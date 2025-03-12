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Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР

Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР - 12.03.2025 Украина.ру

Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР

Российские морские пехотинцы освободили село Днепроэнергия в ДНР. Минобороны России опубликовало 12 марта видеозапись из населённого пункта.

2025-03-12T17:38

2025-03-12T17:38

2025-03-12T17:38

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"Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" вклинились в оборону противника и освободили село Днепроэнергия", - сказано в официальном сообщении.Минобороны РФ поубивало видеозапись, на которой видны артиллерийские удары по противнику в населённом пункте и его окрестностях."Артиллеристы и расчеты ударных дронов поддержали продвижение наших штурмовиков, уничтожив укрепления, скопления живой силы, технику и склады боеприпасов противника", - сказано в комментарии к опубликованной видеозаписи.Ранее в новостях: Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны

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