https://ukraina.ru/20241224/1059921464.html

Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино

Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино - 24.12.2024 Украина.ру

Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино

Президент России пообщался по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекино Белгородской области – участницей благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2024-12-24T17:41

2024-12-24T17:41

2024-12-24T17:41

новости

шебекино

россия

белгородская область

владимир путин

мирные жители

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059921609_0:0:954:537_1920x0_80_0_0_aa57a2b66ec28fd8c4504b5e4ef9e5e9.jpg

Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Шебекино. Маргарита Руцинская желала побывать в роли пилота самолёта."Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину "Сухого Суперджета 100". Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями", - сказано в официальном сообщении пресс-службы президента России.Маргарита впервые приехала в Москву и вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре "Россия". Она также посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.Кроме того, для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью. Школьница поделилась впечатлениями с главой государства в телефонном разговоре.На официальном сайте президента России опубликовано видео общения Путина с Руцинской.Ранее, 5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.Шебекино в Белгородской области периодически подвергается атакам украинской армии. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом упоминалось в публикации Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине Ранее в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прекращение помощи беженцам, лаборатории США, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 24 декабря

шебекино

россия

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шебекино, россия, белгородская область, владимир путин, мирные жители, кто