Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике - 12.03.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250312/1048092991.html
Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике
Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике - 12.03.2025 Украина.ру
Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике
Удивительное совпадение - переговоры с Джидде, позволяющие, по мнению Трампа, остановить войну на Украине, прошли за день до годовщины заключения Московского договора 12 марта 1940 года, которым завершилась "Зимняя война". СССР пошёл на компромисс, который казался бесплодным - уже в следующем году вновь началась война. Но была ли альтернатива?
2025-03-12T16:12
2025-03-12T16:12
история
история
история ссср
иосиф сталин
сво
финляндия
германия
великобритания
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Известнейшим специалистом по проведению специальных военных операций является Иосиф Сталин, осуществивший их множество – от конфликта на КВЖД в 1929 году до установления режимов "народной демократии" в послевоенной Восточной Европе.У Сталина имела место сферическая в вакууме СВО, цель которой менялась под влиянием изначально неправильного определения возможностей сторон, и которая закончилась "стоп-приказом", когда полная победа была видна невооружённым взглядом. Это советско-финляндская война 1939-40 годов.Разумеется, все дальнейшие рассуждения имеют спекулятивный характер. Когда говорят, что история не имеет сослагательного наклонения, имеют в виду принципиальную неалгоритмизируемость исторических процессов. Даже самые незначительные изменения ситуации могут привести к полному изменению исторического полотна – "враг заходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя". Так что скорее это размышления о возможных альтернативах, стоявших перед И. Сталиным во время "Зимней войны".Мог ли Сталин взять в 1940 году Хельсинки?Да, мог. Линия Маннергейма была прорвана, войск у финнов было мало. Лёгкой прогулки не обещалось, но результат попыток дальнейшего сопротивления был немного предсказуем.Но Сталин остановил войска. Почему?Потому что Сталину не нужна была победа в войне. Ему была нужна успешная СВО. Если бы её удалось осуществить так, как было задумано (и реализовано в Прибалтике, Бессарабии, Польше) – отлично. Нет? Можно просто отодвинуть границу от Ленинграда. Что и было сделано.Чем плоха была "Зимняя война"?Во-первых, она показала слабость СССР по сравнению с заведомо слабой Финляндией.Во-вторых, СССР был исключён из Лиги наций и оказался в дипломатической изоляции.В-третьих, выводы в плане подготовки войск сделаны не были – мы ж победили.В-четвертых, СССР получил мотивированного врага на границе.По крайней мере часть этих аргументов стала бы менее весомой в случае, если бы Сталин довёл дело до конца и прибавил бы к СССР Финскую ССР, как это предполагалось изначально.Следует, однако, отметить, что в конкретной ситуации 1940 года это никакого значения не имело.Гитлер бы всё равно напал, союзники бы всё равно помогли. Оба этих решения не были связаны с оценкой военных возможностей СССР. Гитлер в любом случае считал Союз "колоссом на глиняных ногах" и не относился серьёзно к его военной мощи, зато серьёзно считал его частью арийского lebensraum. Ну а Черчилль, как известно, высказался в том смысле, что "если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по меньшей мере благожелательно отозвался о сатане в палате общин".Лига наций, ООН своего времени, в 1940 году была давно и прочно мертва.Подвести итоги войны и, тем более, учесть их при планировании и подготовке всё равно бы не успели. Хорошо уже то, что заработали решения, принятые в ходе самой войны. Например, на вооружении РККА появились тяжёлые танки противоснарядного бронирования, разработанные именно для прорыва укреплённых линий.Финляндия напала на СССР вместе с Германией? У Венгрии вообще никаких причин нападать на СССР не было, а она взяла и напала. Почему? Потому что так союзник захотел, а точнее – боялись опоздать к разделу территории СССР, крах которого виделся предопределённым.С другой стороны, если бы Сталин занял Финляндию, то, скорее всего, возникли бы проблемы совершенно другого плана.