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Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле

Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле - 12.03.2025 Украина.ру

Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле

Российские войска ракетным ударом поразили французских наёмников и украинских офицеров, располагавшихся в криворожском отеле "Дружба" города Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом 12 марта заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

2025-03-12T18:06

2025-03-12T18:06

2025-03-12T18:06

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"Сегодня утром прилетело по отелю "Дружба" в родном для ЗеФюрера городе Кривой Рог. На видео - момент прилёта", - сообщил Рогов в комментарии к видеозаписи, опубликованной в своём телеграм-канале.Он также опубликовал фотографию многоэтажного здания удара.Он отметил, что по "Дружбе" уже наносились удары в 2024 году."Повторение - мать учения, - заметил в этой связи Рогов. - Тем более, когда уроки из произошедшего не вынесены".Ранее о взрыве в Кривом Роге упоминалось обзоре Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта

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