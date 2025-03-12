https://ukraina.ru/20250312/1061747684.html

Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать

Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать - 12.03.2025 Украина.ру

Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать

Бывший премьер-министр Литвы, экс-сепаратист времен СССР и выходец из семьи литературоведов отметил 100 дней работы на должности еврокомиссара. Он отличился призывом готовить Европу к войне с Россией, но натовские генералы его фантазии, очевидно, не разделяют

2025-03-12T17:50

2025-03-12T17:50

2025-03-12T17:50

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Еврокомиссар по обороне и космосу, 68-летний Андрюс Кубилюс призвал страны Европы готовиться к войне с Россией. Это заявление было сделано накануне в Европарламенте, и до того, как американские официальные лица озвучили итоги переговоров с украинской делегацией. Страсбург, где выступал Кубилюс, бывший премьер Литвы, находится в шести часах езды на автомобиле от Парижа, где в эти дни проходит форум начальников генштабов армий стран ЕС. Пока Кубилюс тренировался в разжигании вражды и ненависти за счет европейских налогоплательщиков, командующие центров НАТО выступали более сдержанно и прагматично в оценках, и говорили немного о другом. Если вкратце - все сложнее, чем кажется.Так готовится ли НАТО к гибридной войне с Россией? Прямой вопрос об этом задали верховному главнокомандующему ОВС НАТО по трансформации (Supreme Allied Commander Transformation, SACT) Пьеру Вандье на полях Парижского оборонного форума 12 марта. Нет, сказал он, в НАТО строго следуют стратегии, в которой предельно ясно написано, что такое сдерживание.И что же?Сдерживание, в понимании натовцев, означает, что войска занимают оборону, а потенциальный противник понимает, что нападение обойдется для него слишком дорого. В качестве сдерживающего фактора рассматривается наступательный потенциал. Разумеется, это - а под маской перевооружения Европы мы видим обыкновенную милитаризацию - не может не тревожить Москву. Более того, если милитаризация Украины по натовским доктринам должна была работать как сдерживающий фактор, максимальные риски даже обороняющегося Киева при этом - полная потеря государственности. Это немного (простите за сарказм) выходит за рамки стратегии.Французскому журналисту следовало бы спросить, не считает ли адмирал, что любая милитаризация создает предпосылки к демилитаризации. Но это было бы слишком резко для ушей Кубилюса и иже с ним. Ведь тогда кому-то пришлось бы объяснять, почему заявленные Урсулой фон дер Ляйен 800 млрд евро на ReArm (перевооружение) были брошены на ветер.Объединенное войско НАТО - это 32 армии национальных государств. В структуре SACT под командованием Вандье над образом армии будущего работают около тысячи человек из разных стран. Командование занимается как стратегическим прогнозированием, так и разработкой перспективных учений. В настоящее время, горизонт планирования - боевые действия в 2035-2040 годах. Хотя оперативное командование строит свою работу исходя из того, что "боевые действия начнутся вечером". Соответствующие коррективы внесли, изучив опыт Украины.Представитель НАТО подчеркнул, что все три года специальной военной операции России на Украине натовцы анализировали то, как российские войска изучали военную технику и технологии, перенимали опыт. Украинцы, сказал Вандье, получили практически все, что могла им дать Европа. Русские, отметил он, научились противодействовать и адаптировались."Так что, если мы не восстановим или не увеличим технологическое и тактическое преимущество, которым мы пользуемся, следующая война, следующее сражение будут тяжелыми и гораздо более смертоносными", - отметил представитель НАТО. Таким образом, восстановление или наращивание военного преимущества завтрашнего дня как раз и является задачей SACT.За время СВО военное дело прошло множество этапов развития. Если в начале спецоперации у украинских войск были противотанковые управляемые ракеты NLAW для борьбы с танковыми колоннами, то затем их заменили более дешевые беспилотники. После стабилизации на линии боевого соприкосновения появились солнечные батареи, радиопомехи, невозможность применения авиации, и все вернулось к своего рода окопной войне времен Первой мировой, но не с тем оружием. На стабильном фронте тоже развиваются технологии.Например, самое новое программное обеспечение для дронов, по версии Вандье, может работать только две недели. Если беспилотники не модернизировать, шанс успеха их применения падает до менее чем 10%. "И поэтому жизненно важна именно эта способность постоянно адаптировать средства поражения с обеих сторон", - подчеркнул он."То есть, если вы не адаптируетесь, вы обязательно проиграете. Так что главная задача для всех европейских армий сегодня, включая армию США, - это адаптироваться к скорости, необходимой для того, чтобы всегда иметь это преимущество", - сказал он.