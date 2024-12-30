Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов
15:26 30.12.2024 (обновлено: 15:52 30.12.2024)
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
© Фото : goodfon.ru
Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 миллиарда Украине, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома
"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в заявлении президента США.
Анонсированный пакет помощи Украине разделен на две части и не поступит сразу в полном объеме, уточняет Белый дом.
Половина пакета помощи — $1,22 млрд — выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это программа, когда средства вкладываются в производство оружия. Оно может быть получено через месяцы или даже годы. Это последние средства, доступные по данной программе.
Вторая часть пакета — $1,25 млрд — будут переданы в виде вооружения в ближайшее время.
Сегодня также стало известно о том, что Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении США $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов России.
Первый миллиард с прибыли от замороженных российских средств Украина получила 24 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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