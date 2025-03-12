Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"
10:30 12.03.2025 (обновлено: 12:06 12.03.2025)
© Поддубный |Z|О|V| edition / Telegram
© Поддубный |Z|О|V| edition / Telegram
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что российские десантники водрузили триколор в центре Суджи, параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы
"Суджа! Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время и тогда можно будет говорить о полном освобождении города", - сообщил Поддубный в своем телеграм-канале, добавив, что после Суджи боевиков ВСУ предстоит выбить за пределы Курской области окончательно.
Тем временем американское издание Forbes уточнило, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Итог - основная часть украинских формирований, "включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы".
Журналисты Forbes также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".
"Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.
Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад".
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель. Британское издание The Telegraph уточнило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат.
Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.
Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.