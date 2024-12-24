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Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег

Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег - 24.12.2024 Украина.ру

Камбин Украины получил от США первый миллиард из украденных у России денег

Правительство Украины получило первый миллиард долларов, извлечённых в США из "замороженных" российских активов. Об этом 24 декабря сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль

2024-12-24T18:23

2024-12-24T18:23

2024-12-24T18:23

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антироссийские санкции

замороженные активы

конфискация

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"Украине от США подошел 1 млрд долларов, что обеспечено доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - сообщил премьер-министр Украины.Он поблагодарил США и Всемирный банк за этот "важный шаг на пути к справедливости"."Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - заявил глава Кабмина Украины.Незадолго до этого, 20 декабря Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо взятку в размере 500 млн евро из "замороженных" российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Подробности в публикации Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО Ранее глава МИД России Сергей Лавров и другие официальные представители Москвы заявляли, что "заморозка" российских активов в ЕС и США является кражей, открытым воровством и грабежом, попранием базовых прав собственности. Подробнее об этом в публикации МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов

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новости, украина, сша, россия, денис шмыгаль, всемирный банк, криминал, антироссийские санкции, замороженные активы, конфискация, кабмин, собственность, финансы, финансовая помощь