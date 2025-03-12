Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Для любого вменяемого военачальника было видно, что группировка ВСУ обречена. Ошибка командования украинской армии — это последовательный ввод войск в бой. Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации российских подразделений
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
“Итог был ясен, когда украинская группировка не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Занятие двух-трех районов нельзя считать успехом. Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой. Если хотите потерпеть поражение, не наносите удар кулаком, а вводите в бой войска по частям”, — заявил собеседник издания.
По его словам, накопить силы украинским войскам бы в любом случае не дали, так как ВСУ постоянно были под ударами авиации. Между тем Сазонов подчеркнул, что началом успеха ВС РФ в Курской области стало последовательное подрезание линии снабжения.
“Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение. Примерно так все и происходит”, — объяснил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов также высказал свое предположение того, как будет развиваться ситуация в Курской области. По его мнению, если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из региона, о чем они сейчас активно рассуждают.
Он также предрек, куда командование ВСУ отправит украинские подразделения. Подробности в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
12:58Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 мартаРоссийские войска ударили по нескольким областям Украины; глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американским блогерам; американские военные поставки возобновлены; ВС РФ подняли российский флаг в центре Суджи