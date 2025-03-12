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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области - 12.03.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлению против мирного населения Большесолдатского района Курской области. Об этом 12 марта сообщил СК РФ.
2025-03-12T17:44
2025-03-12T17:44
2025-03-12T17:44
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Уголовное дело возбуждено по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).Там также пообещали, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Ранее в новостях: ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия
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Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто, обстрелы
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, обстрелы
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлению против мирного населения Большесолдатского района Курской области. Об этом 12 марта сообщил СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
"Установлено, что 12 марта 2025 года в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области боевики ВФУ произвели целенаправленный обстрел комбикормового завода, где находились мирные жители. В результате совершенного преступления четыре сотрудника завода погибли, двое получили ранение", - сообщили в следственном ведомстве.
Там также пообещали, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины
, причастные к этому преступлению.