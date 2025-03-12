https://ukraina.ru/20250312/1061749168.html

Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя

Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя - 12.03.2025 Украина.ру

Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя

Тбилисский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента Грузии за миллионные растраты на личные нужды. Об этом сообщает издание "Взгляд".

2025-03-12T17:04

2025-03-12T17:04

2025-03-12T17:05

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Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили осужден за растраты из государственного бюджета в период правления в 2004-2013 годах 9 млн лари (около $5 млн по тогдашнему курсу) - в том числе на ботокс, эпиляцию, подарки, отдых за границей.Обвинение в растратах бывшему президенту Грузии выдвинула прокуратура. По информации правоохранительного органа, под грифом "секретно" Саакашвили оплачивал через службу госохраны косметические процедуры себе и приближенным, делал подарки, выезжал на отдых на лучшие курорты мира и так далее.Саакашвили находится в шестилетнем заключении с 2021 года за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Он вины не признал, заявив, что "суд является частью российской гибридной войны против него", отметил корреспондент издания в Тбилиси.Экс-начальник службы Госохраны Теймураз Джанашия заплатит штраф в 300 тыс. лари (около $110 тыс).В отношении Саакашвили ведутся ещё два процесса – за нелегальное пересечение границы и за жестокий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Фигурант отбывает наказание в одной из тбилисских больниц, жалуясь на здоровье из-за длительной голодовки, начатой в знак протеста против своего ареста после нелегального возвращения в Грузию из Украины на пароме в контейнере с молочными продуктами.Ранее сообщалось, что Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии

https://ukraina.ru/20240808/1048551648.html

грузия

украина

тбилиси

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новости, грузия, украина, тбилиси, саакашвили, бывший ссср, коррупция, расходы, бюджет, суд, приговор, уголовное дело