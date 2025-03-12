Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061753809.html
Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки
Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки - 12.03.2025 Украина.ру
Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки
Журналист Украина.ру Александр Чаленко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также с представителями других СМИ и блогерами посетил Авдеевку. Что... Украина.ру, 12.03.2025
2025-03-12T18:15
2025-03-12T18:15
видео
донецкая народная республика
авдеевка
донбасс
денис пушилин
александр чаленко
днр
новые регионы
русская весна
русская культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061753520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6185af64f358aad523e0b1714e638ec.jpg.webp
Журналист Украина.ру Александр Чаленко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также с представителями других СМИ и блогерами посетил Авдеевку. Что примечательно, глава Донецкой Народной Республики лично вёл микроавтобус с корреспондентами. Мы покажем, как изменился город спустя год после освобождения. Вы увидите отремонтированный храм, жителей Авдеевки и строителей, которые восстанавливают город, а также узнаете, почему некоторые здания нельзя просто снести и построить вместо них новые дома. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
донецкая народная республика
авдеевка
донбасс
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061753520_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd93666d5f16257e238abdc933e03814.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, денис пушилин, александр чаленко, днр, новые регионы, русская весна, русская культура, русская традиция, русский донбасс, русский мир, алексей живов, восстановление донбасса, церковь, видео
Видео, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Донбасс, Денис Пушилин, Александр Чаленко, ДНР, Новые регионы, Русская весна, русская культура, русская традиция, Русский Донбасс, Русский мир, Алексей Живов, восстановление Донбасса, Церковь

Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки

18:15 12.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Журналист Украина.ру Александр Чаленко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также с представителями других СМИ и блогерами посетил Авдеевку. Что примечательно, глава Донецкой Народной Республики лично вёл микроавтобус с корреспондентами.
Мы покажем, как изменился город спустя год после освобождения. Вы увидите отремонтированный храм, жителей Авдеевки и строителей, которые восстанавливают город, а также узнаете, почему некоторые здания нельзя просто снести и построить вместо них новые дома.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДонбассДенис ПушилинАлександр ЧаленкоДНРНовые регионыРусская веснарусская культурарусская традицияРусский ДонбассРусский мирАлексей Живоввосстановление ДонбассаЦерковь
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи
20:00На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами
19:46Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье
19:45Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”
19:30Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он
19:30Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву
19:25Конец последнего музея Ленина за границами России
19:15Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО
19:15Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области
18:23Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за Покровск
18:15Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки
18:06Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле
18:00Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
17:50Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать
17:44СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
17:38Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР
17:04Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя
16:56Военная разведка России обращается к жителям Украины
16:21Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины
16:12Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике
Лента новостейМолния