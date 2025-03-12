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Пока Трамп с Зеленским играют "в карты", Путин играет в шахматы. Принимать или нет условия перемирия

Пока Трамп с Зеленским играют "в карты", Путин играет в шахматы. Принимать или нет условия перемирия - 12.03.2025 Украина.ру

Пока Трамп с Зеленским играют "в карты", Путин играет в шахматы. Принимать или нет условия перемирия

Американская и украинские делегации 11 марта в Джиде договорились о прекращении огня. Таким образом Трамп сделал пас на Путина. Теперь своё слово должна сказать Россия.

2025-03-12T12:41

2025-03-12T12:41

2025-03-12T12:41

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Эксперты уверены, что в условиях преимущества на поле боя, без достижения целей СВО (которые неоднократно были подтверждены высшим российским руководством) и, главное, без решения вопросов безопасности между Россией и США приостановка огня не решает никаких задач. Почему? Отвечали эксперты в своих соцсетях.Политолог Михаил КарягинВременное перемирие с возобновлением американских поставок вооружений на Украину – это заведомо неприемлемые для России условия. США об этом не могут не знать. Цели такой конфигурации понятны. У Украины на данный момент с каждым днем увеличивается угроза окружения 10 тыс. военных в Курской области. Киев пошел бы на любой формат прекращения огня. Европейские лидеры синхронно поддержали данную конфигурацию, что также является маркером. ЕС нужно время на разгон ВПК и поддержку Украины. До перезагрузки переговорного трека коллеги в качестве одной из интриг отмечали риски усиления давления на Россию в случае, если Трамп получит желаемое от Украины. Так и получается. Следует ожидать роста напряжения между Россией и США. Режим прекращения огня без обязательств не приближает стороны к мирному урегулированию. Без дорожной карты, согласно которой, например, сразу после прекращения огня на Украине снимается военное положение и назначаются выборы, подобные разговоры не имеют смысла. Четкие гайдлайны должны быть закреплены по каждому из важных переговорных треков.Политолог Алексей ЧеснаковКак быть с "уловкой перемирия". Для российской стороны в нынешней ситуации перемирие без условий, а вернее на условиях, заявленных после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде, несет ряд очевидных рисков. Согласие украинской стороны на это перемирие было вынужденным. Под жестким давлением. И целью этого давления было не достижение долгосрочного мира, а только остановка огня. Желания Зеленского и его офиса пойти на такой шаг не было до последнего. Нет его и сейчас. Лично Зеленский договоренности внятно не поддержал. Будет петлять. Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель - заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. После этого компромиссы окажутся "на столе" как принятые Россией опции. Понимая, что вероятность обмана украинской стороной высока, можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями. Какие это условия? Их может быть несколько. Среди основных: 1. Территория. Перемирие не распространяется на территорию РФ (Курская область). 2. Время. В течение трех недель украинская сторона должна сесть за стол переговоров. 3. Ресурсы. Прекращаются любые поставки вооружений на Украину. 4. Гарантии. Четкие обязательства со стороны США и ЕС, что в случае срыва перемирия с украинской стороны они не только принудят ее вернуться к договоренностям, но и демонстративно накажут (введут новые условия) власти Украины за подобное. 5. Слова. Демонстрация добропорядочных намерений со стороны лично Зеленского. Агрессивная риторика его и украинских властей должны быть снята. Любые негативные заявления должны рассматриваться как доказательство намерений сорвать перемирие. Другие условия тоже нельзя исключать. Но выглядят они не столь необходимыми как перечисленные выше. Комбинации условий тоже возможны. Условия - это нормально. Любой, кто считает, что российские условия - это попытка отказа от перемирия - либо идиот, либо противник. А российской стороне лучше не забывать каждый раз напоминать, что согласие на перемирие без уверенности в готовности заключить потом мирные соглашения с учетом российских интересов может только ухудшить ситуацию для всех. Важно, чтобы Европа подтвердила, что не воспользуется перемирием. А также чтобы Трамп дал публичные личные гарантии. Иначе России сейчас лучше не договариваться и продолжать все что делается, чем договариваться без учета своих условий. Можно ли согласиться на перемирие без всяких условий? Только учитывая многочисленные риски. И имея план Б.Историк Борис Мячин…хотя бы на этот раз не ведитесь, пожалуйста, на характерное трампистское быкование. Все вот эти закидоны, типа "я прогну Россию", "я свою часть договора выполнил, теперь мяч на их стороне, а не то", - это не более чем игра на свою аудиторию и набор очков на пройденном уровне. Также не нужно покупаться на восторженные отклики европейских политиков на новость о согласии Украины прекратить огонь и приступить к переговорам. Потому что с самого начала это был блеф. Все эти милитаристские крики были блефом. Денег на форсированную милитаризацию в Европе нет, а скоро будет еще меньше. Но они тоже будут кричать: это мы запугали Россию, Путин испугался наших великих планов и пошел на мир. Все эти дешевые понты читаются на раз-два.