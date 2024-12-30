Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов - 30.12.2024 Украина.ру
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Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов
Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов - 30.12.2024 Украина.ру
Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов
Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 миллиарда Украине, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома
2024-12-30T15:26
2024-12-30T15:52
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Анонсированный пакет помощи Украине разделен на две части и не поступит сразу в полном объеме, уточняет Белый дом.Половина пакета помощи — $1,22 млрд — выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это программа, когда средства вкладываются в производство оружия. Оно может быть получено через месяцы или даже годы. Это последние средства, доступные по данной программе. Вторая часть пакета — $1,25 млрд — будут переданы в виде вооружения в ближайшее время.Как заявил президент США Джо Байден, в настоящее время Пентагон поставляет ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны укрепить позиции Украины. Сегодня также стало известно о том, что Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении США $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов России. Первый миллиард с прибыли от замороженных российских средств Украина получила 24 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.Еще новости на эту тему: Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи.
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новости, украина, сша, киев, джо байден, денис шмыгаль, пентагон, вооруженные силы украины, всемирный банк, деньги, вооружения, детали, всу
Новости, Украина, США, Киев, Джо Байден, Денис Шмыгаль, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Всемирный банк, деньги, вооружения, детали, ВСУ

Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов

15:26 30.12.2024 (обновлено: 15:52 30.12.2024)
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : goodfon.ru
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Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 миллиарда Украине, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома
"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в заявлении президента США.
Анонсированный пакет помощи Украине разделен на две части и не поступит сразу в полном объеме, уточняет Белый дом.
Половина пакета помощи — $1,22 млрд — выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это программа, когда средства вкладываются в производство оружия. Оно может быть получено через месяцы или даже годы. Это последние средства, доступные по данной программе.
Вторая часть пакета — $1,25 млрд — будут переданы в виде вооружения в ближайшее время.
Как заявил президент США Джо Байден, в настоящее время Пентагон поставляет ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны укрепить позиции Украины.
Сегодня также стало известно о том, что Украина подписала соглашение со Всемирным банком о выделении США $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов России.
Первый миллиард с прибыли от замороженных российских средств Украина получила 24 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Еще новости на эту тему: Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи.
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