"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину - 26.12.2024 Украина.ру
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"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину - 26.12.2024 Украина.ру
"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
Российский "Газпром" продолжает прокачивать газ в Евросоюз транзитом через Украину. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов
2024-12-26T11:15
2024-12-26T11:15
новости
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газпром
инфраструктура
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,4 миллиона кубометров на 26 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.Поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокированы украинской стороной. ГИС "Суджа" в Курской области находится под контролем вооружённых формирований Украины, оккупировавшими с августа отдельные районы российского региона.Транзитные поставки российского газа трубопроводным транспортом по украинской территории в ЕС осуществляются только через Суджу. Киев намерен заблокировать и этот маршрут с января 2025 года.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Катар пригрозил оставить ЕС без газа Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Российский газ как источник украинской легитимности
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новости, украина, курская область, лнр, ес, газпром, инфраструктура, российский газ, транзит, сво, энергетика, украина-ес, восточное партнерство, кто
Новости, Украина, Курская область, ЛНР, ЕС, Газпром, инфраструктура, российский газ, транзит, СВО, энергетика, Украина-ЕС, Восточное партнерство, КТО

"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину

11:15 26.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Российский "Газпром" продолжает прокачивать газ в Евросоюз транзитом через Украину. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,4 миллиона кубометров на 26 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.
Поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокированы украинской стороной. ГИС "Суджа" в Курской области находится под контролем вооружённых формирований Украины, оккупировавшими с августа отдельные районы российского региона.
Транзитные поставки российского газа трубопроводным транспортом по украинской территории в ЕС осуществляются только через Суджу. Киев намерен заблокировать и этот маршрут с января 2025 года.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Катар пригрозил оставить ЕС без газа
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Российский газ как источник украинской легитимности
 
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