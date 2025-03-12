https://ukraina.ru/20250312/1061745390.html

Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта

Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру

Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта

Украина.ру, 12.03.2025

2025-03-12T18:00

2025-03-12T18:00

2025-03-12T18:01

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Запад опять помогает Киеву оружием и разведданными. Триколор снова над Суджей. Переговоры, и что на самом деле за ними стоит. Дипломатический и пессимистический взгляды на "перемирие".Запад возобновил военные поставки и передачу ВСУ разведданныхВ среду, 12 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что поставки вооружения Украине через польский хаб Ясенка вернулись к прежним объёмам.Параллельно глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена". В частности, речь идет о том, что "зрение" ВСУ вернула американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.Однако, уверены журналисты испанской газеты Pais, ВСУ в Курской области это уже точно не поможет.СуджаВ среду российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Одним из первых об этом написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный, уточнив, что в районном центре сохраняется очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но "уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время, и тогда можно будет говорить о полном освобождении города".Параллельно американское издание Forbes сообщило о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения"."Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.Чуть позже военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, уточнив, что "украинское командование, бросив своих солдат, накрывает город и окрестности артиллерийским огнем и кассетными химарями".Киевские террористы не сдаютсяИ действительно, даже потеряв позиции, ВСУ не оставляют попыток дотянуться до них другими способами. Так, в среду противник атаковал комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Итог - четверо погибших и двое раненых среди мирных.ПереговорыНа фоне побега ВСУ из Курской области мир продолжает обсуждать итоги встречи американской и украинской делегаций, состоявшейся накануне. В частности, свои выводы в среду представил Владимир Зеленский, заявив, что теперь всё зависит от России: "хочет ли она прекратить огонь или продолжать убивать".Чуть раньше министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду заявил, что Киев учел все сказанное на переговорах и готов создать рабочую группу по подготовке к реализации прекращения огня."Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет", - сказал он.На то, что Киев под "чутким" руководством Лондона и Парижа сделает все возможное, чтобы сорвать перемирие, выставив себя при этом жертвой, еще утром написало украинское издание "Страна.ua".На отсутствие логики Киева в конструкции "сначала поставки оружия - потом перемирие" обратили внимание и в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Россия формирует свою позицию не на основании внешних событий или угроз, а исходя из собственных интересов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, и пока не намерена торопиться с выводами. Сначала нужно получить от Вашингтона полную информацию.Также Песков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, но пока договоренностей о нем нет.P.S. Неиссякаемый конвейер клоуновИ если в официальных кругах пока крайне дипломатично подходят к теме договоренностей США и Украины, то другие спикеры не так сдержанны. Например, экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил новую статью, где заявил, что Трампу не удастся справиться с главарем киевского режима.Медведчук подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего ее главаря как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".В теме разбиралась автор издания Украина.ру Евгения Кондакова, свои выводы она представила в материале Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины.

https://ukraina.ru/20250312/1061738293.html

https://ukraina.ru/20250312/1061742679.html

https://ukraina.ru/20250312/1061728521.html

https://ukraina.ru/20250312/1061744453.html

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Марина Полякова

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