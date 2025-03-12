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Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО

Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО - 12.03.2025 Украина.ру

Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов 12 марта встретился с семьями погибших участников специальной военной операции и обсудил с ими вопросы социальной поддержки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

2025-03-12T19:15

2025-03-12T19:15

2025-03-12T19:15

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Следственное управление СК России по Краснодарскому краю на постоянной основе вместе с Кубанским казачьим войском оказывает помощь и поддержку не только воинам, защищающим Отчизну в зоне СВО, но и членам их семей, отметили в ведомстве.Офицеры следственного управления участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывают юридические консультации. Они разъясняют вопросы назначения пенсионных выплат, устройства детей в образовательные учреждения.Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю А.К. Маслов вместе с войсковым атаманом Кубанского казачьего войска А.И. Власовым и военным комиссаром Краснодарского края провел в атаманском зале правления Кубанского казачьего войска традиционную встречу. На ней присутствовали члены семей погибших казаков из города Краснодара, Отрадненского, Новокубанского, Динского и Мостовского районов.Также участвовали в мероприятии сотрудники аппарата краевого управления СКР, атаманы районных казачьих обществ, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" А.А. Старовойтов, представители духовенства.Он выяснил, в какой помощи нуждаются семьи, а также какая помощь им уже была оказана, и поручил продолжить оказание адресной помощи каждой семье в соответствии с высказанными доводами.Маслов заверил, что все взятые им на контроль вопросы будут решены и сотрудники регионального управления СКР продолжат оказывать всю необходимую помощь и поддержку.Ранее Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами Также сообщалось, что Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни

https://ukraina.ru/20241222/1059856501.html

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