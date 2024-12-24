Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег - 24.12.2024 Украина.ру
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Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег
Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег - 24.12.2024 Украина.ру
Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег
Правительство Украины получило первый миллиард долларов, извлечённых в США из "замороженных" российских активов. Об этом 24 декабря сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
2024-12-24T18:23
2024-12-24T18:23
новости
украина
сша
россия
денис шмыгаль
всемирный банк
криминал
антироссийские санкции
замороженные активы
конфискация
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"Украине от США подошел 1 млрд долларов, что обеспечено доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - сообщил премьер-министр Украины.Он поблагодарил США и Всемирный банк за этот "важный шаг на пути к справедливости"."Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - заявил глава Кабмина Украины.Незадолго до этого, 20 декабря Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо взятку в размере 500 млн евро из "замороженных" российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Подробности в публикации Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО Ранее глава МИД России Сергей Лавров и другие официальные представители Москвы заявляли, что "заморозка" российских активов в ЕС и США является кражей, открытым воровством и грабежом, попранием базовых прав собственности. Подробнее об этом в публикации МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
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новости, украина, сша, россия, денис шмыгаль, всемирный банк, криминал, антироссийские санкции, замороженные активы, конфискация, кабмин, собственность, финансы, финансовая помощь
Новости, Украина, США, Россия, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, криминал, антироссийские санкции, замороженные активы, конфискация, Кабмин, собственность, финансы, финансовая помощь

Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег

18:23 24.12.2024
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Правительство Украины получило первый миллиард долларов, извлечённых в США из "замороженных" российских активов. Об этом 24 декабря сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
"Украине от США подошел 1 млрд долларов, что обеспечено доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - сообщил премьер-министр Украины.
Он поблагодарил США и Всемирный банк за этот "важный шаг на пути к справедливости".
"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - заявил глава Кабмина Украины.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября 2023, 21:10
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Незадолго до этого, 20 декабря Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо взятку в размере 500 млн евро из "замороженных" российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Подробности в публикации Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и другие официальные представители Москвы заявляли, что "заморозка" российских активов в ЕС и США является кражей, открытым воровством и грабежом, попранием базовых прав собственности. Подробнее об этом в публикации МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов
 
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