https://ukraina.ru/20250312/1061742342.html

Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины

Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины - 12.03.2025 Украина.ру

Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины

Представители Белого дома и Банковой достигли договорённостей по урегулированию украинского конфликта - это, несомненно, плюс, но достижение мира в зоне боевых действий под большим сомнением

2025-03-12T14:28

2025-03-12T14:28

2025-03-12T14:28

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Переговоры в Джидде, длившиеся около 9 часов, обе стороны преподносят их как успех, или, как сказал бы президент США Дональд Трамп, значительный прогресс в урегулировании конфликта. На первый взгляд именно так и выглядит: Украина, которая ещё пару недель назад и слышать не хотела о полном прекращении огня, уж тем более без получения каких-либо гарантий её безопасности от Запада, взяла и сразу согласилась не просто на временное перемирие в небе и на море, а остановить боевые действия на всех направлениях и во всех плоскостях на 30 дней.Заметную разницу между риторикой украинских чиновников на встрече в Белом доме 28 февраля, когда их в итоге попросили покинуть помещение после скандала, устроенного Владимиром Зеленским, и на переговорах в Саудовской Аравии, отметил и Трамп."Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьёзно настроены на сделку по заключению мира", — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Для американской администрации, которой важно в первые 100 дней продемонстрировать успехи (традиционно работу президента США оценивают по делам в этот период, к тому же именно столько нынешняя команда отвела себе на прорыв на украинском направлении), это выглядит действительно так. Однако давайте оценивать итоги встречи в Джидде по факту, насколько удалось приблизиться к реальному миру. И тут возникает целый ряд вопросов.Получив согласие украинской стороны на полное прекращение огня, Вашингтон и Киев теперь заявляют, что сейчас мяч на стороне России: если она тоже даст согласие, то всё, пушки стихнут и наступит мир, теперь все ждут ответа из Кремля.Россия всегда выступала и выступает за мир, но мир всеобъемлющий и стабильный. Может ли предложенная сделка это гарантировать? Сомнительно. Без чёткого плана по комплексному урегулированию украинского кризиса (а он не ограничивается только лишь боевыми действиями) получить устойчивый результат невозможно, а такового плана на сегодняшний день нет.Спрашивается, какая выгода России, которая не просто имеет преимущество на поле боя, а стремительно наращивает его на отдельных направлениях, сейчас останавливать боевые действия? Москва может военным путём ещё сильнее укрепить свои переговорные позиции и действовать, исходя из собственных интересов, а не по методичке, предложенной кем-то, США и Украиной в данном случае."Небольшой совет президенту США из нашей военной истории. Вы сначала договариваетесь о прекращении огня со стороной, которая прорывается вперёд, а затем представляете его отступающей стороне, или же у Вас есть серьёзные рычаги, чтобы поступить наоборот", - написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в X*, отмечая значительные успехи ВС РФ в Курской области, которую "ВСУ покидают в суматохе".Это второй момент. Приоритетная задача российских военных – полностью освободить регион от вражеских сил, вторгшихся в прошлом году, а прекращение огня предусматривает, что бои должны остановится и на этом участке фронта. За последние дни, прямо в преддверии встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, ВС РФ совершили прорыв и освободили больше десятка населённых пунктов, российский флаг подняли уже над администрацией Суджи, а основная часть ВСУ, по имеющейся информации, покинула регион, переместившись по ту сторону границы. Если взять паузу сейчас, несколько районов так и останутся под контролем украинских войск, продемонстрировавших не просто нечеловеческое, а крайне жестокое отношение к мирным жителям. Так зачем ВС РФ останавливаться в момент, когда они так близки к полному освобождению Курской области?К чему приведёт передышка в такой ситуации нам прекрасно известно – уроки Минских соглашений усвоены более чем хорошо: этот период украинские войска используют, чтобы залатать раны, а западные спонсоры Киева - для перевооружения ВСУ. И речь не только о европейцах, но и о Соединённых Штатах – не успели делегации покинуть зал переговоров, как Белый дом возобновил оказание военной помощи, об это сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса, тоже присутствовавшего в Джидде, и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Кроме того, восстановлен доступ ВСУ к спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar Technologies.