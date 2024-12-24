Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино - 24.12.2024 Украина.ру
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Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино
Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино - 24.12.2024 Украина.ру
Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино
Президент России пообщался по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекино Белгородской области – участницей благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2024-12-24T17:41
2024-12-24T17:41
новости
шебекино
россия
белгородская область
владимир путин
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Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Шебекино. Маргарита Руцинская желала побывать в роли пилота самолёта."Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину "Сухого Суперджета 100". Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями", - сказано в официальном сообщении пресс-службы президента России.Маргарита впервые приехала в Москву и вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре "Россия". Она также посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.Кроме того, для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. Школьница поделилась впечатлениями с главой государства в телефонном разговоре.На официальном сайте президента России опубликовано видео общения Путина с Руцинской.Ранее, 5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.Шебекино в Белгородской области периодически подвергается атакам украинской армии. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом упоминалось в публикации Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине Ранее в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря
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новости, шебекино, россия, белгородская область, владимир путин, мирные жители, кто
Новости, Шебекино, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, мирные жители, КТО

Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино

17:41 24.12.2024
 
© скриншот видео kremlin.ru
© скриншот видео kremlin.ru
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Президент России пообщался по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекино Белгородской области – участницей благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Шебекино. Маргарита Руцинская желала побывать в роли пилота самолёта.
"Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину "Сухого Суперджета 100". Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями", - сказано в официальном сообщении пресс-службы президента России.
Маргарита впервые приехала в Москву и вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре "Россия". Она также посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Кроме того, для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. Школьница поделилась впечатлениями с главой государства в телефонном разговоре.
"Президент поздравил Маргариту и её родителей с наступающим Новым годом", - сообщили в президентской пресс-службе.
На официальном сайте президента России опубликовано видео общения Путина с Руцинской.
Ранее, 5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Шебекино в Белгородской области периодически подвергается атакам украинской армии. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом упоминалось в публикации Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине
Ранее в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря
 
НовостиШебекиноРоссияБелгородская областьВладимир Путинмирные жителиКТО
 
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