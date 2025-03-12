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Конец последнего музея Ленина за границами России

Конец последнего музея Ленина за границами России - 12.03.2025 Украина.ру

Конец последнего музея Ленина за границами России

Последний в мире — за пределами России — музей, посвящённый Владимиру Ильичу Ленину, фактически прекратил своё существование. Открыт он был в финском городе Тампере ещё в 1946 году, а теперь на его месте – музей "Нота" о взаимоотношениях России и Финляндии в разные исторические периоды

2025-03-12T19:25

2025-03-12T19:25

2025-03-12T19:30

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Место исторических встреч и Lenin shopИ в истории, и в расположении музея было много символичного: изначально он был открыт в здании, в котором в декабре 1905 года в ходе первой конференции Российской социал-демократической рабочей партии Ленин встретился с впервые с Иосифом Сталиным. Тогда здание было Домом рабочих, город назывался Таммерфорс, а Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.В музее, несмотря на все преобразования, и сегодня отмечают, что для Финляндии Владимир Ленин – личность скорее положительная, и благодарят за обретённую независимость.В 46-м музей открыли к 22-й годовщине смерти Ленина стараниями общества "Финляндия – Советский Союз". Он действовал до ноября 2024, когда руководство объявило о реновации.С 2015 года музей постепенно расширялся, обрастал новыми экспозициями – о разных периодах советской истории, но изначально был камерным, рассказывал только о самом вожде, и использовался в том числе как площадка официальных визитов советских руководителей. В разные годы его посещали Никита Хрущёв и Леонид Брежнев.Популярность музея среди местных доказывает статистика: в июле 2024, через месяц после того, как появились первые заявления о планах его реорганизации, музей посетили больше трёх с половинной тысяч человек – что для маленького города и камерного музея действительно немало, и сопоставимо с посещаемостью в 80-е.Сотрудники отмечали, что среди гостей был популярен и маленький магазинчик на входе – Lenin shop с книгами и сувенирами на социалистическую тематику.Проблемы с финансированием и "никакой политики"В ноябре директор музея Калле Каллио рассказал, чем планируют заменить ленинскую экспозицию."Теперь музей будет посвящён истории российско-финляндских отношений, с фокусом на человеческие истории, семейные связи, истории финских семей, чьи судьбы тесно сплелись с историей СССР и России", – объяснил он в комментарии изданию Yle.Отдельно Каллио подчеркнул: на музей никто не давил политически, ни у кого нет желания вычеркнуть имя Ленина из финской истории, но… возникли проблемы с финансированием. Чтобы их решить, музей необходимо реорганизовать.Экспозиция отныне будет охватывать отношения между двумя странами с Октябрьской революции до вступления Финляндии в НАТО, отмечал он. К Североатлантическому альянсу страна присоединилась 4 апреля 2023 года. Имел ли господин Каллио в виду, что на этом пришёл конец и соседским отношениям между Россией и Финляндией?Так или иначе, он подчёркивал: страна теперь не является нейтральной, потому больше не может быть местом важных встреч и переговоров, хотя "многие финны хотят видеть Финляндию миротворцем в нынешней войне и вспоминают о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в 2018 году встречались в Хельсинки". Каллио, как директору музея, который местом важных встреч становился неоднократно, от этого грустно.А за Ленина он боролся."Мы больше не можем делать это под именем Ленина, потому что это приведёт только к недоразумениям. Я подал несколько хороших заявок на Музей Ленина, но они не увенчались успехом. Давайте посмотрим, подойдет ли музею другое название", – рассказал Каллио журналистам.Можно ли назвать "проблемы с финансированием" политическим давлением, которое директор отрицает, – неизвестно.В 2023 году гораздо более однозначные трудности возникли у Русского дома в Финляндии, ситуация обострилась после закрытия российско-финской границы из-за прибытия беженцев и нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в ноябре, объяснял РИА "Новости" замглавы Россотрудничества Павел Шевцов."