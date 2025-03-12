Суджа фактически освобождена. В городе осталось не больше двух рот ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации в Курской области и ДНР
Мало того, фото наших десантников с флагами России, "имперкой" и знаменем ВДВ были сфотографированы то ли с дрона, то ли с крыши окрестного дома на фоне большой украинской надписи на асфальте: "Русские, научитесь воевать!". Такое фото сейчас смотрится как ирония над украинским пожеланием.
С одной стороны, может создаться впечатление, что Суджа освобождена, но, с другой, и на это обращают многие отечественные паблики, торопиться не надо – зачистка еще идет. Возможно, она завершится в среду к вечеру, возможно, в четверг.
"Знаете, когда читаешь укропские отчеты о продвижении наших в Судже, то создается впечатление, что мы воюем не в самом городе, а находимся еще где-то на подходах и не факт, что в город попадем. У укропов какое-то раздвоение сознания. Они одновременно могут в одной статье написать: украинская армия контролирует Суджу, и в то же время там же опубликовать фото, где наши бойцы стоят в центре города с российскими флагами. Это понятно, психологически тяжело признать, что русские, которых ты все время держал за орду, тупое быдло и орков, надрали тебе задницу", - констатирует Александр "Варяг" Матюшин.
На наших глазах происходит не только освобождение Суджи, но и других захваченных украинцами населенных пунктов. Так, морпехи из 155-й тихоокеанской бригады и штурмовики из 22-го мотопехотного полка взяли хутор Княжий-1. Также под российский контроль перешли поселки Колмаков и Дмитрюков и хутор Княжий-2.
По словам Матюшина, чтобы полностью освободить всю Курскую область, российским войскам понадобиться где-то неделя. Что касается Суджи, то вопрос с ее падением уже решен. В городе осталось не больше двух рот противника, остальные либо были перебиты, либо ушли в Сумскую область.
Ушедшие из Курской области части ВСУ перемещаются либо под Сумы, либо на покровское, часов-ярское и кураховское направления. Именно этим определяется возможность украинских "контрнаступов" в этих местах.
10 марта, 16:33Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в СуджеВторые сутки продолжается самое мощное наступление российской армии в Суджанском районе с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали эту часть Курской области. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о нашем продвижении к Судже
"После того, как будет покончено с Курской областью, наши сосредоточатся на Константиновке. Почему? Тут мы действуем строго по военной науке: нам нельзя сейчас идти на Покровск и Мирноград, пока наш правый фланг – все эти села вдоль трассы Покровск-Константиновка: Малиновка, Мирное, Новая Полтавка, Николаевка и другие – не очищен от укропов. Поэтому вперед - на Константиновку. Мы должны сейчас полностью занять Часов Яр и Клебан-бык. Это две важные для нас высоты в этом месте. Возьмем – ВСУ останутся в низине. Если так, то мы с ними покончим относительно быстро", - уверен Матюшин.
Наш собеседник полагает, что бои за Константиновку и правый фланг будут идти всю весну и лето, и только к осени мы начнем операцию по освобождению Покровска.
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