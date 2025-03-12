https://ukraina.ru/20250312/1061729710.html

Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"

Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались" - 12.03.2025 Украина.ру

Над Суджей водружен триколор, "тяжелые бригады" ВСУ "эвакуировались"

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о том, что российские десантники водрузили триколор в центре Суджи, параллельно американское издание Forbes написало о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы

2025-03-12T10:30

2025-03-12T10:30

2025-03-12T12:06

новости

курская область

суджа

курск

поддубный

дмитрий медведев

сергей полетаев

вооруженные силы украины

forbes

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061729121_0:67:1271:782_1920x0_80_0_0_84702ca8e1fe1c10062211666b800253.jpg

Тем временем американское издание Forbes уточнило, что шквал точных ударов российских беспилотников еще в феврале вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Итог - основная часть украинских формирований, "включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы".Журналисты Forbes также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".Испанская газета Pais добавила, что операция ВСУ в Курской области близка к завершению, "вероятно, осталось от нескольких недель до нескольких дней". Также издание отметило, что на фронте возникли "обстоятельства, которые невозможно объяснить", и "что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад".В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель. Британское издание The Telegraph уточнило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат.Накануне стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу.Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили порядка 270 военных. Всего же за весь период нахождения противника в этом регионе он лишился более 66,5 тысяч солдат: Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ.

курская область

суджа

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, суджа, курск, поддубный, дмитрий медведев, сергей полетаев , вооруженные силы украины, forbes, совбез