Например, блокады Ленинграда действительно не было бы, но для поддержания порядка на не слишком дружественной территории потребовались бы оккупационные войска численностью примерно сопоставимой с финской армией. Она на 30 ноября 1939 года составляла 250 тыс. человек. Группа советских войска на Лужском рубеже, благодаря которой немцы не смогли взять Ленинград сходу – 100 тыс. человек.Продолжение войны было чревато и столкновением с Великобританией и Францией. 4-5 февраля 1940 года Верховное союзное командование одобрило первый план вторжения – в ответ на официальную просьбу правительства Финляндии британские войска должны были высадиться в норвежском Нарвике, пройти через территорию Швеции и попасть в Финляндию. Реальной причиной планирования операции была, конечно, не помощь финнам, а контроль над поставками шведской железной руды (британцы потом всё равно высадились в Нарвике – в апреле-мае). В феврале же ситуацию спас Гитлер, пригрозивший шведам вторжением в случае нарушения их нейтралитета британцам. А если вспомнить о том, что в это же время Имперский генштаб готовил удары по бакинским нефтепромыслам, чтобы прекратить поставки нефти в Германию… Сталин об этих планах конечно не знал, но можно себе представить последствия их реализации.В общем, не факт, что решение Сталина не побеждать в советско-финской действительно имело какие-то негативные последствия. А вот риски продолжения войны до победного конца были значительно более серьёзными.
https://ukraina.ru/20240224/1043771578.html
https://ukraina.ru/20241204/1059403489.html
https://ukraina.ru/20230917/1049451988.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, иосиф сталин, сво, финляндия, германия, великобритания
История, История, история СССР, Иосиф Сталин, СВО, Финляндия, Германия, Великобритания

Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике

16:12 12.03.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Удивительное совпадение - переговоры с Джидде, позволяющие, по мнению Трампа, остановить войну на Украине, прошли за день до годовщины заключения Московского договора 12 марта 1940 года, которым завершилась "Зимняя война". СССР пошёл на компромисс, который казался бесплодным - уже в следующем году вновь началась война. Но была ли альтернатива?
Известнейшим специалистом по проведению специальных военных операций является Иосиф Сталин, осуществивший их множество – от конфликта на КВЖД в 1929 году до установления режимов "народной демократии" в послевоенной Восточной Европе.
У Сталина имела место сферическая в вакууме СВО, цель которой менялась под влиянием изначально неправильного определения возможностей сторон, и которая закончилась "стоп-приказом", когда полная победа была видна невооружённым взглядом. Это советско-финляндская война 1939-40 годов.
Разумеется, все дальнейшие рассуждения имеют спекулятивный характер. Когда говорят, что история не имеет сослагательного наклонения, имеют в виду принципиальную неалгоритмизируемость исторических процессов. Даже самые незначительные изменения ситуации могут привести к полному изменению исторического полотна – "враг заходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя". Так что скорее это размышления о возможных альтернативах, стоявших перед И. Сталиным во время "Зимней войны".
Мог ли Сталин взять в 1940 году Хельсинки?
Да, мог. Линия Маннергейма была прорвана, войск у финнов было мало. Лёгкой прогулки не обещалось, но результат попыток дальнейшего сопротивления был немного предсказуем.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля 2024, 09:18История
Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" ФинляндияСейчас, на фоне вступления Финляндии в НАТО, вновь актуальным становится вопрос о попытке решения "финляндского вопроса" перед Великой Отечественной войной. Тогда планировался "освободительный поход", по типу польского, но реализован был вариант Халхин-Гола - военная победа с весьма скромными политическими результатами
Но Сталин остановил войска. Почему?
Потому что Сталину не нужна была победа в войне. Ему была нужна успешная СВО. Если бы её удалось осуществить так, как было задумано (и реализовано в Прибалтике, Бессарабии, Польше) – отлично. Нет? Можно просто отодвинуть границу от Ленинграда. Что и было сделано.
Чем плоха была "Зимняя война"?
