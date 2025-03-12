Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву - 12.03.2025 Украина.ру
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Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву
Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву - 12.03.2025 Украина.ру
Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву
На фронте — очередное поражение, в Курской области, в дипломатии — безобразная ссора с крупнейшим спонсором — США. Прикрыть тылы от ударов не получается. Очевидно, что сейчас Украина в отчаянном положении. И атаки дронов, которая случилась во вторник, 11 марта, — наглядное тому свидетельство
2025-03-12T19:30
2025-03-12T19:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.В минувший вторник произошла самая массированная, как заявил ряд экспертов, атака БПЛА со стороны Украины за все время СВО. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью — 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА.По словам собеседника издания, это говорит о безысходности положения, в котором находятся украинские военные. Белаш также считает, что Украина уже давно находится на “внешнем управлении” — как политически, так и в области войны и экономики.Он подчеркнул, что наиболее адекватной реакцией России будет продолжение текущего курса, то есть — лишение Украины военного и экономического потенциала.“Если у спонсоров Украины больше не будет возможности подпитки ее оружием, деньгами и другими ресурсами — противостояние с Россией обречено”, — заключил Белаш.Подобного мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов, который в интервью изданию Украина.ру заявил, что в информационном плане киевским режим компенсировал поражение в Курской области за счет рекордного налета украинских дронов.Собеседник издания уточнил, что случившееся — это месть за Курскую область, где российские войска нанесли беспрецедентное поражение украинской армии.Подробнее о том, от чего Украина пытается отвлечь весь мир, совершая подобные атаки — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины. Полный текст интервью Евгения Белаша: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, дроны, бпла
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА

Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву

19:30 12.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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На фронте — очередное поражение, в Курской области, в дипломатии — безобразная ссора с крупнейшим спонсором — США. Прикрыть тылы от ударов не получается. Очевидно, что сейчас Украина в отчаянном положении. И атаки дронов, которая случилась во вторник, 11 марта, — наглядное тому свидетельство
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш.
В минувший вторник произошла самая массированная, как заявил ряд экспертов, атака БПЛА со стороны Украины за все время СВО. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью — 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА.
По словам собеседника издания, это говорит о безысходности положения, в котором находятся украинские военные. Белаш также считает, что Украина уже давно находится на “внешнем управлении” — как политически, так и в области войны и экономики.
“В техническом отношении беспилотники уже по своей конструкции не могут нести большой заряд с высокой пробивной способностью. Да, они сравнительно дешевы и могут лететь далеко, но без поддержки других родов войск это оружие террора, запугивания мирного населения — чего и пытается добиться Украина”, — отметил историк.
Он подчеркнул, что наиболее адекватной реакцией России будет продолжение текущего курса, то есть — лишение Украины военного и экономического потенциала.
“Если у спонсоров Украины больше не будет возможности подпитки ее оружием, деньгами и другими ресурсами — противостояние с Россией обречено”, — заключил Белаш.
Подобного мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов, который в интервью изданию Украина.ру заявил, что в информационном плане киевским режим компенсировал поражение в Курской области за счет рекордного налета украинских дронов.
Собеседник издания уточнил, что случившееся — это месть за Курскую область, где российские войска нанесли беспрецедентное поражение украинской армии.
Подробнее о том, от чего Украина пытается отвлечь весь мир, совершая подобные атаки — в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Полный текст интервью Евгения Белаша: Операция "Труба" в Судже войдет в историю войн, и Украина сама подготовила для нее почву
 
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