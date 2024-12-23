https://ukraina.ru/20241223/1059887456.html

"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов Киева

"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов Киева - 23.12.2024 Украина.ру

"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов Киева

Миллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров. Об этом 23 декабря написало американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола

2024-12-23T18:00

2024-12-23T18:00

2024-12-23T18:00

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И действительно, украинские военные активно снабжают соцсети "картинкой" с поля боя. В частности, пару недель назад в сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима.Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратимаЕще чуть раньше украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников."Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTokЛюбят соцсети и бразильские наемники, воюющие на стороне ВСУ. В СМИ иронично шутят, что главным оружием этих "диких гусей" является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках.Также по теме: В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе* Запрещенная в России соцсеть.

https://ukraina.ru/20241223/1059869952.html

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новости, киев, украина, сша, вашингтон, финансовая помощь