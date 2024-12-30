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Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов

Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов - 30.12.2024 Украина.ру

Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 миллиарда Украине, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома

2024-12-30T15:26

2024-12-30T15:26

2024-12-30T15:52

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Анонсированный пакет помощи Украине разделен на две части и не поступит сразу в полном объеме, уточняет Белый дом.Половина пакета помощи — $1,22 млрд — выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это программа, когда средства вкладываются в производство оружия. Оно может быть получено через месяцы или даже годы. Это последние средства, доступные по данной программе. Вторая часть пакета — $1,25 млрд — будут переданы в виде вооружения в ближайшее время.Как заявил президент США Джо Байден, в настоящее время Пентагон поставляет ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны укрепить позиции Украины. Сегодня также стало известно о том, что Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении США $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов России. Первый миллиард с прибыли от замороженных российских средств Украина получила 24 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.Еще новости на эту тему: Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи.

https://ukraina.ru/20241230/1056444922.html

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