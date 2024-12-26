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"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину - 26.12.2024 Украина.ру
"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
Российский "Газпром" продолжает прокачивать газ в Евросоюз транзитом через Украину. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов
2024-12-26T11:15
2024-12-26T11:15
2024-12-26T11:15
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,4 миллиона кубометров на 26 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.Поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокированы украинской стороной. ГИС "Суджа" в Курской области находится под контролем вооружённых формирований Украины, оккупировавшими с августа отдельные районы российского региона.Транзитные поставки российского газа трубопроводным транспортом по украинской территории в ЕС осуществляются только через Суджу. Киев намерен заблокировать и этот маршрут с января 2025 года.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Катар пригрозил оставить ЕС без газа Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Российский газ как источник украинской легитимности
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"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
Российский "Газпром" продолжает прокачивать газ в Евросоюз транзитом через Украину. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов