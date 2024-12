https://ukraina.ru/20241224/1059895637.html

Хроника энергетической войны: Экспансия России в ядерной отрасли и Европа в кольце "газовых врагов"

Трамп требует от Евросоюза увеличить закупки газа из США, Катар грозится остановить поставки СПГ в ЕС в случае экологических штрафов, а Украина объявила о прекращении транзита российского газа с 2025 года.

Россия становится мировым лидером в строительстве АЭСРоссия активно расширяет свое присутствие в области ядерной энергетики, строя более десяти ядерных энергоблоков в разных странах мира. Это направлено на удовлетворение растущего спроса на энергию, вызванного развитием искусственного интеллекта и развивающихся экономик, написало 23 декабря британское издание The Financial Times (FT)."Москва удваивает усилия по усилению своего глобального влияния, расширяя свой ядерный флот: строительство АЭС ведется в таких странах, как Бангладеш, Египет, Индия, Иран, Китай и Турция. Россия усилила свою роль в качестве крупного поставщика ядерной энергии, несмотря на то, что нефтегазовый сектор столкнулся с жёсткими санкциями", – сказано в материале.По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России Бориса Титова, страна хочет укрепить свои позиции в качестве "одного из крупнейших строителей новых атомных станций в мире". По его словам, Россия ожидает высокого спроса на атомную энергию со стороны развивающихся стран, стремящихся к более чистым источникам энергии, а также со стороны технологических компаний, использующих искусственный интеллект в центрах обработки данных."Мы строим более 10 различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить её без использования... ядерной энергии. Мы знаем, что она безопасна", – отметил Титов в беседе с изданием. При этом в FT отметили, что, по свежему прогнозу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), к 2050 году мировая мощность атомной генерации увеличится на 155% и достигнет 950 гигаватт.По информации FT, Россия участвует в строительстве более трети новых реакторов по всему миру. Ожидается, что РФ построит АЭС с малыми модульными реакторами в Узбекистане, а в 2023 году она подписала соглашение о строительстве АЭС с Буркина-Фасо. А согласно статье, опубликованной в прошлом году в журнале Nature Energy Норвежским институтом международных отношений, растущий зарубежный ядерный портфель России, включающий строительство реакторов, поставку топлива и другие услуги, охватывает 54 страны.Многие развивающиеся страны рассматривают ядерную энергетику как способ удовлетворения своих потребностей в чистой энергии, что открывает новые потенциальные рынки для России. Министр природных ресурсов и экологической устойчивости Малайзии Ник Назми Ник Ахмад сказал в комментарии изданию, что страна "изучает возможность внедрения ядерной энергетики". По его словам, все основные игроки ведут переговоры с правительством Малайзии о потенциальных атомных проектах, однако конкретных стран министр не назвал.При этом в США обеспокоены тем, что страны обращаются к Китаю или России по вопросам строительства и обслуживания АЭС. По словам директора по вопросам климата и энергетики Совета национальной безопасности США Джейка Левина, глобальная конкурентоспособность в этой отрасли является "огромной проблемой"."Западные правительства попытались оказать противодействие ядерному могуществу России: в мае этого года США запретили импорт обогащенного российского урана. За исключением Венгрии, большинство стран Восточной Европы после полномасштабного вторжения на Украину подписали контракты на поставку топлива, разработанного для реакторов советской эпохи американской компанией Westinghouse", – говорится в статье FT.Новый комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что необходимо масштабировать усилия и полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива до 2027 года. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо заявили, что заблокируют любые шаги по ограничению гражданской ядерной энергетики России. По их мнению, Европа преувеличивает риски, что Россия может создать критический дефицит ядерного топлива, потому что "Росатом кровно заинтересован в своей надежности".После встречи с Владимиром Путиным в Москве 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в частности, заявил, что Владимир Зеленский выступает за введение санкций "против российской ядерной программы". Это повлечет за собой ущерб для Словакии и поставит под угрозу производство электроэнергии на АЭС в республике, что неприемлемо, подчеркнул Фицо.В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день сказал в интервью РИА Новости, что внесение "Газпромбанка" в санкционный список США создает угрозу для реализации проекта строительства атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. Он отметил, что строительство АЭС продвигается достаточно быстро, однако ввод санкций против Газпромбанка вызывает тревогу, поскольку этот банк занимает важное место в финансовой структуре проекта.Европа в кольце "газовых врагов": США, Катар, Украина…Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины против стран Европейского Союза в случае, если они не увеличат объемы закупок нефти и газа, произведенных в США. Об этом Трамп написал 20 декабря на своей странице в социальной сети Truth Social.