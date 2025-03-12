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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области - 12.03.2025 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлению против мирного населения Большесолдатского района Курской области. Об этом 12 марта сообщил СК РФ.

2025-03-12T17:44

2025-03-12T17:44

2025-03-12T17:44

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Уголовное дело возбуждено по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).Там также пообещали, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Ранее в новостях: ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия

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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, кто, обстрелы