https://ukraina.ru/20241226/1059962657.html

"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину

"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину - 26.12.2024 Украина.ру

"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину

Российский "Газпром" продолжает прокачивать газ в Евросоюз транзитом через Украину. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов

2024-12-26T11:15

2024-12-26T11:15

2024-12-26T11:15

новости

украина

курская область

лнр

ес

газпром

инфраструктура

российский газ

транзит

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/39/1029503947_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_6b2f9bf259d98076b78b174aaff98937.jpg

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,4 миллиона кубометров на 26 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.Поставки через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокированы украинской стороной. ГИС "Суджа" в Курской области находится под контролем вооружённых формирований Украины, оккупировавшими с августа отдельные районы российского региона.Транзитные поставки российского газа трубопроводным транспортом по украинской территории в ЕС осуществляются только через Суджу. Киев намерен заблокировать и этот маршрут с января 2025 года.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Катар пригрозил оставить ЕС без газа Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Российский газ как источник украинской легитимности

украина

курская область

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, курская область, лнр, ес, газпром, инфраструктура, российский газ, транзит, сво, энергетика, украина-ес, восточное партнерство, кто