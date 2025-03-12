https://ukraina.ru/20250312/1048092991.html

Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике

Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике - 12.03.2025 Украина.ру

Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике

Удивительное совпадение - переговоры с Джидде, позволяющие, по мнению Трампа, остановить войну на Украине, прошли за день до годовщины заключения Московского договора 12 марта 1940 года, которым завершилась "Зимняя война". СССР пошёл на компромисс, который казался бесплодным - уже в следующем году вновь началась война. Но была ли альтернатива?

2025-03-12T16:12

2025-03-12T16:12

2025-03-12T16:12

история

история

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Известнейшим специалистом по проведению специальных военных операций является Иосиф Сталин, осуществивший их множество – от конфликта на КВЖД в 1929 году до установления режимов "народной демократии" в послевоенной Восточной Европе.У Сталина имела место сферическая в вакууме СВО, цель которой менялась под влиянием изначально неправильного определения возможностей сторон, и которая закончилась "стоп-приказом", когда полная победа была видна невооружённым взглядом. Это советско-финляндская война 1939-40 годов.Разумеется, все дальнейшие рассуждения имеют спекулятивный характер. Когда говорят, что история не имеет сослагательного наклонения, имеют в виду принципиальную неалгоритмизируемость исторических процессов. Даже самые незначительные изменения ситуации могут привести к полному изменению исторического полотна – "враг заходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя". Так что скорее это размышления о возможных альтернативах, стоявших перед И. Сталиным во время "Зимней войны".Мог ли Сталин взять в 1940 году Хельсинки?Да, мог. Линия Маннергейма была прорвана, войск у финнов было мало. Лёгкой прогулки не обещалось, но результат попыток дальнейшего сопротивления был немного предсказуем.Но Сталин остановил войска. Почему?Потому что Сталину не нужна была победа в войне. Ему была нужна успешная СВО. Если бы её удалось осуществить так, как было задумано (и реализовано в Прибалтике, Бессарабии, Польше) – отлично. Нет? Можно просто отодвинуть границу от Ленинграда. Что и было сделано.Чем плоха была "Зимняя война"?Во-первых, она показала слабость СССР по сравнению с заведомо слабой Финляндией.Во-вторых, СССР был исключён из Лиги наций и оказался в дипломатической изоляции.В-третьих, выводы в плане подготовки войск сделаны не были – мы ж победили.В-четвертых, СССР получил мотивированного врага на границе.По крайней мере часть этих аргументов стала бы менее весомой в случае, если бы Сталин довёл дело до конца и прибавил бы к СССР Финскую ССР, как это предполагалось изначально.Следует, однако, отметить, что в конкретной ситуации 1940 года это никакого значения не имело.Гитлер бы всё равно напал, союзники бы всё равно помогли. Оба этих решения не были связаны с оценкой военных возможностей СССР. Гитлер в любом случае считал Союз "колоссом на глиняных ногах" и не относился серьёзно к его военной мощи, зато серьёзно считал его частью арийского lebensraum. Ну а Черчилль, как известно, высказался в том смысле, что "если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по меньшей мере благожелательно отозвался о сатане в палате общин".Лига наций, ООН своего времени, в 1940 году была давно и прочно мертва.Подвести итоги войны и, тем более, учесть их при планировании и подготовке всё равно бы не успели. Хорошо уже то, что заработали решения, принятые в ходе самой войны. Например, на вооружении РККА появились тяжёлые танки противоснарядного бронирования, разработанные именно для прорыва укреплённых линий.Финляндия напала на СССР вместе с Германией? У Венгрии вообще никаких причин нападать на СССР не было, а она взяла и напала. Почему? Потому что так союзник захотел, а точнее – боялись опоздать к разделу территории СССР, крах которого виделся предопределённым.С другой стороны, если бы Сталин занял Финляндию, то, скорее всего, возникли бы проблемы совершенно другого плана.Например, блокады Ленинграда действительно не было бы, но для поддержания порядка на не слишком дружественной территории потребовались бы оккупационные войска численностью примерно сопоставимой с финской армией. Она на 30 ноября 1939 года составляла 250 тыс. человек. Группа советских войска на Лужском рубеже, благодаря которой немцы не смогли взять Ленинград сходу – 100 тыс. человек.Продолжение войны было чревато и столкновением с Великобританией и Францией. 4-5 февраля 1940 года Верховное союзное командование одобрило первый план вторжения – в ответ на официальную просьбу правительства Финляндии британские войска должны были высадиться в норвежском Нарвике, пройти через территорию Швеции и попасть в Финляндию. Реальной причиной планирования операции была, конечно, не помощь финнам, а контроль над поставками шведской железной руды (британцы потом всё равно высадились в Нарвике – в апреле-мае). В феврале же ситуацию спас Гитлер, пригрозивший шведам вторжением в случае нарушения их нейтралитета британцам. А если вспомнить о том, что в это же время Имперский генштаб готовил удары по бакинским нефтепромыслам, чтобы прекратить поставки нефти в Германию… Сталин об этих планах конечно не знал, но можно себе представить последствия их реализации.В общем, не факт, что решение Сталина не побеждать в советско-финской действительно имело какие-то негативные последствия. А вот риски продолжения войны до победного конца были значительно более серьёзными.

https://ukraina.ru/20240224/1043771578.html

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