Во-первых, она показала слабость СССР по сравнению с заведомо слабой Финляндией.
Во-вторых, СССР был исключён из Лиги наций и оказался в дипломатической изоляции.
В-третьих, выводы в плане подготовки войск сделаны не были – мы ж победили.
Кости Хейсканен интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
4 декабря 2024, 13:23
Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм УкраиныФинский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен в эксклюзивном интервью изданию "Украина.ру" о ситуации в Курской области, гражданах Финляндии в ВСУ и ВС РФ, антироссийской пропаганде, "расстрельных списках" пророссийских западных журналистов и народной дипломатии, которая может спасти мир
В-четвертых, СССР получил мотивированного врага на границе.
По крайней мере часть этих аргументов стала бы менее весомой в случае, если бы Сталин довёл дело до конца и прибавил бы к СССР Финскую ССР, как это предполагалось изначально.
Следует, однако, отметить, что в конкретной ситуации 1940 года это никакого значения не имело.
Гитлер бы всё равно напал, союзники бы всё равно помогли. Оба этих решения не были связаны с оценкой военных возможностей СССР. Гитлер в любом случае считал Союз "колоссом на глиняных ногах" и не относился серьёзно к его военной мощи, зато серьёзно считал его частью арийского lebensraum. Ну а Черчилль, как известно, высказался в том смысле, что "если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по меньшей мере благожелательно отозвался о сатане в палате общин".
Лига наций, ООН своего времени, в 1940 году была давно и прочно мертва.
Подвести итоги войны и, тем более, учесть их при планировании и подготовке всё равно бы не успели. Хорошо уже то, что заработали решения, принятые в ходе самой войны. Например, на вооружении РККА появились тяжёлые танки противоснарядного бронирования, разработанные именно для прорыва укреплённых линий.
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября 2023, 08:00История
Сталинская СВО 1939 года: освободительный походВ украинских учебниках можно прочитать, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 года, напав на ничего не подозревающую Польшу, будучи союзником Гитлера… На самом деле, к этому моменту организованное сопротивление Войска Польского фактически прекратилось, а маршал Рыдз-Смиглы так или иначе собирался бежать в Румынию
Финляндия напала на СССР вместе с Германией? У Венгрии вообще никаких причин нападать на СССР не было, а она взяла и напала. Почему? Потому что так союзник захотел, а точнее – боялись опоздать к разделу территории СССР, крах которого виделся предопределённым.
С другой стороны, если бы Сталин занял Финляндию, то, скорее всего, возникли бы проблемы совершенно другого плана.
Например, блокады Ленинграда действительно не было бы, но для поддержания порядка на не слишком дружественной территории потребовались бы оккупационные войска численностью примерно сопоставимой с финской армией. Она на 30 ноября 1939 года составляла 250 тыс. человек. Группа советских войска на Лужском рубеже, благодаря которой немцы не смогли взять Ленинград сходу – 100 тыс. человек.
Продолжение войны было чревато и столкновением с Великобританией и Францией. 4-5 февраля 1940 года Верховное союзное командование одобрило первый план вторжения – в ответ на официальную просьбу правительства Финляндии британские войска должны были высадиться в норвежском Нарвике, пройти через территорию Швеции и попасть в Финляндию. Реальной причиной планирования операции была, конечно, не помощь финнам, а контроль над поставками шведской железной руды (британцы потом всё равно высадились в Нарвике – в апреле-мае). В феврале же ситуацию спас Гитлер, пригрозивший шведам вторжением в случае нарушения их нейтралитета британцам. А если вспомнить о том, что в это же время Имперский генштаб готовил удары по бакинским нефтепромыслам, чтобы прекратить поставки нефти в Германию… Сталин об этих планах конечно не знал, но можно себе представить последствия их реализации.
В общем, не факт, что решение Сталина не побеждать в советско-финской действительно имело какие-то негативные последствия. А вот риски продолжения войны до победного конца были значительно более серьёзными.
 
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