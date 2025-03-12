Саакашвили осудили на девять лет за секретные госрасходы на ботокс и эпиляцию для себя
17:04 12.03.2025 (обновлено: 17:05 12.03.2025)
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© Украина.ру
Тбилисский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента Грузии за миллионные растраты на личные нужды. Об этом сообщает издание "Взгляд".
Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили осужден за растраты из государственного бюджета в период правления в 2004-2013 годах 9 млн лари (около $5 млн по тогдашнему курсу) - в том числе на ботокс, эпиляцию, подарки, отдых за границей.
Обвинение в растратах бывшему президенту Грузии выдвинула прокуратура. По информации правоохранительного органа, под грифом "секретно" Саакашвили оплачивал через службу госохраны косметические процедуры себе и приближенным, делал подарки, выезжал на отдых на лучшие курорты мира и так далее.
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Саакашвили находится в шестилетнем заключении с 2021 года за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Он вины не признал, заявив, что "суд является частью российской гибридной войны против него", отметил корреспондент издания в Тбилиси.
Экс-начальник службы Госохраны Теймураз Джанашия заплатит штраф в 300 тыс. лари (около $110 тыс).
В отношении Саакашвили ведутся ещё два процесса – за нелегальное пересечение границы и за жестокий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Фигурант отбывает наказание в одной из тбилисских больниц, жалуясь на здоровье из-за длительной голодовки, начатой в знак протеста против своего ареста после нелегального возвращения в Грузию из Украины на пароме в контейнере с молочными продуктами.
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