Дональд Трамп заявил, что Евросоюз должен "восполнить" свой "огромный торговый дефицит" с Соединенными Штатами путем крупных закупок нефти и газа. В противном случае будут введены серьезные пошлины, хотя и не уточнил их размер. Ранее Трамп заявлял, что с первого дня своего официального вступления в должность планирует ввести 25%-е пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. На данный момент США занимают ведущие позиции в мире как крупнейший производитель нефти и экспортер сжиженного природного газа (СПГ).В середине ноября 2024 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует рассмотреть возможность наращивания закупок СПГ из США, чтобы добиться поддержки Дональда Трампа. Она отметила, что американский СПГ может заменить текущие закупки российской нефти и газа, добавив, что СПГ – это вопрос, который "мы можем обсудить".Сейчас ЕК также выразила готовность увеличить закупки газа у США по требованию Дональда Трампа. Однако, как сообщил 20 декабря представитель ЕК Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, в настоящее время нет комментариев относительно возможности увеличения закупок американской нефти, речь идет исключительно о СПГ."Евросоюз привержен полному отказу от энергетического импорта из России, и готов диверсифицировать источники поставок. Мы готовы обсуждать с США наши общие интересы, в том числе в энергетической сфере", – отметил он, реагируя на угрозы Трампа. Чиновник также отказался комментировать, направлял ли Трамп ЕС официальное требование расширить закупки нефти и газа у США.При этом закупка большего объема СПГ у США напрямую противоречит "зелёному курсу" ЕК. Евросоюз стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В этом контексте страны ЕС развивают возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и различные эко-инициативы. Ряд стран также успешно сокращает потребление природного газа, хотя в этом случае экономия вызвана также высокими ценами на природный газ в Европе в последние годы. СПГ рассматривается лишь как промежуточный энергоресурс до перехода на возобновляемые источники энергии, но увеличение его потребления может вызвать замедление развития сферы ВИЭ и перенести дату достижения углеродной нейтральности ЕС.Тот же "зелёный курс" ставит под угрозу поставки в Европу СПГ из ещё одной страны. Катар может прекратить поставлять сжиженный природный газ в Европейский Союз, если страны ЕС будут придерживаться нового закона, предусматривающего штрафы за невыполнение требований по выбросам парниковых газов. Об этом заявил министр энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании QatarEnergy (QE) Саад аль-Кааби, сообщило 23 декабря издание The Financial Times (FT).FT отмечает, что согласно Директиве ЕС о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности (Directive on corporate sustainability due diligence, CSDD), которая должна вступить в силу в 2027 году, страны Евросоюза смогут налагать на компании штрафы в размере 5% от общего годового дохода компании. Законодательство, одобренное в мае 2024 года, принято в рамках цели достигнуть нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050-му."Если я потеряю 5% прибыли при поставках в Европу, я поставлять туда не буду, я не блефую. 5% дохода QatarEnergy – это 5% дохода государства Катар, это народные деньги, так что я не могу потерять такие деньги, и никто не может смириться с потерей таких денег… С учетом специализации QatarEnergy компания не может следовать целям ЕС в сфере нулевых выбросов парниковых газов. Я не потерплю, что против нас вводят штрафы за несоблюдение критериев, содержащихся в директиве. Катар прекратит поставки газа в Европу", – заявил Саад аль-Кааби.При этом глава Минэнерго Катара отметил, что компания не будет расторгать долгосрочные контракты на поставку СПГ с Германий, Францией, Италией и Нидерландами. Он добавил, что также есть возможности для компромисса, если штрафы будут затрагивать не весь доход компании, а лишь ту его часть, что относится к Европе. Напомним, в октябре 2024 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ после США и Австралии, следует из отчета Форума стран – экспортеров газа.У Украины своего газа нет, потому она просто решила заблокировать транзит российского газа в страны ЕС по своей территории. 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет осуществлять транзит российского газа после 31 декабря 2024.Зеленский отметил, что Украина не намерена участвовать в схемах, при которых другие страны получают газ из России и затем переправляют его дальше, поскольку это в итоге является способом финансирования России. "Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать", – сказал он.Отказ Украины от продления контракта ранее уже озвучивался, а реализация схемы с бронированием мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины по аукционной системе затруднена. Дело в том, что с 1 января 2025 года, помимо транзитного контракта, истекает срок действия межоператорского соглашения между "Газпромом" и Оператором ГТС Украины, подписанного в рамках транзитного пакета в 2019 году.О том, как Молдавия изза энергетических проблкм решила воевать с РФ - в статье Татьяны Стоянович "Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России - 23.12.2024 Украина.ру"