Вообще, конечно, сомнительная схема: вы давайте прекращайте боевые действия и переходите к разработке мирного соглашения, чтобы раз и навсегда положить конец конфликту, а мы вам за это дадим оружие и разведданные, необходимые для совершения атак по России. К тому же Трамп не настаивает на демилитаризации Украины, т.е. снижении её военного потенциала и разоружении, а это одно из ключевых требований РФ.Таким образом, ВСУ могут на протяжении месяца поднабраться сил, продумать тактику ведения боевых действий и уже с арсеналами, пополненными американскими вооружениями, устроить провокации с целью обвинить в срыве договорённостей Россию, а затем вновь пуститься в бой.Подобное развитие событий в частности прогнозирует бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works: "Мне кажется, будет особенно сложно проследить за соблюдением [режима прекращения огня]. Не думаю, что русские его нарушат. Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика — партизанская".Давайте вспомним, с какими задачами в Саудовскую Аравию ехали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров? Выиграть время и добиться возобновления военной помощи США. Соглашаясь на полное прекращение огня, которое, к слову, до недавнего времени в Киеве называли не иначе чем капитуляцией, своих целей украинские посланцы и достигают.Конечно, решение Трампа остановить передачу вооружений и разведданных поставило Украину в затруднительное положение и заставило стать гораздо сговорчивее, однако обольщаться насчёт искреннего желания киевских властей остановить войну и пойти на мирное урегулирование не стоит. С высокой долей вероятности можно сказать, что замысел Киева заключается в том, чтобы создать себе образ главного заинтересованного в достижении мира и рассчитывать на отказ России от предложенного полного прекращения огня, чтобы в конечном итоге выставить её противницей прекращения войны и под этим предлогом продолжить воевать.Это подтверждают слова украинского чиновника британской газете The Telegraph: "Решение предложить прекращение огня частично направлено на то, чтобы разоблачить блеф Путина по поводу его готовности к продвижению мирных переговоров. Посмотрим, что произойдёт, но я даю менее 50% вероятности, что Россия согласится".Вместо того, чтобы полностью отвергнуть план США и Украины, президент РФ Владимир Путин может попытаться пересмотреть его или заявить, что он не распространяется на территорию, захваченную Украиной в Курской области, предположил бывший посол США на Украине Джон Хёрбст."Москва будет продолжать придерживаться своего курса, и что тогда скажет администрация Трампа?" — задался вопросом американский дипломат.Какой же ответ даст Москва, станет известно совсем скоро, ведь на днях в российскую столицу собирается американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, высокопоставленные чиновники хотят обсудить условия перемирия лично с Путиным, да и переговоры глав двух государств при необходимости организуют быстро, сказал Дмитрий Песков.Формировать свою позицию Россия будет, исходя из сведений, которые получит от представителей Белого дома, и собственных интересов, а не за счёт неких договорённостей или усилий каких-то сторон.А тем временем к кампании по переводу стрелок присоединились европейские политики. Комментируя итоги переговоров в Саудовской Аравии, фразу "мяч теперь на стороне России" друг за другом повторили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, призвавший активизировать усилия для обеспечения длительного и безопасного мира как можно скорее.Это чуть ли ни главные западные соратники Зеленского на сегодняшний день. Именно в Париже и Лондоне проходили неформальные саммиты, на которых лояльные Киеву политики разрабатывали стратегию об оказании дальнейшей помощи украинским властям на фоне ослабления поддержки Вашингтона. Более того, накануне встречи в Джидде Стармер отправил своего советника по вопросам национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев проинструктировать представителей Банковой насчёт поведения с американцами на переговорах, и, как сказал агентству Blomberg на условиях анонимности чиновник из Соединённого Королевства, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения. Однако в миротворческих намерениях и Макрона, и Стармера есть большие сомнения."Мир на Украине становится возможным, так что ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны! Провокации, операции под чужим флагом, давление… Они продолжат продвигать свои нарративы о "защите Европы" и размещению войск на Украине перед лицом России. Остерегайтесь Макрона, остерегайтесь Урсулы, именно когда наступает мир, они особенно опасны!" - предупреждает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Теперь будем ждать ответа российской стороны и пристально следить за новостями из Москвы, где формируется позиция РФ, как и призвала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые*Соцсеть, запрещенная на территории РФ

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