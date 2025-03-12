Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО - 12.03.2025 Украина.ру
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Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО
Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО - 12.03.2025 Украина.ру
Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО
Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов 12 марта встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и обсудил с ими вопросы социальной поддержки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
2025-03-12T19:15
2025-03-12T19:15
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Следственное управление СК России по Краснодарскому краю на постоянной основе вместе с Кубанским казачьим войском оказывает помощь и поддержку не только воинам, защищающим Отчизну в зоне СВО, но и членам их семей, отметили в ведомстве.Офицеры следственного управления участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывают юридические консультации. Они разъясняют вопросы назначения пенсионных выплат, устройства детей в образовательные учреждения.Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю А.К. Маслов вместе с войсковым атаманом Кубанского казачьего войска А.И. Власовым и военным комиссаром Краснодарского края провел в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска традиционную встречу. На ней присутствовали члены семей погибших казаков из города Краснодара, Отрадненского, Новокубанского, Динского и Мостовского районов.Также участвовали в мероприятии сотрудники аппарата краевого управления СКР, атаманы районных казачьих обществ, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" А.А. Старовойтов, представители духовенства.Он выяснил, в какой помощи нуждаются семьи, а также какая помощь им уже была оказана, и поручил продолжить оказание адресной помощи каждой семье в соответствии с высказанными доводами.Маслов заверил, что все взятые им на контроль вопросы будут решены и сотрудники регионального управления СКР продолжат оказывать всю необходимую помощь и поддержку.Ранее Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами Также сообщалось, что Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
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новости, краснодарский край, россия, краснодар, алексей маслов, скр, ск рф, следственный комитет, свобода слова, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, ветераны, казаки
Новости, краснодарский край, Россия, Краснодар, Алексей Маслов, СКР, СК РФ, Следственный комитет, свобода слова, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, ветераны, казаки

Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО

19:15 12.03.2025
 
Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО
Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО
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Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов 12 марта встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и обсудил с ими вопросы социальной поддержки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Следственное управление СК России по Краснодарскому краю на постоянной основе вместе с Кубанским казачьим войском оказывает помощь и поддержку не только воинам, защищающим Отчизну в зоне СВО, но и членам их семей, отметили в ведомстве.
Офицеры следственного управления участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывают юридические консультации. Они разъясняют вопросы назначения пенсионных выплат, устройства детей в образовательные учреждения.
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Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю А.К. Маслов вместе с войсковым атаманом Кубанского казачьего войска А.И. Власовым и военным комиссаром Краснодарского края провел в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска традиционную встречу. На ней присутствовали члены семей погибших казаков из города Краснодара, Отрадненского, Новокубанского, Динского и Мостовского районов.
Также участвовали в мероприятии сотрудники аппарата краевого управления СКР, атаманы районных казачьих обществ, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" А.А. Старовойтов, представители духовенства.
"Ваши дети, мужья и отцы до конца выполнили свой профессиональный, гражданский, воинский долг. Искренне сопереживаю и соболезную вашей утрате. Ваши близкие, отдавшие жизнь во имя Родины, – настоящие герои. Это большая потеря прежде всего, конечно, для вас, но мы сделаем всё возможное, чтобы вы и ваши семьи чувствовали нашу поддержку и помощь", - сказал Маслов в ходе встречи.
Он выяснил, в какой помощи нуждаются семьи, а также какая помощь им уже была оказана, и поручил продолжить оказание адресной помощи каждой семье в соответствии с высказанными доводами.
Маслов заверил, что все взятые им на контроль вопросы будут решены и сотрудники регионального управления СКР продолжат оказывать всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
Также сообщалось, что Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
 
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