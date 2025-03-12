Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле - 12.03.2025 Украина.ру
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Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле
Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле - 12.03.2025 Украина.ру
Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле
Российские войска ракетным ударом поразили французских наёмников и украинских офицеров, располагавшихся в криворожском отеле "Дружба" города Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом 12 марта заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
2025-03-12T18:06
2025-03-12T18:06
новости
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"Сегодня утром прилетело по отелю "Дружба" в родном для ЗеФюрера городе Кривой Рог. На видео - момент прилёта", - сообщил Рогов в комментарии к видеозаписи, опубликованной в своём телеграм-канале.Он также опубликовал фотографию многоэтажного здания удара.Он отметил, что по "Дружбе" уже наносились удары в 2024 году."Повторение - мать учения, - заметил в этой связи Рогов. - Тем более, когда уроки из произошедшего не вынесены".Ранее о взрыве в Кривом Роге упоминалось обзоре Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
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новости, днепропетровская область, кривой рог, курская область, владимир рогов, всу, потери всу, кто, сво, владимир зеленский, иностранные наемники, ракетный удар
Новости, Днепропетровская область, Кривой Рог, Курская область, Владимир Рогов, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, Владимир Зеленский, иностранные наемники, ракетный удар

Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле

18:06 12.03.2025
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Российские войска ракетным ударом поразили французских наёмников и украинских офицеров, располагавшихся в криворожском отеле "Дружба" города Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом 12 марта заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня утром прилетело по отелю "Дружба" в родном для ЗеФюрера городе Кривой Рог. На видео - момент прилёта", - сообщил Рогов в комментарии к видеозаписи, опубликованной в своём телеграм-канале.
Он также опубликовал фотографию многоэтажного здания удара.
"По предварительным данным, в результате ракетного удара были ликвидированы французские наёмники и офицеры ЗеРейха, которых готовили к заброске в Курскую область России", - сообщил Рогов.
Он отметил, что по "Дружбе" уже наносились удары в 2024 году.
"Повторение - мать учения, - заметил в этой связи Рогов. - Тем более, когда уроки из произошедшего не вынесены".
Ранее о взрыве в Кривом Роге упоминалось обзоре Российский флаг в центре Суджи, удары по Украине, оружие из США на пути к ВСУ. Главное на 13:00 12 марта
 
НовостиДнепропетровская областьКривой РогКурская областьВладимир РоговВСУпотери ВСУКТОСВОВладимир Зеленскийиностранные наемникиракетный удар
 
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