Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино
© скриншот видео kremlin.ru
© скриншот видео kremlin.ru
Президент России пообщался по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекино Белгородской области – участницей благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Шебекино. Маргарита Руцинская желала побывать в роли пилота самолёта.
"Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину "Сухого Суперджета 100". Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями", - сказано в официальном сообщении пресс-службы президента России.
Маргарита впервые приехала в Москву и вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре "Россия". Она также посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Кроме того, для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. Школьница поделилась впечатлениями с главой государства в телефонном разговоре.
"Президент поздравил Маргариту и её родителей с наступающим Новым годом", - сообщили в президентской пресс-службе.
На официальном сайте президента России опубликовано видео общения Путина с Руцинской.
Ранее, 5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
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