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Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР
Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР - 12.03.2025 Украина.ру
Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР
Российские морские пехотинцы освободили село Днепроэнергия в ДНР. Минобороны России опубликовало 12 марта видеозапись из населённого пункта.
2025-03-12T17:38
2025-03-12T17:38
2025-03-12T17:38
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"Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" вклинились в оборону противника и освободили село Днепроэнергия", - сказано в официальном сообщении.Минобороны РФ поубивало видеозапись, на которой видны артиллерийские удары по противнику в населённом пункте и его окрестностях."Артиллеристы и расчеты ударных дронов поддержали продвижение наших штурмовиков, уничтожив укрепления, скопления живой силы, технику и склады боеприпасов противника", - сказано в комментарии к опубликованной видеозаписи.Ранее в новостях: Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны
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новости, россия, донецкая народная республика, минобороны рф, днр, новые регионы, сво, донбасс
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Минобороны РФ, ДНР, Новые регионы, СВО, Донбасс
Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР
Российские морские пехотинцы освободили село Днепроэнергия в ДНР. Минобороны России опубликовало 12 марта видеозапись из населённого пункта.
"Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" вклинились в оборону противника и освободили
село Днепроэнергия", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны РФ поубивало видеозапись, на которой видны артиллерийские удары по противнику в населённом пункте и его окрестностях.
"Артиллеристы и расчеты ударных дронов поддержали продвижение наших штурмовиков, уничтожив укрепления, скопления живой силы, технику и склады боеприпасов противника", - сказано в комментарии к опубликованной видеозаписи.