Путин не купится на понты, а Россия не пойдет на невыгодные для нее соглашения. Вот всё, что вам нужно знать. А не трепыхаться, как нецелованная гимназистка, во всех этих оппозиционных телеграмах, три года трущих одну и ту же болванку: на переговоры с Западом идти нельзя, нас опять кинут, Путин прогнется, за что мы сражались. Вас упорно пытаются сделать оппозиционером, намекая на то что Путин - плохой правитель, который типа ничё не понимает. Они так поддерживают свою аудиторию, вот и всё. Выбросьте их всех, отпишитесь от всех этих сомневающихся бе-ме каналов, вся суть которых в том, чтобы вечно поддерживать огонек русской смуты, а вовсе не служить Отечеству.Публицист Алексей БобровскийКаждый день, каждое действие, каждый ход американцев доказывает, что у них есть четкая стратегия. Много говорят и делают отвлекающие маневры? А как иначе? "Военные хитрости"2. Термин "челночная дипломатия" - это то, чем, типа, сейчас снова занимаются США, появился в 1973, когда упырь Киссинджер нагло врал Израилю и Египту, фактически стравливая их, в результате была искусно организована война Судного дня. Сейчас уже организовывать нечего. Но урок той истории прост. "Челночная дипломатия" - это не про дипломатию, а про достижение американцами их целей. Только в этом суть. 3. Сейчас много комментариев из серии: "Обманут нас". Понятно, что обманут. Парадокс, но игра вообще не с нами. И уж тем более не с Украиной. В конце концов, куда еще ухудшать наши отношения? Санкции? Вторичные, в попытке перекрывать поставки отдельным кораблям, везущим нефть в Китай? Они все равно купят. Более того, они готовы покупать еще больше! Уже приехали договариваться. Вторичные санкции против азиатских банков? Могут. Да скорей бы уж! Может мы тогда суетиться начнем?! Все технологии для обхода западной финсистемы в международных расчетах есть! Может, последние иллюзии, наконец-то, пройдут. 4. Вся суть этого "Треста, который лопнет" - мирной инициативы Трампа, только лишь в том, чтоб выйти из конфликта финансово. Оставив все расходы на ЕС. Если чисто гипотетически предположить невероятное, что их инициатива удалась бы, то Россия получила б тот самый "горячий мир", о котором писал еще год назад. Это прекрасный вариант для США. Геополитический противник будет скован, рассорен с ЕС, отрезан от западного рынка, но США уже не противник, скорее посредник. Если Россия повторит свои требования, то для США это просто развяжет руки. Дальше ситуация будет развиваться примерно так: - После отказа Москвы США разведут руками, пообещают надавить экономически на Москву "ради мира" - Трамп отожмет у Украины всю инфраструктуру. Из военной помощи оставит только Starlink, Palantir и тп.- Европе придется реализовывать свою программу милитаризации экономики - Фонды США проинвестируют в нее, а компании ВПК США обеспечат заказы - Контакт с Москвой США будут пытаться развивать для противостояния с Китаем На саму Украину США плевали с высокой колокольни. Еще прошлым летом Вэнс, пойдя на выборы, как вице-президент, сказал все четко: - Нейтральный статус Украины - От территорий придется отказаться - Денег Киеву США давать не будут.Поэт Дмитрий МельниковНаивно было бы думать, что Трамп и люди, стоящие за ним, хотят прекратить войну и добиться от России прекращения огня потому, что им кого-то там жаль, что они хотят избежать новых жертв с обеих сторон. Гуманизм это просто карта, которую они решили открыть при игре. И она так же уйдет в битые. Россия, побеждая на поле боя, вырывает из рук Америки пальмовую ветвь эмоционального первенства, которой она неспешно обмахивалась аж со времен распада СССР и победы в Холодной войне. Мы лишаем их права быть и оставаться победителями на историческом поле боя. А вот это уже серьезно. Вся мифология американского мирового лидерства новейшего времени стоит как раз на событии победы над СССР (читай Россией) в перестроечный период. Так что они будут биться до конца: посредством санкций, прокси-войны и так далее, и так далее. Нам противостоят те еще миротворцы. И перемирцы. Ждем решений нашего руководства.Политолог Дмитрий ЕвстафьевЕсли упростить, то "предложение о мире" для России из Джидды вообще-то не содержит ничего нового по сравнению с ранее заявлявшимися командой Трампа позициями. Восприятие американского подхода как неожиданно жесткого порождено иллюзиями о возможности "большой сделки" с Трампом.Скажу так: большая сделка с США возможна, но не по Украине. По Украине "сделка" сейчас возможна менее, чем когда-либо. Она возможна по широкому кругу вопросов глобального мироустройства и экономики. Но может ли Россия конкретно сейчас выходить на подобную "большую сделку", если не решен важнейший для ее безопасности вопрос: существование у ее границ "острия" коллективного Запада, заявленного на официальном уровне как оружие против России. Ответ очевиден. Показатель понимания того, что ответ очевиден: ни вчера, ни сегодня на "арену информационного цирка" не вылез с требованиями скорейшего принятия "Ультиматума Рубио-Ермака" ни один из записных персонажей российской "партии мира", за исключением совсем уж отмороженных деятелей, да и то, - очень осторожно.Подробнее о том, что происходило в эти дни в Джидде - в статье Алексея Туманова "Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы"

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