https://ukraina.ru/20250109/1060161630.html
За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов
За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов - 09.01.2025 Украина.ру
За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов
Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы
2025-01-09T15:25
2025-01-09T15:25
2025-01-09T15:25
новости
украина
киев
сша
джо байден
ллойд остин
денис шмыгаль
пентагон
f-16
нато
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Как и ожидалось, действующий президент США Джо Байден предпринимает все возможные меры для того, чтобы максимально ускорить и увеличить объемы военной помощи Киеву, пока должностные полномочия ему это еще позволяют.Так, в конце декабря Байден объявил о выделении Украине транша почти в $2,5 миллиарда. Уточнялось, что этот "пакет" будет состоять из двух частей:Примерно за неделю до этого правительство Украины получило первый миллиард долларов, извлеченных в США из "замороженных" российских активов."Это первый транш из запланированных $20 миллиардов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - сообщил тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Вот только траты Киева не всегда оказываются такими, как ожидает его "старший брат". Например, во второй половине декабря Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо взятку в размере 500 миллионов евро из "замороженных" российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.Примерно в то же время сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол изучил отчет о расходах США и обнаружил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на украинских тиктокеров."Хотя американские налогоплательщики и так предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал блестящей идеей выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на статью под названием "КИЕВ, Украина, связи с общественностью". <…> По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в Тиктоке из зоны военных действий. В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", - возмутился сенатор.С этим согласились и в посольстве России в Вашингтоне. Там подчеркнули, что циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе, а "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве".Сенатор из США констатировал, что Киев давно превратился в универсальный инструмент нелегального добывания долларов: Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег - сенатор из США.* Соцсеть, принадлежащая запрещенной в РФ компании Meta.
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новости, украина, киев, сша, джо байден, ллойд остин, денис шмыгаль, пентагон, f-16, нато
Новости, Украина, Киев, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Денис Шмыгаль, Пентагон, F-16, НАТО
За 10 дней до "приказа" Байдена: Пентагон объявил, что даст Киеву еще $500 миллионов
Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине военной помощи на $500 миллионов. Новый "пакет" включает ракеты для ПВО, оборудование для F-16 , а также боеприпасы
Как и ожидалось, действующий президент США Джо Байден предпринимает все возможные меры для того, чтобы максимально ускорить и увеличить объемы военной помощи Киеву, пока должностные полномочия ему это еще позволяют.
Так, в конце декабря Байден объявил
о выделении Украине транша почти в $2,5 миллиарда. Уточнялось, что этот "пакет" будет состоять из двух частей:
—$1,22 миллиарда в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI), то есть отложенные вложения в производство оружия. Это последние средства, доступные по данной программе.
—$1,25 миллиарда будут переданы в виде вооружения в ближайшее время.
Примерно за неделю до этого правительство Украины получило первый миллиард долларов, извлеченных в США из "замороженных" российских активов.
"Это первый транш из запланированных $20 миллиардов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - сообщил тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Вот только траты Киева не всегда оказываются такими, как ожидает его "старший брат". Например, во второй половине декабря Зеленский предлагал
премьер-министру Словакии Роберту Фицо
взятку в размере 500 миллионов евро из "замороженных" российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО
.
Примерно в то же время сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол изучил отчет о расходах США и обнаружил
, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на украинских тиктокеров.
"Хотя американские налогоплательщики и так предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал блестящей идеей выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на статью под названием "КИЕВ, Украина, связи с общественностью". <…> По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в Тиктоке из зоны военных действий. В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", - возмутился сенатор.
С этим согласились и в посольстве России
в Вашингтоне
. Там подчеркнули, что циничная помощь США Киеву, опустошающая карманы американских налогоплательщиков, не приведет Украину к победе, а "потуги Соединенных Штатов лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве".
Сенатор из США констатировал, что Киев давно превратился в универсальный инструмент нелегального добывания долларов: Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег - сенатор из США.
* Соцсеть, принадлежащая запрещенной в РФ компании Meta.