябре 2010 года объявила об уходе из грузинской политики, так как, по ее словам, убедилась, что в Грузии нет демократии, и оппозиция не может работать.
Но западные наниматели ничего ее не спрашивали и приказали остаться. И грузины сделали ошибку – идя как бы в Европу, они подумали, что бывшая иностранка в качестве президента поможет им и избрали старушку главой страны.
Ей так понравилось, что когда в прошлом году ее попросили на выход в связи с окончанием полномочий, она, выполняя задачи спонсоров с Запада, призвала не признавать итоги парламентских выборов и позвала грузин к бунту. Даже детей она пригласила на улицу и хотела бросить их под дубинки и водометы тамошних спецназовцев, законно и по приказу законных же властей вставших на защиту государственного строя. А сама начала шариться в колоннах протестующих, объявивших настоящую уличную войну властям.
Грузия пока выстояла, и где сейчас находится взбунтовавшаяся старушка, точно не знает никто. Но это и не важно: Зурабишвили стала олицетворением методов и приемов борьбы за власть по заданию Запада там, где этому же Западу что-то не нравится. Запад готов на все. На кровь и смерть. И его наемники – такие же. Это и должно отрезвить будущих любителей "общечеловеческих ценностей", под которыми, увы, струится кровь.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация книги писателя Бориса Акунина "История государства российского"
Презентация книги писателя Бориса Акунина История государства российского - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Презентация книги писателя Бориса Акунина "История государства российского"
Борис Акунин – ментальное предательство
Об этом 68-летнем антигерое – как бы россиянине грузинского происхождения и довольно известном и популярном писателе Борисе Акунине (при рождении Григории Чхартишвили) можно было бы и не вспоминать.
Еще в декабре 2023 года Следственный комитет России в отношении Акунина-Чхартишвили возбудил уголовное дело по статьям о "фейках" об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). В прошлом году он был включен Минюстом России в список иностранных агентов и объявлен МВД России в розыск, а Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его "сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ". Акунину так же грозит новое уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента.
Но Акунин с 2014 года живет в Лондоне и оттуда поливает России и Путина всяческими помоями. Под видом "критики режима". Но как?!
С его политическими взглядами можно было бы даже сосуществовать, если бы Акунин периодически не напоминал о себе и не подтверждал, что дело тут в ментальном предательстве человека, который получает свои Иудины гроши именно за ненависть к стране, которая дала ему все – от статуса до денег. Это самое омерзительное, что есть в нем и в таких, как он.
И в конце ушедшего года Акунин заявил, что не испытывает… желания возвращаться в Россию. Что в первые годы эмиграции скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые московские улицы, а сейчас вот – как отрезало. "Россия — это предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться. Последняя — Северная Корея. Не хочу видеть мою страну в униженном состоянии. Такие ощущения, что кто-то в твой дом влез и испоганил все. Не хочу", — заявил Акунин. И сделал это так, вроде бы его кто-то приглашал в Россию. Или кто-то ждет его здесь.
Но он это сделал – предал еще раз. Потому что сейчас за это хорошо платят. За это, а не только за то, что Акунин признался: он очень уважает тех, кто покинул страну после начала специальной военной операции (СВО).
То есть предал еще раз. Но с ним, по большому счету, расквиталась по-своему сама жизнь: он – грузин, дважды женат, но детей у него нет…
Алисса Маккоммон – извращенка-педофил
Эта 38-летняя учительница Алисса Маккоммон из США (штат Теннесси) – тоже антигероиня. Причем зачетная и крайне символичная. Она – извращенка.
В декабре прошлого года ее признали виновной в сексуальных отношениях с 12-летним учеником, что привело к ее же беременности. За это суд приговорил ее к 25 годам лишения свободы. Без права на УДО. Также она пожизненно внесена в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
Но как все произошло и как обстояли дела потом! Местные власти, оказывается, в полном соответствии с новыми западными веяниями смотрели на педофилию учительницы сквозь пальцы. Следствие выяснило, что эта педагогиня была заправской педофилкой со стажем: еще в 2023 году полюбила заниматься любовью с подростками. Ее арестовали, но потом выпустили под залог. Однако Алисса не успокоилась, а пригласила домой нового школьника, которому на тот момент было 12 лет, и радостно занялась с ним сексом.
Тогда же ее снова доставили в тюрьму. И выяснилось, что она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. В переписке она угрожала мальчику, а затем позвонила ему и заявила, что беременна и "будет воспитывать этого ребенка сама".
Самое удивительное: ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. А следователи установили: учительница общалась на откровенные темы с несколькими подростками в мессенджерах. В общей сложности против Маккоммон было выдвинуто 23 обвинения, но она признала себя виновной в непристойном общении с пятью подростками. Родительница совращенного школьника пожелала Маккоммон "сгореть в аду". Рожденного же Маккоммон в тюрьме ребенка отдали на попечение семье школьника. А его мать заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с младенцем.
Вот так вот – педофилия шагает по Западу победоносно! Не зря уже многократно упомянутый Илон Макс кошмарит сегодня премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который, как оказалось, в свое время, будучи прокурором, смотрел сквозь пальцы на выходки банд мигрантов-педофилов из Пакистана.
Сегодня уже известно, что пакистанские банды издевались над тысячами девочек из неблагополучных семей на протяжении многих лет, многих насиловали и избивали. Полиция же, правоохранители и социальные службы закрывали на это глаза, опасаясь обвинений… в расизме. Даже в случае обнаружения случаев педофилии чаще всего арестовывались сами девушки за "ненадлежащее поведение". Более того – местные власти еще и получали откаты от этнической мафии, принуждающей девушек заниматься проституцией.
А сейчас Стармер – премьер. И как сообщают британские СМИ, правый активист Томми Робинсон, который разоблачал педофилов, сейчас он сидит в тюрьме после летних расовых беспорядков и де-факто является главным политзаключённым Британии.
И вот что показательно: отогнанные от власти британские консерваторы очень медлительно реагировали на педофильские скандалы. Но и лейбористы, придя к власти, пошли на поводу у этнических диаспор и стали прикрывать расследования. Обвинения в расизме стали страшнее реальной педофилии. Нормальный такой признак извращенной западной демократии. И ее зеркало…
Вместо резюме
С Запада в Россию пришли квадроберы. И сейчас все определяются, что с ними делать. А меж тем Запад сам ответил на этот вопрос. Действием. С лета 2023 года соцсети захватывает концепция "мягкой жизни" и тренд "постельного гниения". Название неприятное, но суть довольно безобидная: люди целый день лежат, едят и серфят в Сети в кровати.
И вот в 2024 году тренд распространили на другие платформы, и все больше людей начали следовать концепции "постельного гниения". И на TikTok любители "гниение в постели" набрали более 220 миллионов просмотров, а значит, так называемый тренд становится популярным среди "поколения Z" (зумеров, рожденных, по разным классификациям, примерно с 1990-х до начала 2010-х годов. Лицензированный консультант Тэмми Фостер-Харбан в своем видеоролике объяснила такое поведение и такую тягу: "Я думаю, это новая форма перегруппировки. Гниение – это способ, которым представители поколения Z предпочитают заботиться о себе".
Нормально так: даже добавлять что-то о героях и антигероях не хочется. Есть желание дверь закрыть от напасти…
 
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