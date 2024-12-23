"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов Киева
Миллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров. Об этом 23 декабря написало американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола
"Хотя американские налогоплательщики и так предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал блестящей идеей выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на статью под названием "КИЕВ, Украина, связи с общественностью". <…> По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в Тиктоке из зоны военных действий. В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", — возмутился сенатор, изучив отчет о расходах США.
И действительно, украинские военные активно снабжают соцсети "картинкой" с поля боя. В частности, пару недель назад в сеть попали кадры боя, снятые экшн-камерой, закрепленной на голове одного из солдат ВСУ. Она запечатлела момент, как автор видео взорвал своего побратима.
Еще чуть раньше украинские военные так увлеклись съемкой роликов для социальной сети TikTok прямо у командно-наблюдательного пункта, что стали мишенью российских беспилотников.
Любят соцсети и бразильские наемники, воюющие на стороне ВСУ. В СМИ иронично шутят, что главным оружием этих "диких гусей" является телефон. Их соцсети полны кадров на фоне разбитой техники в полном снаряжении и солнцезащитных очках.
* Запрещенная в России соцсеть.