Или другой аспект - wargaming, военные игры. Эта дисциплина менее знакома европейцам, но развита в США. В НАТО есть около 500 специалистов, которые занимаются исключительно разработкой программного обеспечения. В настоящее время, по словам Вандье, они занимаются обновлением ПО для командования ядерными силами. В ближайших планах - провести пободное обновление и для воздушного командования."Главное, что мы не должны упускать из виду, это то, что война немного изменила свою природу. Это видно по тому, что я вам говорил об Украине. И поэтому мы также должны инвестировать в завтрашнюю войну. Завтрашняя война - это не только танки, самолеты и корабли. Это космос, это кибервойска, это искусственный интеллект, это робототехника", - сказал он.Дональд Трамп и его команда вряд ли выведут США из НАТО, сказал Вандье. Все основные заявления, которые укрепили веру адмирала в Вашингтон, уже были сделаны и главой Пентагона Питером Хегсетом, и будущим послом США в НАТО Мэттью Уитакером. Все, что происходит за пределами этого, Вандье считает шумом. Например, заявления Илона Маска в твиттере о необходимости выхода Штатов и НАТО он комментировать отказался. Он считает Североатлантический альянс могущественным и "антихрупким".Однако Европа проморгала то, что Штаты в первую очередь обратятся в сторону Азии, считая свои интересы там более приоритетными. Такое мнение выразил генерал Эрве де Курреже, соорганизатор форума и директор Института перспективных исследований национальной обороны и высшего военного образования. Европу, по его словам, предупреждали об этом еще при Бараке Обаме, однако политики просто "поставили будильник на повтор и проспали". Европа переживает исторический период, считает он, а Франция просто лучше остальных стран к этому подготовлена.Генерал-лейтенант Бенуа Дюрье пишет книги по украинскому конфликту. Сейчас изучение боевых действий - его профессиональная обязанность как директора Института перспективных исследований национальной обороны (IHEDN). Специальная военная операция России на Украине убедила его в актуальности высокоинтенсивной войны, в которой боевые действия проходят в четырех измерениях: в воздухе, на суше, на воде (причем с угрозами в воздухе и под водой) и во времени."Высокая интенсивность не бесплатна, и она имеет стратегические и даже политические результаты двух видов. Либо смена режима, как в Ираке с Саддамом Хусейном или в Ливии с Муаммаром Каддафи. Либо навязанное территориальное урегулирование: одна из двух воюющих сторон вынуждена потерять территорию, или, наоборот, ей удается ее сохранить, как это было в Корейской или Фолклендской войнах, или совсем недавно — и даже если урегулирование, вероятно, не окончательное — между Арменией и Азербайджаном", - заявил он интервью накануне.И боевые действия на Украине, считает он, к высокоинтенсивному конфликту не приведут. Ничто не предвещает такого рода конфронтации, но усиливает ее возможность, считает он. Потому что результата не знает никто, и вряд ли это не будет иметь последствий для европейской архитектуры безопасности.И возникновение этого конфликта показало лично Дюрье, что возможны любые иррациональные и невероятные события. Что было бы неправильно, по его мнению, так это игнорировать подобные пред упреждения. Вот и готовятся французы к изучению высокоинтенсивной войны "в соответствии с национальной оборонной стратегией, краеугольным камнем которой остается ядерное сдерживание".Так, а что же Кубилюс?Еврочиновник преодолел путь от Страсбурга до Парижа и принял участие в дискуссии на второй день оборонного форума. На полях площадки он уже не доставал шашку из ножен, хотя исполнял роль политрука без стажа."Мы очень сильно требуем от вас (генералов? - Ред.) быть намного сильнее в наших вопросах обороны. И здесь я бы начал с того, почему это происходит", - сказал он и открыл минутку политинформации.Мы, говорит Кубилюс, сталкиваемся с глубоким "оборонным кризисом". И, сталкиваясь с ним, европейское сообщество развивается. Важно быть готовым как к самозащите, так и к сдерживанию, добавил он. Но проблема, с которой они (Кубилюс?) сталкиваются, очевидна."Это российская война, агрессивная война России на Украине. И мы очень серьезно относимся ко всем разведывательным службам. Немецкой, датской, возможно еще и французский… я точно не помню… но все они говорят очень ясно. Россия может стать испытанием для Европейского союза или государств-членов НАТО с новой агрессией до 2030 года", - сказал он.Комиссия, возглавляемая Кубилюсом, работает всего 100 дней, и недавно ее члены отмечали эту скромную дату. Так что, сказал Кубилюс, в этом (надо полагать, военном) деле они, дескать новички.Такие новички, что им доверили возможность прикоснуться к распределению 800 млрд евро по плану перевооружения."Итак, это первые шаги", - сказал он.А генералам, которые до этого высокопарно размышляли о военном искусстве, новых технологиях и опыте украинского конфликта, больше ничего не оставалось, кроме как слушать бывшего литовского сепаратиста из семьи литературоведов.Потому что ему, в том числе, доверили распределять большие деньги. Но-вич-ку.

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эксклюзив, россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, илон маск, европарламент, ес, нато