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Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 году

Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 году - 24.12.2024 Украина.ру

Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 году

С начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей. Об этом 24 декабря сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2024-12-24T11:50

2024-12-24T11:50

2024-12-24T11:50

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Мирошник резюмировал, что с начала года украинские войска выпустили по регионам России почти 83 тысячи различных боеприпасов.Одна из последних крупных атак ВСУ пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом киевский режим вымещает бессильную злобу на мирном населении России за свои военные поражения на фронте.Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.Другие темы: "Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского.

https://ukraina.ru/20241223/1059872853.html

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новости, россия, курская область, украина, родион мирошник, мария захарова, дональд трамп, вооруженные силы украины, погибшие, обстрелы