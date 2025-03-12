Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061745390.html
Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта - 12.03.2025 Украина.ру
Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
Украина.ру, 12.03.2025
2025-03-12T18:00
2025-03-12T18:01
эксклюзив
сша
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
forbes
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061744742_0:222:1280:942_1920x0_80_0_0_3d3a8bde24cef39b612a2a60afa8ffb4.jpg
Запад опять помогает Киеву оружием и разведданными. Триколор снова над Суджей. Переговоры, и что на самом деле за ними стоит. Дипломатический и пессимистический взгляды на "перемирие".Запад возобновил военные поставки и передачу ВСУ разведданныхВ среду, 12 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что поставки вооружения Украине через польский хаб Ясенка вернулись к прежним объёмам.Параллельно глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена". В частности, речь идет о том, что "зрение" ВСУ вернула американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.Однако, уверены журналисты испанской газеты Pais, ВСУ в Курской области это уже точно не поможет.СуджаВ среду российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Одним из первых об этом написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный, уточнив, что в районном центре сохраняется очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но "уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время, и тогда можно будет говорить о полном освобождении города".Параллельно американское издание Forbes сообщило о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения"."Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.Чуть позже военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, уточнив, что "украинское командование, бросив своих солдат, накрывает город и окрестности артиллерийским огнем и кассетными химарями".Киевские террористы не сдаютсяИ действительно, даже потеряв позиции, ВСУ не оставляют попыток дотянуться до них другими способами. Так, в среду противник атаковал комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Итог - четверо погибших и двое раненых среди мирных.ПереговорыНа фоне побега ВСУ из Курской области мир продолжает обсуждать итоги встречи американской и украинской делегаций, состоявшейся накануне. В частности, свои выводы в среду представил Владимир Зеленский, заявив, что теперь всё зависит от России: "хочет ли она прекратить огонь или продолжать убивать".Чуть раньше министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду заявил, что Киев учел все сказанное на переговорах и готов создать рабочую группу по подготовке к реализации прекращения огня."Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет", - сказал он.На то, что Киев под "чутким" руководством Лондона и Парижа сделает все возможное, чтобы сорвать перемирие, выставив себя при этом жертвой, еще утром написало украинское издание "Страна.ua".На отсутствие логики Киева в конструкции "сначала поставки оружия - потом перемирие" обратили внимание и в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Россия формирует свою позицию не на основании внешних событий или угроз, а исходя из собственных интересов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, и пока не намерена торопиться с выводами. Сначала нужно получить от Вашингтона полную информацию.Также Песков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, но пока договоренностей о нем нет.P.S. Неиссякаемый конвейер клоуновИ если в официальных кругах пока крайне дипломатично подходят к теме договоренностей США и Украины, то другие спикеры не так сдержанны. Например, экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил новую статью, где заявил, что Трампу не удастся справиться с главарем киевского режима.Медведчук подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего ее главаря как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".В теме разбиралась автор издания Украина.ру Евгения Кондакова, свои выводы она представила в материале Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины.
https://ukraina.ru/20250312/1061738293.html
https://ukraina.ru/20250312/1061742679.html
https://ukraina.ru/20250312/1061728521.html
https://ukraina.ru/20250312/1061744453.html
сша
россия
украина
суджа
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061744742_184:272:1100:959_1920x0_80_0_0_ca22c039a507e24e24f2d1a577f4f7ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, forbes, военная помощь, разведданные, суджа, курская область, вс рф, переговоры, владимир зеленский
Эксклюзив, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Forbes, военная помощь, разведданные, Суджа, Курская область, ВС РФ, переговоры, Владимир Зеленский

Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта

18:00 12.03.2025 (обновлено: 18:01 12.03.2025)
 
© Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram
© Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Запад опять помогает Киеву оружием и разведданными. Триколор снова над Суджей. Переговоры, и что на самом деле за ними стоит. Дипломатический и пессимистический взгляды на "перемирие".
Запад возобновил военные поставки и передачу ВСУ разведданных
В среду, 12 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что поставки вооружения Украине через польский хаб Ясенка вернулись к прежним объёмам.
Параллельно глава Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила восстановление обмена разведданными с Украиной, отметив, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена". В частности, речь идет о том, что "зрение" ВСУ вернула американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.
Однако, уверены журналисты испанской газеты Pais, ВСУ в Курской области это уже точно не поможет.
Суджа
В среду российские десантники водрузили триколор в центре Суджи. Одним из первых об этом написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный, уточнив, что в районном центре сохраняется очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но "уже понятно, что оно будет подавлено бойцами Армии России в ближайшее время, и тогда можно будет говорить о полном освобождении города".
© скриншот видео
© скриншот видео
Параллельно американское издание Forbes сообщило о том, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Журналисты издания также привели слова своего украинского собеседника, заявившего, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".
"Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", - отметил он.
Чуть позже военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своем телеграм-канале видео бегства ВСУ из курской Суджи, уточнив, что "украинское командование, бросив своих солдат, накрывает город и окрестности артиллерийским огнем и кассетными химарями".
12:39
"Побежали! Побежали!": военкор Коц опубликовал видео "эвакуации" ВСУ из Суджи
Киевские террористы не сдаются
И действительно, даже потеряв позиции, ВСУ не оставляют попыток дотянуться до них другими способами. Так, в среду противник атаковал комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Итог - четверо погибших и двое раненых среди мирных.
Свеча - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
13:43
ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятияЧетыре человека погибли и двое ранены при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Большесолдатском районе Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Переговоры
На фоне побега ВСУ из Курской области мир продолжает обсуждать итоги встречи американской и украинской делегаций, состоявшейся накануне. В частности, свои выводы в среду представил Владимир Зеленский, заявив, что теперь всё зависит от России: "хочет ли она прекратить огонь или продолжать убивать".
"Сегодня зависит от этой страны на 100%, потому что США продемонстрировала свои шаги, и свою позицию. Украина продемонстрировала, ответила без каких-либо различных толкований, очень прямо свою позицию. И сегодня России придется на это отвечать", - сказал Зеленский, подчеркнув, что Киев не будет признавать утраченные территории российскими.
© скриншот видео
© скриншот видео
Чуть раньше министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду заявил, что Киев учел все сказанное на переговорах и готов создать рабочую группу по подготовке к реализации прекращения огня.
"Мы ждем позиции российской стороны. Американская сторона будет с ними контактировать. Мы со своей стороны готовы создать соответствующую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту, как прийти к этому прекращению огня, если до этого дойдет", - сказал он.
На то, что Киев под "чутким" руководством Лондона и Парижа сделает все возможное, чтобы сорвать перемирие, выставив себя при этом жертвой, еще утром написало украинское издание "Страна.ua".
"Переговоры в Джидде представляются как величайшая победа украинской дипломатии. Впрочем, все это еще не означает, что Банковая действительно настроена на завершение войны. Во многих комментариях близких к ней спикеров делается упор на то, что никакого перемирия может и не быть. А главное - что вновь пошли поставки оружия. Далее у Банковой есть большая надежда, что от перемирия откажется Путин. И война продолжится, но уже с возобновленной помощью США. Но даже если Путин вдруг и согласится, есть много способов затянуть дело, выставляя дополнительные условия", - говорится в комментарии издания.
На отсутствие логики Киева в конструкции "сначала поставки оружия - потом перемирие" обратили внимание и в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что Россия формирует свою позицию не на основании внешних событий или угроз, а исходя из собственных интересов.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
10:00
Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемириеМосква формирует свою позицию не за рубежом, а самостоятельно внутри России. Такое заявление 12 марта сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, и пока не намерена торопиться с выводами. Сначала нужно получить от Вашингтона полную информацию.
Также Песков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, но пока договоренностей о нем нет.
P.S. Неиссякаемый конвейер клоунов
И если в официальных кругах пока крайне дипломатично подходят к теме договоренностей США и Украины, то другие спикеры не так сдержанны. Например, экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выпустил новую статью, где заявил, что Трампу не удастся справиться с главарем киевского режима.
Медведчук подчеркнул, что украинская политическая верхушка "любого перекует в Зеленского", и как только Трамп избавится от нынешнего ее главаря как от препятствия к мирным переговорам, Украина "подкинет ему еще одного клоуна, который вначале будет со всем соглашаться, потом ничего не выполнит, а потом будет еще более пафосно отчитывать Вашингтон".
"Воинственная глупость, помноженная на циничную жестокость, сегодня правит бал на Украине. Команда Трампа надеется укротить эту одичавшую стаю политических обезьян, заставить делать то, что им приказывают, но это невозможно", - резюмировал Медведчук.
конвейер Зеленских
15:31
Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить ЗеленскогоПрезиденту США Дональду Трампу будет трудно договариваться с Владимиром Зеленским и его последователями, так как круговорот клоунов на Украине - явление постоянное. Такое мнение 12 марта озвучил в своей статье экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
В теме разбиралась автор издания Украина.ру Евгения Кондакова, свои выводы она представила в материале Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины.
 
ЭксклюзивСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныForbesвоенная помощьразведданныеСуджаКурская областьВС РФпереговорыВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
17:50Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать
17:44СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
17:38Армия России освободила Днепроэнергию в ДНР
17:04Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя
16:56Военная разведка России обращается к жителям Украины
16:21Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины
16:12Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике
16:00Могли ли США уничтожить СССР ядерной бомбой и почему в этой стране не было места русским — Ищенко
15:41Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский
15:31Неиссякаемый конвейер клоунов: Медведчук заявил, что Трамп не сможет победить Зеленского
14:28Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины
14:13Суджа фактически освобождена. В городе осталось не больше двух рот ВСУ
14:12Российские военные освободили Новомарково в ДНР — Минобороны
14:11Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС
14:01Судом и майданом против политических оппонентов. Готовясь к войне, ЕС строит "контролируемую демократию"
13:52Шольц поддержал идею прекращения огня на Украине
13:43ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области – погибли сотрудники предприятия
13:29Российская экономика избавится от капризов Запада - Лавров
13:28Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности
Лента новостейМолния