Наш Центр в Финляндии функционирует, командированные сотрудники продолжают работать. Были попытки ареста нашей собственности. Сейчас этот вопрос отпал, но общая недружелюбная политика правительства Финляндии по ограничению деятельности российских представительств оказывает большое влияние на нашу деятельность", – говорил он.Поезд Москва – Хельсинки и Холодная войнаНовое название у музея довольно-таки агрессивное: Nootti. Сам Каллио в интервью объяснял, что имеется в виду дипломатическая нота, выражение недовольства в адрес другого государства.Раньше музейные стены были расписаны рисунками в стиле советской плакатной живописи, теперь там можно увидеть фотографии финских семей из Владивостока, Харькова и других городов, и все они предоставлены Конгрессом США, рассказали журналистам сотрудники, – "контакты с Москвой запрещены".На эту тему тоже есть символический экспонат: большой снимок поезда Москва – Хельсинки, который там теперь называют "весточкой из довоенного прошлого".Есть и стенд, посвящённый "российским/советским агрессивным войнам", последний экспонат на котором – плакат Минобороны РФ о службе по контракту с QR-кодом, отправляющим на реальный сайт российского военного ведомства.По этому уголку ясно, что, несмотря на заверения и усилия директора, музей движется в общем направлении подобных европейских музеев: Российская Федерация – СССР, нынешняя политическая ситуация – Холодная война между Западом и социализмом. Даже возле информации о российских "Северных потоков" установили советский флаг.А ещё запустили цикл лекций, среди которых:– "Восточные отношения как краеугольный камень нации: от Тартуского мира до войны на Украине";– "Безмолвные истории тыла – в поисках русского деда";– "Наследие Чернобыля: последствия и воздействие аварии на АЭС";Музейные хитрости и украинский стильВ нынешнем виде бывший ленинский музей очень напоминает музеи Прибалтики или Варшавы. В третьем или четвёртом по счёту музее Риги (речь точно не о рижском "Музее оккупации", там всё однозначно) мне бросилась в своё время в глаза интересная и общая для них всех деталь: все эти набившие оскомину плакатные нарративы и слова "оккупация", "агрессия", "угнетение", "порабощение", и всё в таком духе в основном написано для русских и русскоязычных посетителей.Буквально: русский и английский аудиогиды исторических латвийских музеев рассказывают две разных истории, вернее, одну, но в версии для англоязычных слушателей вся эта кондовая пропаганда милостиво опускается, позволяя иностранным туристам спокойно воспринимать информацию. То же можно заметить, в некоторых варшавских, например, музеях.Всё это напоминает и отчаянную украинскую борьбу с "имперским наследием" в самых её безумных проявлениях, вроде недавнего эпатажного предложения народного депутата Украины Галины Янченко заменить киевский памятник Герою СССР Николаю Ватутину на монумент в честь Джорджа Вашингтона.Или же мартовский крик отчаяния депутата Марьяны Безуглой: "Не праздную восьмое марта!" Во имя "декоммунизации" и "деколонизации", а не потому, что она хотела бы лишиться базовых человеческих прав, конечно же. И это только примеры последних нескольких дней.Музей имени Ленина жалко, конечно. Он и располагался в историческом и символическом здании – на территории бывшей фабрики Finlayson, являясь частью Werstas – Музея рабочих и труда, который, как сказано на сайте, "хранит историю финской трудовой жизни".Таммерфорс – нынешний Тампере, в котором закрыты многие исторические предприятия, был промышленным центром, благодаря своему расположению – у порогов реки Таммеркоски.Конечно, главные ленинские места – в Ульяновске, Выборге, Горки Ленинские под Москвой, но до недавнего времени музеи были и за российскими границами.Последние два закрывшиеся – до финского - краковский дом-музей, но от него отказались ещё в 1989 году, и рижский, на улице Цесу. Его совсем недавно превратили в мини-отель с названием Ļeņina apartamenti и водрузили латвийский флаг.Читайте также материал Евгения Антонюка Владимир Воробьёв: одессит, сохранивший тело Ленина на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, финляндия, россия, ленин, иосиф сталин, леонид брежнев, нато, россотрудничество