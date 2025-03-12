https://ukraina.ru/20250312/1061753809.html

Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки

Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки - 12.03.2025 Украина.ру

Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки

Журналист Украина.ру Александр Чаленко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также с представителями других СМИ и блогерами посетил Авдеевку. Что... Украина.ру, 12.03.2025

2025-03-12T18:15

2025-03-12T18:15

2025-03-12T18:15

видео

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

денис пушилин

александр чаленко

днр

новые регионы

русская весна

русская культура

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Журналист Украина.ру Александр Чаленко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также с представителями других СМИ и блогерами посетил Авдеевку. Что примечательно, глава Донецкой Народной Республики лично вёл микроавтобус с корреспондентами. Мы покажем, как изменился город спустя год после освобождения. Вы увидите отремонтированный храм, жителей Авдеевки и строителей, которые восстанавливают город, а также узнаете, почему некоторые здания нельзя просто снести и построить вместо них новые дома. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

донецкая народная республика

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