Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области - 12.03.2025 Украина.ру
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Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области
Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области - 12.03.2025 Украина.ру
Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области
Для любого вменяемого военачальника было видно, что группировка ВСУ обречена. Ошибка командования украинской армии — это последовательный ввод войск в бой. Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации российских подразделений
2025-03-12T19:15
2025-03-12T19:15
новости
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, накопить силы украинским войскам бы в любом случае не дали, так как ВСУ постоянно были под ударами авиации. Между тем Сазонов подчеркнул, что началом успеха ВС РФ в Курской области стало последовательное подрезание линии снабжения.“Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение. Примерно так все и происходит”, — объяснил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов также высказал свое предположение того, как будет развиваться ситуация в Курской области. По его мнению, если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из региона, о чем они сейчас активно рассуждают.Он также предрек, куда командование ВСУ отправит украинские подразделения. Подробности в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в ГорналеПолный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
https://ukraina.ru/20250312/1061735295.html
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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области

19:15 12.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Для любого вменяемого военачальника было видно, что группировка ВСУ обречена. Ошибка командования украинской армии — это последовательный ввод войск в бой. Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации российских подразделений
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
“Итог был ясен, когда украинская группировка не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Занятие двух-трех районов нельзя считать успехом. Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой. Если хотите потерпеть поражение, не наносите удар кулаком, а вводите в бой войска по частям”, — заявил собеседник издания.
По его словам, накопить силы украинским войскам бы в любом случае не дали, так как ВСУ постоянно были под ударами авиации. Между тем Сазонов подчеркнул, что началом успеха ВС РФ в Курской области стало последовательное подрезание линии снабжения.
“Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение. Примерно так все и происходит”, — объяснил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов также высказал свое предположение того, как будет развиваться ситуация в Курской области. По его мнению, если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из региона, о чем они сейчас активно рассуждают.
Он также предрек, куда командование ВСУ отправит украинские подразделения. Подробности в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
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НовостиРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
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